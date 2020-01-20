Политика
ДождьРабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции
Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 14 статей основного закона страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный сопредседателями рабочей группы — Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Талией Хабриевой.
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Космос
Американский учёный первым разработал концепцию путешествий во времени
Уравнение, выведенное астрофизиком из Университета Коннектикута Роном Маллетом, станет базой для создания настоящей машины времени.
Наука
Предок позвоночных животных был лишен возможности вырабатывать звуки
Древо эволюции показало, что общий предок всех позвоночных был лишен способности вырабатывать звуки.
Хоккей
Россия забросила девять шайб Дании на юношеской Олимпиаде
Сборная России по хоккею нанесла крупное поражение команде Дании во втором туре группового этапа на проходящей в Лозанне (Швейцария) зимней юношеской Олимпиаде.
Общество
Верховный суд РФ признал законной блокировку статей о наркоманах
Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Общество
Социологи узнали мнение граждан 28 стран мира о жизни через пять лет
Согласно результатам опроса, проведенного среди 34 000 человек из 28 стран мира, 36% респондентов из Южной Кореи уверены, что через пять лет их жизнь станет лучше, что на 4% ниже по сравнению с прошлогодним опросом.
Космос
SpaceX перенесла испытание системы спасения корабля Crew Dragon
Испытание системы экстренной эвакуации пилотируемой капсулы космического корабля Crew Dragon перенесено на 19 января.
Происшествия
В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ
В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Общество
Российские эксперты прибыли в Египет для проверки аэропортов курортов
Сегодня, 19 января, группа экспертов из России прибыла в Египет для инспекции безопасности международных аэропортов курортных городов страны.
Политика
Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Политика
Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе
Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
Происшествия
СК опубликовал видео из затопленного кипятком мини-отеля в Перми
Следственный комитет РФ опубликовал видео из мини-отеля в Перми, где из-за прорыва трубы с кипятком погибли пять человек.
Гаджеты
Названы приложения, которые разряжают Android-смартфоны
Не все приложения в Google Play одинаково полезны. Некоторые из них могут преднамеренно разряжать ваш смартфон.
Политика
Кадыров не намерен работать за пределами Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров не намерен работать за пределами республики и ему не поступали предложения занять другую должность.
Политика
Глава «Нафтогаза» рассказал о возможной закупке газа в РФ
Возможность прямой закупки газа в России зависит от двух факторов, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев в эфире телеканала «Украина 24».
Экономика
ЕС введет налог на прибыль ИТ-корпораций
Евросоюз намерен последовать примеру Франции и Италии и ввести налог на выручку международных ИТ-корпораций.
Политика
Зеленский сказал, при каком условии уйдет в отставку
РИА "Новости" Президент Украины Владимир Зеленский назвал в интервью The Times of Israel условие, при котором он может подать в отставку — этому может способствовать обвинение президента во взяточничестве.
Биатлон
Резцова: в сборной России объясняют неудачи на этапах КМ отговорками
Тренеры и биатлонисты сборной России привыкли объяснять свои неудачи отговорками, которые выглядят смешно, заявила РИА Новости трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
Шоу-бизнес
Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком
Авто
Audi привезет в Россию кроссовер Q5 со спортивным обвесом ABT
Компания Audi объявила о страте приема заказов в России на новую версию кроссовера Q5 под названием ABT Edition — со спортивным оснащением от немецкого тюнера ABT Sportsline.
Происшествия
В Херсоне помощника экс-депутата заподозрили в причастности к поджогам
Украинские правоохранители провели более 30 обысков в Херсоне в целях ликвидации деятельности преступной организации, занимавшейся поджогами, подозреваемыми стали девять человек, в том числе бывший помощник экс-депутата Рады, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генпрокурора Украины.
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Армия и оружие
Лукашенко назначил главу Минобороны госсекретарём Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил главу Минобороны Андрея Равкова госсекретарём Совета безопасности республики.
Культура
Джордж Мартин разочаровал фанатов анонсом новой книги
Происшествия
Utair рассказала о причинах посадки самолета в реку
«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) установила, что наземные службы аэропорта Сочи 1 сентября 2018 г. не оценивали состояние полосы перед посадкой и передали экипажу недостоверную информацию о коэффициенте сцепления с полосой», – рассказал «Ведомостям» представитель Utair.
Политика
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Единоборства
Макгрегор нокаутировал Серроне на UFC 246
Экс-чемпион очень быстро нокаутировал американца Дональда Серроне в бою на турнире UFC 246.