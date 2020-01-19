Политика

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Рабочая группа, занимающаяся подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, предложит вариант изменений в основной закон государства. Об этом 19 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распространенное заявление сопредседателей группы.
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Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает систему голосования

Lenta.ru09:08

Рабочая группа рассказала о процессе изменения Конституции РФ

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Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

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Рабочая группа по поправкам в Конституцию выработает механизм общероссийского голосования

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Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

РБК08:08

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РИА Новости09:00

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