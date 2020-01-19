Политика

РБКРБКРабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений. Об этом говорится в заявлении сопредседателей группы, поступившем в РБК.
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Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает систему голосования

Lenta.ru09:08

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

РБК08:08

Предложения о реформе Конституции были готовы до послания Путина Федеральному собранию

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Рабочая группа выработает механизм голосования по поправкам в Конституцию

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Marvelʼs Spider-Man 2 может выйти в 2021 году. Об этом сообщил пользователь reddit под ником v17447377 со ссылкой на собственные источники.
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Начислять маткапитал на первенца в РФ могут начать в марте

Чтобы воплотить поручения президента в жизнь, необходимо внести ряд изменений в действующие законы «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и «О дополнительных мерах поддержки семьи», пояснили «Известиям» в Совете Федерации.
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Москва и Минск продолжат переговоры по нефти, рассказал осведомленный источник по итогам прошедшей накануне в Москве встречи и.о. вице-премьера РФ Дмитрия Козака и его белорусского коллеги Игоря Ляшенко.
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Газета.Ru вчера в 08:32
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