Политика

Piter.tvPiter.tvРабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Рабочая группа по Конституции встретится с Владимиром Путиным 26 февраля. Об этом заявил "ТАССу" глава комитета ГД по градостроительству Павел Крашенинников. Специалисты обсудят с президентом РФ изменения в третьей и восьмой главе Основного закона.
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Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

Lenta.ru03:24

Рабочая группа по Конституции не планирует менять ее преамбулу

ТАСС04:01

Дата голосования по поправкам в Конституцию станет известна 26 февраля

News.ru03:48

Названа дата встречи Путина с рабочей группой по изменению Конституции

Газета.Ru03:08

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным в среду

РЕН ТВ02:49

Путин запретил рабочей группе трогать несколько статей в Конституции РФ

URA.Ruвчера в 14:26

Политолог Галлямов: Единственное наследие Путина - институциональный коллапс в России

FreeNews-Volga23 февраля в 09:20
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Общество

Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру

С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Украина.ру вчера в 23:00
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Бывшего главу ФСИН Реймера освободили по УДО

РБК 02:14
Происшествия

В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess

В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK.
Российская газета 00:31
Транспорт

Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым

Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
РБК 03:24
Политика

В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям

Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
РБК вчера в 15:12
Политика

Путин назвал главный индикатор успеха нацпроектов

Владимир Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успешности нацпроектов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Москва 24 03:07
Финансы

Курс доллара поднялся до 65 рублей

Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
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Происшествия

СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики

Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
РИА Новости 02:11
Политика

Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным

"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
РИА Новости 02:21
Космос

На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность

InSight приземлился в довольно тихом районе Марса, поэтому все зафиксированные сейсмические события происходили на некотором удалении от него.
РИА Новости 04:05
Футбол

«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ

Газета.Ru вчера в 17:00
Происшествия

В Татарстане уволили учителя за появление в школе в нетрезвом виде

Газета.Ru 03:06
Общество

Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

Газета.Ru 02:39
Экономика

Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд

В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Известия 00:22
Шоу-бизнес

Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля

Свободная Пресса вчера в 09:10
Политика

Сенаторы США настаивают на новых санкциях против России

Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
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Общество

Суд прекратил дело против международного «Мемориала»

Тверской суд Москвы принял решение прекратить административное дело в отношении международного "Мемориала" о нарушении закона об иностранных агентах.
Московский Комсомолец 03:37
Баскетбол

Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом

Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Спорт-Экспресс вчера в 13:49
Политика

Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния

Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Газета.Ru 02:12
Шоу-бизнес

Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе

Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Газета.Ru вчера в 06:46
Наука

Найден новый способ создания органической электроники

В последнее время химики активно работали над поисками экологически безопасных способов создания органической электроники.
Rusargument 03:38
Энергетика

«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев

Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
RT на русском вчера в 12:08
Здоровье

Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью

Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
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Культура

Художественный музей показал первую экспозицию 1959 года

Начало В той экспозиции, как сообщают сотрудники ГХМАК, было 156 работ.
Алтайская правда вчера в 03:00
Футбол

Де Брёйне готов бить пенальти в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что готов взять на себя ответственность исполнять одиннадцатиметровые удары в клубе.
Чемпионат 03:11
Происшествия

Истребитель МИГ-29К потерпел крушение в Индии

Самолет МиГ-29К разбился в воскресенье в Индии в ходе тренировочного полета, летчик выжил.
ТАСС 23 февраля в 05:27
Политика

Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
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«Рубин» расторг контракт с Башкировым

Казанский футбольный клуб «Рубин» разорвал контракт с полузащитником Евгением Башкировым.
News.ru вчера в 10:40
Происшествия

Число жертв коронавируса в Китае достигло 2633 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, излечились и выписаны из больниц более 27 тыс. пациентов.
Известия вчера в 23:50
Происшествия

Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста

В Бюро не называют имени Чорновол, однако в день происшествия журналист издания «Правовой контроль Украины» Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.
Новостной фронт 03:36
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