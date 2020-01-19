Политика
РБКРабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений
Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений. Об этом говорится в заявлении сопредседателей группы, поступившем в РБК.
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Экономика
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Общество
Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Авто
Продлеваем жизнь аккумулятору: реальные способы и 2 мифа
Замедление скорости реакций сказывается и на том, что у батареи уменьшается способность принимать заряд.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Авто
Ford S-Max и Galaxy станут гибридами
Для производства S-Max Hybrid и Galaxy Hybrid будут налажены две сборочные линии, выпускающие литий-ионные аккумуляторы для двух новинок и подключаемого гибрида Kuga.
Футбол
Слуцкий встретился с Тошичем и Натхо
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий провел встречу с хавбеками белградского "Партизана" Бибрасом Натхо и Зораном Тошичем.
Происшествия
На трассе перевернулся автобус, ехавший с выставки собак в Казань
На трассе Пермь - Екатеринбург перевернулся автобус, который направлялся в Казань с выставки собак в Екатеринбурге.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark
Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro может возглавить рейтинг DxOMark как самый лучший камерофон в мире.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Общество
Путин: ветеранам к 75-летию Победы выплатят по 75 тыс. рублей
Президент России Владимир Путин уведомил, что всем участникам Великой Отечественной войны, а также всем приравненным категориям будут предоставлены выплаты в размере 75 тысяч рублей.
Единоборства
Дана Уайт: «Бой Хабиб — Конор точно будет не в Москве»
Президент UFC Дана Уайт заявил, что не стоит ждать проведения боя Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в Москве.
Здоровье
Распространение кори в Якутске удалось затормозить
Распространению инфекции способствовал тот факт, что среди заболевших были лица, добровольно отказавшиеся от экстренной иммунизации против кори.
Космос
SpaceX успешно испытала систему спасения экипажа Crew Dragon
Компания SpaceX осуществила испытания системы спасения экипажа корабля Crew Dragon на своей ракете Falcon 9, кадры испытания были показаны на сайте организации.
Авто
Ставка раздора: высокий сбор тянет автопром в утиль
Утиль в кубе С нового года в России начали действовать новые ставки утилизационного сбора, которые юридические лица обязаны уплачивать при ввозе новых автомобилей в страну.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Футбол
«МЮ» и «Спортинг» договорились о трансфере Фернандеша
Еще вчера португальский и английский клубы не могли прийти к согласию о переходе полузащитника «Спортинга» Бруну Фернандеш.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Ее Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с избранником в Швейцарии
Экс-супруга состоятельного бизнесмена Романа Абрамовича Дарья Жукова и миллиардер Ставрос Ниархос из Греции отметили в Швейцарии свадьбу за 6,5 миллиона долларов.
Музыка
Американский певец Дэвид Олни скончался во время выступления
Американский певец и автор песен Дэвид Олни скончался во время выступления в Санта-Роса-Бич во Флориде, сообщает NBC News.
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.