Политика
РИА НовостиРабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента. Теперь члены рабочей группы оперативно подключились к оформлению инициатив.
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Общество
Врач рассказала о самых вредных для сна привычках
Экономика
Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг
Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Политика
Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
Политика
DPA: Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии
Президент Турции Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули международную конференцию по Ливии, которая проходит в воскресенье в Берлине.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Политика
В пресс-службе главы Чувашии объяснили его призыв «мочить журналистов»
Пресс-служба главы Чувашии Михаила Игнатьева разъяснила его призыв "мочить журналистов".
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Кино
Создатели фильмов о Джеймсе Бонде отказались менять пол главного героя
Общество
Украинка продала девственность за 1,2 миллиона евро
Девятнадцатилетняя уроженка украинского Харькова продала девственность за 1,2 миллиона евро.
Политика
Глава ЕК на встрече с Путиным обсудила договор о транзите газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась в Берлине с президентом РФ Владимиром Путиным, обсуждался договор о транзите российского газа в страны ЕС через Украину, говорится в её микроблоге в Twitter.
Космос
Выведенный «Протоном-М» спутник утратил половину мощности
В настоящее время, по сообщениям РИА Новости, космический аппарат потерял половину своей мощности.
Авто
Volkswagen готовит новый Golf GTI
Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
Экономика
«Ъ» рассказал о доходах Мишустина и его супруги
Согласно декларации, в 2014 году доход Мишустина составил 23,2 млн рублей, а его жены – 160,1 млн рублей.
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Происшествия
В Киеве проходит акция антифашистов
Здоровье
Названа серьезная опасность минеральной воды
Злоупотребление минеральной водой может оказаться опасным и привести к возникновению серьезных заболеваний.
Шоу-бизнес
Аферистка продала свидание с Волочковой за 100 тысяч евро
В своих мемуарах главная балерина страны рассказала необычную историю о том, как аферисты продали ее за 100 тысяч евро, пишет Комсомольская Правда.
Гаджеты
Apple разрешит отключать чип отслеживания местоположения iPhone 11
Сотрудники компании Apple разработали новую функцию в бета-версии iOS 13.3.1, которая разрешит отключать чип U1, предназначенный для отслеживания местоположения iPhone 11.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва стала победителем Матча звезд КХЛ
Сборная дивизиона Боброва в финале в серии буллитов одолела команду дивизиона Тарасова, став победителем прошедшего в Москве Матча звезд КХЛ — 7:6. Автором решающего броска стал защитник «Йокерита» Микко Лехтонен.
Политика
Bloomberg: Орешкин может стать помощником президента по экономике
Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин может стать помощником президента по экономике.
Происшествия
Главу МВД Коми арестовали на два месяца
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
Технологии
В США показали полет беспилотника программы «Гремлины»
Американская компания Dynetics продемонстрировала первый полет беспилотника X-61А, который создается при поддержке Пентагона в рамках программы Gremlins.
Политика
Конфликтующие в Ливии стороны согласились на мониторинг за перемирием
Конфликтующие стороны в Ливии согласились на мониторинг за перемирием. Об этом сообщает информационное агентство АНСА.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально тёплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на 10 градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.