Как считает рабочая группа, в Конституции РФ "должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования", для чего также необходимо принять федеральный закон о Госсовете.

с чего всё началось

Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 14 статей основного закона страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный сопредседателями рабочей группы — Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Талией Хабриевой.

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