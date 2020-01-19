Политика
ИзвестияРабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию
Рабочая группа, занимающаяся подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, предложит вариант изменений в основной закон государства. Об этом 19 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распространенное заявление сопредседателей группы.
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Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Происшествия
В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП
Футбол
Мариу не включил Роналду в свою команду мечты
Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу назвал игроков, которые могли бы войти в сборную его мечты, передает пресс-служба столичного клуба.
Политика
Саррадж отказался от переговоров с Хафтаром на ливийской конференции
Отмечается, что глава ПНС Ливии и командующий ЛНА оказались разочарованы форматом переговоров и отказались участвовать в совместной встрече в Берлине.
Здоровье
Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек
Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.
Футбол
Клопп назвал великолепной игру «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед»
Хоккей
Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Политика
Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране
Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Общество
На следующей неделе в Москву вернется зима
Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Космос
Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon
Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Хоккей
Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ
Команда дивизиона Боброва одержала победу над сборной дивизиона Тарасова финальной игре на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Здоровье
Названы продукты, снижающие давление
Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Политика
Дмитрий Медведев назвал свои достижения на посту главы правительства
Бывший премьер напомнил, что возглавил правительство, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.
Политика
Иран отправит на Украину «черные ящики» сбитого самолета
Власти Ирана намерены передать Украине бортовые самописцы сбитого случайно иранскими военными авиалайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Космос
18 успешных запусков: гендиректор «Прогресса» подвел итоги 2019 года
В четверг, 16 января, Дмитрий Баранов, генеральный директор АО РКЦ «Прогресс» подвел итоги 2019 года.
Политика
Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Футбол
Глушаков может покинуть «Ахмат»
Общество
Дочь Пескова заявила, что отец не дает ей денег
Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила в интервью Forbes, что отец не дает ей денег с 18 лет, поэтому она вынуждена зарабатывать самостоятельно.
Общество
Врач рассказала о вредных привычках перед сном
Армия и оружие
При отражении атаки боевиков погибли десять сирийских военных
В течение нескольких дней после атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей, сообщил Боренков.
Политика
Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений
Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».