Политика

ДождьДождьРабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 14 статей основного закона страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный сопредседателями рабочей группы — Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Талией Хабриевой.
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Рабочая группа предложила внести поправки в более чем 10 статей Конституции

ТАСС08:15

В Конституции РФ предложено изменить 14 статей

REGNUM07:25

Определены требующие корректировки статьи Конституции

Lenta.ru06:41

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Интерфакс06:57

Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

RT на русском06:54

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

РИА Новости07:01

Рабочая группа предложила принять федеральный закон о Госсовете

РБК06:51
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Космос

Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени

Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
Live24 вчера в 08:41
Наука

Предок позвоночных животных был лишен возможности вырабатывать звуки

Древо эволюции показало, что общий предок всех позвоночных был лишен способности вырабатывать звуки.
Anonsens 18 января в 14:56
Хоккей

Россия забросила девять шайб Дании на юношеской Олимпиаде

Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на проходящей в Лозанне (Швейцария) зимней юношеской Олимпиаде.
Интерфакс-Спорт 09:54
Общество

Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах

Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 06:36
Общество

Социологи узнали мнение граждан 28 стран мира о жизни через пять лет

Согласно результатам опроса, проведенного среди 34 000 человек из 28 стран мира, 36% респондентов из Южной Кореи уверены, что через пять лет их жизнь станет лучше, что на 4% ниже по сравнению с прошлогодним опросом.
REGNUM 07:47
Космос

SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
REGNUM 18 января в 07:22
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Футбол

Поцелуй Роналду и Дибалы во время празднования гола оказался иллюзией

Sportbox.RU 09:21
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Общество

Российские эксперты прибыли в Египет для проверки аэропортов курортов

Сегодня, 19 января, группа экспертов из России прибыла в Египет для инспекции безопасности международных аэропортов курортных городов страны.
78.ru вчера в 11:19
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

Lenta.ru 06:55
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
Политика

Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 02:52
Происшествия

СК опубликовал видео из затопленного кипятком мини-отеля в Перми

Следственный комитет РФ опубликовал видео из мини-отеля в Перми, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек.
ТАСС 07:51
Гаджеты

Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны

Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
ToDay News Ufa 17 января в 02:18
Политика

Кадыров не намерен работать за пределами Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Коммерсантъ 09:51
Политика

Глава «Нафтогаза» рассказал о возможной закупке газа в РФ

Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».
REGNUM 08:11
Экономика

ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций

Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Коммерсантъ 06:41
Политика

Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку

РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.
РЕН ТВ 05:24
Биатлон

Резцова: в сборной России объясняют неудачи на этапах КМ отговорками

Тренеры и биатлонисты сборной России привыкли объяснять свои неудачи отговорками, которые выглядят смешно, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
РИА Новости 06:35
Шоу-бизнес

Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком

Телеканал 360° 08:16
Авто

Audi привезет в Россию кроссовер Q5 со спортивным обвесом ABT

Компания Audi объявила о страте приема заказов в России на новую версию кроссовера Q5 под названием ABT Edition — со спортивным оснащением от немецкого тюнера ABT Sportsline.
AutoNews 09:19
Происшествия

В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам

Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
РИА Новости 09:09
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Армия и оружие

Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
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Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Культура

Джордж Мартин разочаровал фанатов анонсом новой книги

Актуальные Новости 18 января в 15:00
Происшествия

Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.
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Политика

России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Единоборства

Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246

Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.
Московский Комсомолец вчера в 01:13
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