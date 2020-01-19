Политика

РБКРБКРабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

Рабочая группа, которая занимается подготовкой предложений о внесении поправок в Конституцию, внесет свой вариант изменений. Об этом говорится в заявлении сопредседателей группы, поступившем в РБК.
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Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает систему голосования

Lenta.ru09:08

Рабочая группа по поправкам в Конституцию выработает механизм общероссийского голосования

ТАСС08:16

Группа по поправкам в Конституцию внесёт в парламент пакет предложений

RT на русском08:27

Рабочая группа рассказала о процессе изменения Конституции РФ

Телеканал 360°08:40

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

РБК08:08

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

РИА Новости09:00

Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Известия08:25
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Ювентус — Парма 2:1

Вести.Ru 16:43
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Алена Водонаева оправдалась за слова о россиянах-быдле

Все чаще Алена Водонаева комментирует новости, чем вызывает резонанс.
Lisa.ru вчера в 07:30
Футбол

Юрген Клопп: «Праздновать победу в АПЛ могут все, кроме нас»

Sports.ru 15:04
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru вчера в 23:32
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме по холокосту, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости 17:10
Общество

Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер

Газета.Ru вчера в 08:52
Армия и оружие

Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии

В Сирии боевики 19 января пытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников.
Газета.Ru 16:00
Авто

Большой кроссовер Kia получит внедорожный пакет

Прежде всего, Kia планирует выпустить подготовленную специально для бездорожья версию Telluride: уже в базовой комплектации она получит усиленную защиту днища и специальные внедорожные шины.
Motor 04:00
Политика

Путин назвал «моральными уродами» противников поддержки семей с детьми

Известия вчера в 09:25
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 12:53
Политика

Секретарь СНБО Украины рассказал о сложных переговорах с Ираном

Украина ведет довольно сложные переговоры с Ираном по вопросу возвращения бортовых самописцев самолета Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины», сбитого 8 января 2020 года в Иране.
REGNUM 13:33
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК 15:44
Футбол

Барселона — Гранада 1:0

Газета.Ru 14:59
Политика

Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.
РИА Новости 12:30
Единоборства

Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой

Советский спорт 14:55
Общество

Финляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы

Речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.
Lenta.ru 16:55
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru 12:41
Общество

Группу российских актеров не пустили на Украину

Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
REGNUM 12:21
Армия и оружие

В Йемене ракетный обстрел казармы привел к гибели военных

В результате ракетного обстрела казармы на северо-востоке Йемена в провинции Мареб погибли 24 военных.
Красная весна вчера в 15:28
Происшествия

Суд в Петербурге арестовал избивавшего детей отца

Известия вчера в 13:32
Происшествия

В Киеве антифашистов закидали петардами

Газета.Ru 16:58
Игры

Ад в деталях: три свежих скриншота DOOM Eternal

В сети появилось несколько новых скриншотов DOOM Eternal, связанных со свежим сюжетным трейлером шутера.
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Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Космос

SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon

Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon.
Российская газета 12:31
Политика

Помпео и Эрдоган покинули ливийскую конференцию в Берлине

Президент Турции Тайип Эрдоган и американский госсекретарь Майк Помпео покинули межливийскую конференцию, которая проходит в немецкой столице в воскресенье, 19 января.
iReactor 13:09
Происшествия

CNN: ФБР сообщило о стрельбе в штате Гавайи

Неизвестный применил в воскресенье огнестрельное оружие в районе Вайкики американского города Гонолулу на острове Оаху (штат Гавайи).
ТАСС 16:21
Шоу-бизнес

300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс

Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Live24 07:03
Политика

Дочь Пескова заявила об «идущем от силовиков» беспределе

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идет от правоохранительных органов.
РБК 15:30
Здоровье

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре увеличилось до 133 человек

Общественное телевидение России вчера в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
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