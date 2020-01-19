Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений. Об этом говорится в заявлении сопредседателей группы, поступившем в РБК.

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

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