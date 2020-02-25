Рабочая группа по Конституции встретится с Владимиром Путиным 26 февраля. Об этом заявил "ТАССу" глава комитета ГД по градостроительству Павел Крашенинников. Специалисты обсудят с президентом РФ изменения в третьей и восьмой главе Основного закона.

Рабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля

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