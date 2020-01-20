Как считает рабочая группа, в Конституции РФ "должны быть разрешены ключевые вопросы статуса Госсовета, включая принципы его формирования", для чего также необходимо принять федеральный закон о Госсовете.

с чего всё началось

Определение статуса Госсовета рабочая группа считает одним из основных вопросов, требующих проработки. Предлагается прописать в Конституции принципы формирования совета и определить ключевые принципы его взаимодействия с государственным механизмом.

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