Политика

ИзвестияИзвестияРабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Рабочая группа, занимающаяся подготовкой предложений о поправках в Конституцию России, предложит вариант изменений в основной закон государства. Об этом 19 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на распространенное заявление сопредседателей группы.
Читать в источнике
Комментировать506

Подробнее о событии

Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает систему голосования

Lenta.ru09:08

Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Известия08:25

Группа по поправкам в Конституцию внесёт в парламент пакет предложений

RT на русском08:27

Рабочая группа по поправкам в Конституцию выработает механизм общероссийского голосования

ТАСС08:16

Рабочая группа по поправкам в Конституцию предложит вариант изменений

РБК08:08

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

РИА Новости09:00

Рабочая группа рассказала о процессе изменения Конституции РФ

Телеканал 360°08:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 15:52, Ашберн
Общество

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском 12:53
Происшествия

В Калининградской области мужчина сломал шею при прыжке в купель

РБК 12:43
Происшествия

В Ленобласти задержан инспектор ГИБДД после смертельного ДТП

Российская газета 11:04
Происшествия

Петербуржец пытался снять номера с машины после ДТП

АБН 15:36
Футбол

Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»

Чемпионат 12:05
Футбол

Мариу не включил Роналду в свою команду мечты

Португальский полузащитник московского "Локомотива" Жоау Мариу назвал игроков, которые могли бы войти в сборную его мечты, передает пресс-служба столичного клуба.
Газета.Ru 13:59
Политика

Саррадж отказался от переговоров с Хафтаром на ливийской конференции

Отмечается, что глава ПНС Ливии и командующий ЛНА оказались разочарованы форматом переговоров и отказались участвовать в совместной встрече в Берлине.
iReactor 13:59
Здоровье

Число заразившихся вирусом в Китае превысило 60 человек

Напомним, официально от нового коронавируса в Китае погибли два человека.
Коммерсантъ вчера в 23:42
Футбол

Клопп назвал великолепной игру «Ливерпуля» против «Манчестер Юнайтед»

ProstoProSport 15:05
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Футбол

Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
РИА Новости 06:09
Политика

Участники конференции по Ливии договорились о перемирии в стране

Польские политик вряд ли осознают, что страны соцлагеря - это советский трофей, когда страны победители - СССР, США и Британия разделили Европу на зоны влияния.
РЕН ТВ 15:06
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Общество

На следующей неделе в Москву вернется зима

Аномально теплая погода ожидается в Москве на следующей неделе, температурный фон в среднем окажется на десять градусов выше климатической нормы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
РИА Новости 11:46
Космос

Корабль Crew Dragon уцелел при взрыве ракеты Falcon

Как и было задумано, ракета Falcon 9 стартовала с космодрома на мысе Канаверал, спустя 84 секунды после старта корабль Crew Dragon отделился от нее и с помощью специальных парашютов приводнился в Атлантическом океане.
Газета.Ru 10:35
Происшествия

В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте

Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Газета.Ru 13:00
Хоккей

Команда дивизиона Боброва победила на Матче звёзд КХЛ

Команда дивизиона Боброва одержала победу над сборной дивизиона Тарасова финальной игре на Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
RT на русском 12:02
Здоровье

Названы продукты, снижающие давление

Немецкие специалисты дали рекомендации о том, как с помощью правильно подобранных продуктов питания можно снизить высокое давление.
Российская газета вчера в 04:21
Политика

Дмитрий Медведев назвал свои достижения на посту главы правительства

Бывший премьер напомнил, что возглавил правительство, когда Россию и весь остальной мир накрыла вторая волна кризиса, резко упали цены на энергоносители.
Авторадио 08:52
Политика

Иран отправит на Украину «черные ящики» сбитого самолета

Власти Ирана намерены передать Украине бортовые самописцы сбитого случайно иранскими военными авиалайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".
Российская газета вчера в 10:30
Космос

18 успешных запусков: гендиректор «Прогресса» подвел итоги 2019 года

В четверг, 16 января, Дмитрий Баранов, генеральный директор АО РКЦ «Прогресс» подвел итоги 2019 года.
Терра 16 января в 05:55
Общество

Умер экс-участник команды КВН «Город Пятигорск» Тимур Гайдуков

Известия 08:18
Политика

Захарова сравнила слова Помпео о Ливии с заявлением МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что жители Ливии должны решать будущее собственной страны без внешнего вмешательства, звучат так, как будто их позаимствовали с сайта российского дипведомства.
Известия 11:56
Космос

Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

Vevby.ru 08:29
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Футбол

Глушаков может покинуть «Ахмат»

Свободная Пресса вчера в 12:31
Общество

Дочь Пескова заявила, что отец не дает ей денег

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова Елизавета заявила в интервью Forbes, что отец не дает ей денег с 18 лет, поэтому она вынуждена зарабатывать самостоятельно.
Московский Комсомолец 07:37
Общество

Врач рассказала о вредных привычках перед сном

RT на русском вчера в 20:05
Армия и оружие

При отражении атаки боевиков погибли десять сирийских военных

В течение нескольких дней после атак и обстрелов боевиков погибли 47 и ранены 77 сирийских военных, убиты 51 и ранены 116 мирных жителей, сообщил Боренков.
Радио Sputnik 12:51
Политика

Джонсон назвал Путину условие для нормализации отношений

Позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась, нормализации отношений с Москвой не будет, пока Россия не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность».
РБК 13:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное