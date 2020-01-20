Политика

ДождьДождьРабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 14 статей основного закона страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный сопредседателями рабочей группы — Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Талией Хабриевой.
Читать в источнике
Комментировать236
с чего всё началось

Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции

Как считает рабочая группа, в Конституции РФ "должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования", для чего также необходимо принять федеральный закон о Госсовете.
РБК06:52

Подробнее о событии

Рабочая группа предложила внести поправки в более чем 10 статей Конституции

ТАСС08:15

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

РИА Новости07:01

Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

RT на русском06:54

Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие изменений

Коммерсантъ06:56

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Интерфакс06:57

Определены требующие корректировки статьи Конституции

Lenta.ru06:41

Рабочая группа предложила принять федеральный закон о Госсовете

РБК06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
Политика

Президент по поправке сможет отправлять в отставку только премьера

В соответствии с предложенной поправкой в Конституцию, президент РФ может отправить в отставку только премьер-министра, само правительство продолжит работу с сохранением прежней структуры, заявил РИА Новости в понедельник глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
РИА Новости 11:32
Космос

SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
REGNUM 18 января в 07:22
Общество

В возрасте 26 лет умерла актриса Марина Рузавина

В Пензе в возрасте 26 лет умерла актриса и педагог-хореограф театра эстрады «Провинция» Марина Рузавина.
News.ru 10:54
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Наталью Бочкареву за хранение наркотиков

Преображенский суд Москвы назначил 30 тысяч рублей штрафа актрисе Наталье Бочкаревой, которую ранее задержали с наркотиками, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 08:20
Гаджеты

Кулер с подсветкой Scythe Mugen 5 Black RGB Edition стоит около $50

Приобрести кулер Scythe Mugen 5 Black RGB Edition можно по ориентировочной цене 50 долларов США.
3DNews 08:23
Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
Газета.Ru 01:40
Здоровье

Вода помогает в борьбе с лишним весом

Как сообщает издание Focus.dе, сотрудники Японской медицинской ассоциации смогли определить и упорядочить сведения, которые позволили сформулировать главные принципы восстановления организма с помощью обычной воды.
Live24 18 января в 01:16
Политика

Путин предложил сократить число судей Конституционного суда

Согласно президентскому проекту поправок к Конституции, число судей в составе Конституционного суда сократится с 19 до 11, включая председателя КС и его заместителя.
RT на русском 10:22
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Общество

Россияне смогут покупать «красивые» госномера через портал госуслуг

Россияне смогут резервировать и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал госуслуг, соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство экономики.
Известия 01:39
Общество

Сбербанк разрешит клиентам переводить друг другу бонусы «Спасибо»

Сбербанк предоставит возможность своим клиентам переводить друг другу бонусы по программе лояльности «Спасибо».
РБК 11:18
Армия и оружие

Украина заявила о готовности вернуть Донбасс силой

На Украине заявили о готовности вооруженных сил страны к силовому возвращению контроля над Донбассом. об этом сообщает УНИАН.
Газета.Ru 11:22
Политика

В Кремле оценили итоги встречи по Ливии в Берлине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле позитивно оценили конференцию по Ливии в Берлине.
Мой Брянск 06:51
Политика

Кадыров прокомментировал сообщения о возможной отставке

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что слухи о его назначении на другую должность не соответствуют действительности.
РИА Новости 08:32
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Происшествия

Семьи погибших в пермском хостеле получат матпомощь

По информации краевого министерства социального развития, семьи погибших получат материальную помощь в размере 500 тыс. рублей.
Известия 09:49
Общество

Турагенты оценили ограничения на алкоголь в отелях Майорки и Ибицы

Под ограничения попали, в частности, туристические зоны Майорки и Ибицы.
ТурДом 04:23
Экономика

Новый свиноводческий комплекс построят в Ростовской области

Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 08:12
Наука

Ученые выяснили, как сахар меняет мозг

Ученые с помощью процедуры МРТ сравнили картину мозга животных до начала исследования, в конце первого дня и после завершения эксперимента.
Катунь 24 16 января в 20:45
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Здоровье

Доктор Мясников дал советы для профилактики и лечения рака

Александр Мясников, главный врач Городской клинической больницы №71 Москвы назвал поделился своим опытом и сообщил важные правила для своевременной диагностики и лечения рака.
ToDay News Ufa вчера в 22:08
Армия и оружие

The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США

В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
РЕН ТВ 18 января в 22:19
Общество

За двое суток на Австралию обрушились песчаная буря и град

Ранее, 19 января, ураганные ветры в штате Новый Южный Уэльс, вызванные грозами, спровоцировали песчаные бури.
Известия 04:15
Энергетика

Белоруссия показала способ надавить на Россию по нефти

Как отмечает «Коммерсантъ», ситуация позволит надавить на Россию во время переговоров по поставкам и транзиту нефти и может заставить ее пойти на уступки.
Lenta.ru 06:18
Политика

Козак не поедет на экономический форум в Давосе

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак не будет участвовать в работе российской делегации на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его пресс-секретаря Илью Джуса.
Ведомости 10:30
Хоккей

Овечкин впервые с 2018 года оформил хет-трики в двух матчах НХЛ подряд

RT на русском 18 января в 15:55
Футбол

ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика

По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
ODDS.ru 02:26
Шоу-бизнес

Анохина раскритиковала Водонаеву за пост о маткапитале

WomanHit.ru 02:22
Общество

В «Газпроме» заявили о снятии арестов с активов по искам «Нафтогаза»

Сняты аресты активов «Газпрома» по искам «Нафтогаза» в Великобритании, Люксембурге и Нидерландах.
RT на русском 11:26
Происшествия

Число отравившихся питьевой водой в Кизляре возросло до 193

Вести.Ru 04:34
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное