Политика
РБКРабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений. Об этом говорится в заявлении сопредседателей группы, поступившем в РБК.
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Происшествия
Двое полицейских погибли при стрельбе на Гавайях
Мэр города Кирк Колдуэлл написал в своем аккаунте в Twitter, что в результате погибли двое полицейских.
Футбол
Шюррле объяснил спад в своей игре
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Мальорка — Валенсия 4:1
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Ювентус — Парма 2:1
Происшествия
В Долинске травокура лишили водительских прав
Установлено, что житель города состоит на профилактическом учете в связи с употреблением каннабиноидов.
Шоу-бизнес
Помолодевшую Аллу Пугачеву заподозрили в пластической операции лица
Некоторые предположили, что это фотошоп, другие заявили, что пластические операции сделали свое дело.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Хоккей
Дивизион Боброва стал победителем Матча звезд
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Экономика
Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам
Нет худа без добра Падение ставок по депозитам в российских банках до исторических минимумов обусловлено тем, что весь прошлый год Банк России планомерно снижал ключевую ставку.
Музыка
Эминем без анонса выпустил новый альбом
Американский рэпер Эминем (Маршалл Мэзерс) выпустил альбом Music to Be Murdered By без анонсов и предварительной рекламы.
Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ
Игры
Marvelʼs Spider-Man 2 могут анонсировать в этом году
Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии
Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о плане по урегулированию
Участники конференции по Ливии, которая проходит в Берлине, договорились о всеобъемлющем плане по урегулированию конфликта между Ливийской национальной армией (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара и созданного при поддержке ООН правительства нацсогласия, возглавляемого Фаизом Сарраджем.
Общество
Украинские пограничники не пропустили четырех российских актеров
Сотрудники Госпогранслужбы Украины не пропустили через границу группу российских актеров, прибывших в аэропорт Запорожья из Варшавы, говорится в сообщении ведомства.
Шоу-бизнес
17-летняя дочь Климовой стала фавориткой флешмоба в купальниках
В Сети стихийно возник звездный флешмоб в голубых купальниках. Первой в этом пляжном наряде на Бали появилась 41-летняя Екатерина Климова.
Технологии
Amazon создает систему оплаты по скану ладони
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на The Wall Street Journal, в «Amazon» будут созданы терминалы, рассчитываться в которых покупатели смогут с помощью ладоней.
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Шоу-бизнес
Алена Водонаева оправдалась за слова о россиянах-быдле
Водонаева была возмущена тем, как ее показали в эфире.
Происшествия
Житель Калининградской области сломал шею во время крещенских купаний
В Главном управлении МЧС по региону сообщили, что всего в области в купаниях участвовали более 7,2 тысячи человек.
Общество
Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте
Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
Энергетика
Россия и Беларусь намерены продолжить переговоры по нефти
Москва и Минск продолжат переговоры по нефти, рассказал осведомленный источник по итогам прошедшей накануне в Москве встречи и.о. вице-премьера РФ Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.