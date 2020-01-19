Рабочая группа, занимающаяся подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, предложит вариант изменений в основной закон государства. Об этом 19 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распространенное заявление сопредседателей группы.

Политика Путин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК Президент России Владимир Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Авто Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.

Космос Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.

Политика Владимир Путин заявил, что не позволит никому стереть память о войне Владимир Путин напомнил, что в Послании Федеральному собранию, оглашенному на прошлой неделе, он заявил о создании крупнейшего в мире центра архивных фото- и видеоматериалов о событиях тех лет.

Армия и оружие Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.

Общество Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.

Шоу-бизнес Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.