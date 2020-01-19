Политика

РБКРБКРабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений. Об этом говорится в заявлении сопредседателей группы, поступившем в РБК.
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Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает систему голосования

Lenta.ru09:08

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

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Предложения о реформе Конституции были готовы до послания Путина Федеральному собранию

Коммерсантъ08:36

В рабочей группе оценили предложения по изменениям в Конституцию

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Телеканал 360°08:40

Рабочая группа выработает механизм голосования по поправкам в Конституцию

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Распространению инфекции способствовал тот факт, что среди заболевших были лица, добровольно отказавшиеся от экстренной иммунизации против кори.
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Компания SpaceX осуществила испытания системы спасения экипажа корабля Crew Dragon на своей ракете Falcon 9, кадры испытания были показаны на сайте организации.
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