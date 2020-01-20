Политика
ДождьРабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 14 статей основного закона страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный сопредседателями рабочей группы — Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Талией Хабриевой.
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с чего всё началось
Как считает рабочая группа, в Конституции РФ "должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования", для чего также необходимо принять федеральный закон о Госсовете.РБК06:52
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Политика
Мишустин представил коллективу ФНС нового руководителя
Новый премьер-министр Михаил Мишустин посетил сегодня вечером предыдущее место работы — Федеральную налоговую службу (ФНС).
Экономика
Сбербанк ненадолго обошел «Газпром» по рыночной капитализации
«Газпром» отобрал у госбанка статус самой дорогой компании России летом прошлого года, его стоимость тогда составляла свыше 5,3 трлн руб. и превышала объем рыночной капитализации Сбербанка.
Шоу-бизнес
Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards
Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Здоровье
Гипертонии нет: названы снижающие давление продукты
Употребление некоторых продуктов способно естественным образом снизить кровяное давление, пишет «Медик Форум».
Энергетика
Белоруссия закупила в Норвегии партию нефти
"Белорусская нефтяная компания" (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup в объеме 80 тыс. тонн с поставкой литовский порт Клайпеда 22 января, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе концерна "Белнефтехим".
Происшествия
Прокуратура Болгарии опубликовала видео «отравителя» в шляпе
Прокуратура Болгарии опубликовала видео мужчины, который «может быть причастен к делу об отравлении Емельяна Гебрева».
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Шоу-бизнес
4-летнюю дочь звезды Comedy Woman Марии Кравченко затравили в Сети
Звезда Comedy Woman Мария Кравченко решила приобщить свою четырехлетнюю дочь Вику к миру моды, организовав для малышки профессиональную фотосессию.
Политика
Игорь Краснов станет генпрокурором вместо Юрия Чайки
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Путин предложил наделить президента правом формировать Госсовет
Напомним, Владимир Путин предложил закрепить статус Госсовета в Конституции во время своего ежегодного послания Федеральному собранию, состоявшемуся 15 января 2020 года.
Политика
В США показали форму космических войск США
На своей официальной страничке в Twitter (@SpaceForceDoD) Космические войска США опубликовали фотографии новой формы для своих военнослужащих.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Авто
Обнародовано первое изображение нового бюджетного кроссовера Renault
В сети появился рендер нового недорогого кроссовера Renault HBC. Создал компьютерное изображение модели дизайнер портала Indianautosblog.
Шоу-бизнес
40-летняя Лена Ленина выходит замуж
Напомним, в 2012 году Лена Ленина вышла замуж за французского аристократа – графа Паскаля Флорана-Эдуарда.
Общество
Актриса Марина Рузавина умерла в 26 лет
В Пензе умерла 26-летняя солистка, педагог-хореограф театра эстрады "Провинция" Марина Рузавина.
Экономика
Александр Тарновский назначен гендиректором «ВСК»
Акционеры страхового акционерного общества "ВСК" избрали генеральными директором Александра Тарновского, сообщили ТАСС в компании.
Здоровье
Медики подтвердили передачу нового коронавируса от человека к человеку
Эксперты Национальной комиссии здравоохранения Китая подтвердили, что новый вирус, 2019-nCoV, вспышка которого зафиксирована в стране, начал передаваться от человека к человеку, передает China.org.
Здоровье
Дерматолог рассказала, чем грозит обычный маникюр
Врач-дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Наталья Козлова рассказала, каким рискам подвергает себя клиентка салона красоты, желающая сделать маникюр.
Происшествия
В здании ЦИК в Киеве обнаружен труп
В здании Центральной избирательной комисии (ЦИК) на Печерске в Киеве обнаружено тело мужчины.
Происшествия
Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь
По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Армия и оружие
Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой
«Мое мнение: Вооруженные силы Украины должны быть готовы к силовому освобождению территорий Донбасса, если будет принято такое политическое решение», — сказал Кривонос.
Происшествия
Голунова допросили по делу о превышении полномочий полицией
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Зенит» в матче Единой лиги ВТБ
В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с Нижним Новгородом, а Зенит на своей площадке примет УНИКС.
Гаджеты
Nvidia GeForce RTX 3070 и RTX 3080 получат до 20 ГБ памяти GDDR6
Первыми должны выйти GeForce RTX 3080 и RTX 3070, а китайскому интернет-ресурсу уже стали известны некоторые характеристики этих видеокарт.
Общество
Правительство поддержало законопроект о чипировании домашних животных
В пресс-службе правительства сообщили, что комиссия кабмина одобрила подготовленный Минсельхозом законопроект, которым вводится учет и чипирование домашних животных.
Футбол
Греческий игрок Атанасиадис прибыл на просмотр в «Крылья Советов»
Греческий футболист Стефанос Атанасиадис прибыл в расположение «Крыльев Советов», сообщает пресс-служба самарской команды.
Общество
Oxfam: 2153 миллиардера оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 мировых миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем у 4,6 млрд человек вместе взятых.
Недвижимость
Названы сроки выплат ипотеки по России с использованием маткапитала
Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил увеличить материнский капитал до 466,6 тыс. руб. Размер маткапитала за второго ребенка повысится до 616,6 тыс. руб. Материнский капитал — форма целевой господдержки российских семей с детьми, которая оказывается с 2007 года.
Происшествия
Капитан «Нефтехимика» Захарчук устроил аварию в Нижнекамске и скрылся
Водитель иномарки, как сообщают очевидцы, протаранил Hyundai Solaris, потом врезался в светофор и знак «Пешеходный переход», «перепрыгнул» через бордюры и скрылся с места аварии.