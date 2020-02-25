Политика
Piter.tvРабочая группа по Конституции встретится с Путиным 26 февраля
Рабочая группа по Конституции встретится с Владимиром Путиным 26 февраля. Об этом заявил "ТАССу" глава комитета ГД по градостроительству Павел Крашенинников. Специалисты обсудят с президентом РФ изменения в третьей и восьмой главе Основного закона.
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Политолог Галлямов: Единственное наследие Путина - институциональный коллапс в России
FreeNews-Volga23 февраля в 09:20
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Общество
Нацбанк Украины вводит в обращение новую купюру
С 25 февраля Национальный банк Украины вводит в оборот новую купюру, номиналом 200 гривен.
Происшествия
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess
В Японии умер четвертый пассажир круизного лайнера Diamond Princess. Скончавшемуся было больше 80 лет, передает телерадиокомпания NHK.
Транспорт
Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым
Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.
Политика
В Эстонии заявили об отсутствии территориальных претензий к соседям
Эстония не имеет территориальных претензий к соседям. Об этом заявила президент страны Керсти Кальюлайд, передает издание Postimees.
Политика
Путин назвал главный индикатор успеха нацпроектов
Владимир Путин назвал продолжительность жизни россиян главным индикатором успешности нацпроектов. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
Финансы
Курс доллара поднялся до 65 рублей
Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.
Происшествия
СК завел дело после гибели омича, которому могли подбросить наркотики
Следователи омского управления СК РФ возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении правоохранителей после гибели жителя Омска, который заявил, что ему подбросили наркотики, а вскоре погиб под колесами электрички, рассказал РИА Новости депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко; СК и полиция эту информацию пока не подтверждают.
Политика
Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным
"Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.
Космос
На Марсе впервые обнаружена сейсмическая активность
InSight приземлился в довольно тихом районе Марса, поэтому все зафиксированные сейсмические события происходили на некотором удалении от него.
Футбол
«Ливерпуль» вырвал победу у «Вест Хэма» в матче АПЛ
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Экономика
Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд
В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Политика
Сенаторы США настаивают на новых санкциях против России
Политики попросили Госдепартамент США и министерство финансов страны рассмотреть возможность введения ограничительных мер против российских граждан, уличённых во вмешательстве в выборы президента США в 2020 году, а также санкций лично в отношении президента РФ Владимира Путина.
Общество
Суд прекратил дело против международного «Мемориала»
Тверской суд Москвы принял решение прекратить административное дело в отношении международного "Мемориала" о нарушении закона об иностранных агентах.
Баскетбол
Бейонсе спела на церемонии прощания с Коби Брайантом
Популярная певица Бейонсе выступила на церемонии прощания с баскетболистом Коби Брайантом.
Политика
Путин занял второе место в рейтинге по степени международного влияния
Президент России Владимир Путин занял второе место в рейтинге по степени глобального влияния консалтинговой компании Brand Finance.
Шоу-бизнес
Павел Прилучный и Агата Муцениеце сообщили о разводе
Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Наука
Найден новый способ создания органической электроники
В последнее время химики активно работали над поисками экологически безопасных способов создания органической электроники.
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для украинцев
Цена на газ для украинского населения в феврале снизилась на 15% по сравнению с январём 2020 года и стала самой низкой с апреля 2016 года, заявили в «Нафтогазе».
Здоровье
Минздрав РФ предложил печь хлеб только с йодированной солью
Министерство здравоохранения России выступило с инициативой обязать производителей печь хлеб только с йодированной солью.
Культура
Художественный музей показал первую экспозицию 1959 года
Начало В той экспозиции, как сообщают сотрудники ГХМАК, было 156 работ.
Футбол
Де Брёйне готов бить пенальти в «Манчестер Сити»
Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне заявил, что готов взять на себя ответственность исполнять одиннадцатиметровые удары в клубе.
Происшествия
Истребитель МИГ-29К потерпел крушение в Индии
Самолет МиГ-29К разбился в воскресенье в Индии в ходе тренировочного полета, летчик выжил.
Политика
Путин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты
Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ.
Футбол
«Рубин» расторг контракт с Башкировым
Казанский футбольный клуб «Рубин» разорвал контракт с полузащитником Евгением Башкировым.
Происшествия
Число жертв коронавируса в Китае достигло 2633 человек
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 77 658 человек, излечились и выписаны из больниц более 27 тыс. пациентов.
Происшествия
Татьяне Чорновол предъявили подозрение в препятствовании работе журналиста
В Бюро не называют имени Чорновол, однако в день происшествия журналист издания «Правовой контроль Украины» Дмитрий Кучер заявлял, что 18 октября она вырвала телефон у него из рук в зале заседаний суда во время процесса над Пашинским.