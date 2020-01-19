Политика
ИзвестияРабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Рабочая группа, занимающаяся подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, предложит вариант изменений в основной закон государства. Об этом 19 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распространенное заявление сопредседателей группы.
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Политика
Путин провёл в Берлине встречи с премьером Британии и главой ЕК
Президент России Владимир Путин в Берлине во время перерыва в переговорах по Ливии провёл встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Авто
Составлен рейтинг самых комфортных автомобилей
Британское издание Carbuyer составило рейтинг самых комфортных премиальных и массовых автомобилей без учета их технических характеристик.
Авто
Автомобили, которые американцы не продают более 15 лет
Гаджеты
Один из лучших смартфонов за 20 000 рублей получил Android 10 с новой оболочкой
На нашем тесте присутствовал экземпляр, работающий под управлением Android 9.0 с оболочкой ColorOS 6. Но теперь эта модель получила Android 10 с новой оболочкой Realme UI.
Кино
Вышел трейлер фильма «Безумный Майлз» с Дэниэлом Рэдклиффом
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Футбол
«Ливерпуль» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на АПЛ 19 января 2020 года
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Владимир Путин заявил, что не позволит никому стереть память о войне
Владимир Путин напомнил, что в Послании Федеральному собранию, оглашенному на прошлой неделе, он заявил о создании крупнейшего в мире центра архивных фото- и видеоматериалов о событиях тех лет.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Приток иностранного капитала в госдолг России в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Армия и оружие
Десять сирийских военных погибли при отражении атак боевиков
Всего с 16 января в результате атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ
Политика
Киев потребовал от Лондона убрать тризуб из пособия по экстремизму
Посольство Украины в Великобритании потребовало от Национального антитеррористического управления Великобритании (NCTPN) удалить изображение украинского трезубца из пособия по борьбе с экстремизмом.
Общество
Джонсон пожелал принцу Гарри и его жене всего самого лучшего
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все королевство желают принцу Гарри и его супруге Меган Маркл всего наилучшего, об этом 19 января сообщает Sky News.
Авто
Продлеваем жизнь аккумулятору: реальные способы и 2 мифа
Замедление скорости реакций сказывается и на том, что у батареи уменьшается способность принимать заряд.
Общество
Названы самые популярные лечебные курорты России
Политика
В Киеве началось прощание с погибшими в авиакатастрофе в Иране
Церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе в Иране началась в Киеве, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Происшествия
Спящего на пулемете мужчину нашли возле поликлиники в Петербурге
Мужчина с пулеметом Дегтярева заснул возле поликлиники в Приморском районе города Санкт-Петербурга. Оружие он использовал как подушку.
Культура
Джордж Мартин разозлил фанатов анонсом выхода книги
Фанаты раскритиковали Джорджа Р.Р. Мартина за анонс о выходе книги, сообщает Independent.
Общество
Сторонников Шевченко возмутило видеонаблюдение в ее спальне
Силовики еще до ареста Анастасии Шевченко установили видеокамеру в ее спальне, о чем активистка узнала лишь из материалов дела, рассказала в Facebook ее дочь.
Футбол
Головин попал в заявку «Монако» на матч Кубка Франции
Российский полузащитник Александр Головин попал в заявку «Монако» на матч 1/16 финала Кубка Франции с «Сен-Приве».
Шоу-бизнес
Похудевшая солистка Artik & Asti показала идеальную фигуру
Дзюба пообещала по возращению домой продолжить совершенствоваться, заниматься спортом и обязательно высыпаться.
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова раскрыла тайну его отношений с Ольгой Кабо
Людмила Поргина сделала сенсационное признание. Вдова Николая Караченцова раскрыла тайну отношений звезды «Ленкома» с актрисой Ольгой Кабо.
Политика