Политика

ДождьДождьРабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 14 статей основного закона страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный сопредседателями рабочей группы — Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Талией Хабриевой.
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с чего всё началось

Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции

Как считает рабочая группа, в Конституции РФ "должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования", для чего также необходимо принять федеральный закон о Госсовете.
РБК06:52

Подробнее о событии

Рабочая группа предложила внести поправки в более чем 10 статей Конституции

ТАСС08:15

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

РИА Новости07:01

Рабочая группа предложила принять федеральный закон о Госсовете

РБК06:51

Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие изменений

Коммерсантъ06:56

Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

RT на русском06:54

Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие корректировки

News.ru07:16

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Интерфакс06:57
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Политика

Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя

Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Коммерсантъ 13:03
Экономика

Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации

«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
РБК 13:54
Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Sunmag.me 06:47
Здоровье

Гипертонии нет: названы снижающие давление продукты

Употребление некоторых продуктов способно естественным образом снизить кровяное давление, пишет «Медик Форум».
Московский Комсомолец 18 января в 03:40
Энергетика

Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти

"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Интерфакс 14:01
Происшествия

Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе

Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Московский Комсомолец 12:01
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Шоу-бизнес

4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети

Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Актуальные Новости 09:42
Политика

Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки

Новые Известия 06:17
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет

Напомним, Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года.
Коммерсантъ 10:54
Политика

В США показали форму космических войск США

На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
МонаВиста 10:20
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Известия вчера в 18:15
Авто

Обнародовано первое изображение нового бюджетного кроссовера Renault

В сети появился рендер нового недорогого кроссовера Renault HBC. Создал компьютерное изображение модели дизайнер портала Indianautosblog.
REGNUM 05:58
Шоу-бизнес

40-летняя Лена Ленина выходит замуж

Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
RuNews24.ru 07:06
Общество

Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет

В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
РИА Новости 10:25
Экономика

Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»

Акционеры страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.
ТАСС 05:53
Здоровье

Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку

Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org.
РБК 13:43
Здоровье

Дерматолог рассказала, чем грозит обычный маникюр

Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала, каким рискам подвергает себя клиентка салона красоты, желающая сделать маникюр.
Российская газета 02:55
Происшествия

В здании ЦИК в Киеве обнаружен труп

В здании Центральной избирательной комисии (ЦИК) на Печерске в Киеве обнаружено тело мужчины.
ИА Новороссия 13:16
Происшествия

Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь

По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Известия 09:49
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
РБК 10:21
Происшествия

Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией

RT на русском 11:37
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с Нижним Новгородом, а Зенит на своей площадке примет УНИКС.
Советский спорт 14:21
Гаджеты

Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6

Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
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Общество

Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных

В пресс-службе правительства сообщили, что комиссия кабмина одобрила подготовленный Минсельхозом законопроект, которым вводится учет и чипирование домашних животных.
Московский Комсомолец 14:16
Футбол

Греческий игрок Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов»

Греческий футболист Стефанос Атанасиадис прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарской команды.
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Общество

Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
RT на русском 05:54
Недвижимость

Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. Материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года.
РБК 09:45
Происшествия

Капитан «Нефтехимика» Захарчук устроил аварию в Нижнекамске и скрылся

Водитель иномарки, как сообщают очевидцы, протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и скрылся с места аварии.
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