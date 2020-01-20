Политика

Газета.RuГазета.RuРабочая группа предложила закрепить статус Госсовета в Конституции

Определение статуса Госсовета рабочая группа считает одним из основных вопросов, требующих проработки. Предлагается прописать в Конституции принципы формирования совета и определить ключевые принципы его взаимодействия с государственным механизмом.
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с чего всё началось

Рабочая группа назвала требующие корректировки статьи Конституции

Как считает рабочая группа, в Конституции РФ "должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования", для чего также необходимо принять федеральный закон о Госсовете.
РБК06:52

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Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие изменений

Коммерсантъ06:56

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ТАСС08:15

Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

RT на русском06:54

Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие корректировки

News.ru07:16

Рабочая группа предложила принять федеральный закон о Госсовете

РБК06:51
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