Политика

RT на русскомRT на русскомРабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию выступили за установление в основном законе самостоятельного статуса Госсовета и определение ключевых вопросов его статуса.
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Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

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Рабочая группа предложила закрепить в Конституции социальные обязательства правительства

НТВ06:35

Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

RT на русском06:54

Рабочая группа предложила прописать в конституции роль и статус Госсовета

Говорит Москва06:51

Рабочая группа по поправкам в Конституцию призвала определить роль Госсовета

Телеканал 360°06:42

Рабочая группа назвала статьи Конституции, требующие изменений

Коммерсантъ06:56

Рабочая группа предложила принять федеральный закон о Госсовете

РБК06:51
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В Перми ввели режим ЧС после трагедии в хостеле

Life.ru 06:37
Политика

Путин провел совещание с членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности, в рамках которой рассказал о прошедшей в Берлине конференции по Ливии и своих двусторонних контактах в ходе этой встречи, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:03
Политика

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о причинах ухода в отставку кабинета министров.
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Шоу-бизнес

Бред Питт и Дженнифер Энистон подогрели слухи о воссоединении

Голливудские актеры Бред Питт и Дженнифер Энистон удивили фанатов теплыми объятиями на вручении премии Гильдии киноактеров США, пишет TMZ.
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Общество

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Верховный суд РФ отказал в удовлетворении иска сайта "Батенька, да вы трансформер" о признании незаконным положений приказа надзорных ведомств, позволяющего блокировать статьи о наркопотребителях, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.
Интерфакс 06:36
Политика

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Президент России внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру 44-летнего заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора.
Вести.Ru 05:43
Технологии

Фотографии тысяч девушек из Tinder оказались в сети

Более 70 тысяч фотографий девушек, пользующихся приложением для знакомств Tinder, оказались в сети на форуме киберпреступников.
Lenta.ru 06:41
Политика

Песков рассказал о деталях организации голосования по Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что механизм голосования по предложенным главой государства поправкам в Конституцию будет оформлен в ходе работы конституционной комиссии.
RT на русском 06:32
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

Россияне смогут начать оформление документов на материнский капитал на первого ребенка в марте-апреле 2020 года, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
РИА Новости 01:15
Политика

Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
РИА Новости вчера в 11:56
Музыка

Американский певец Дэвид Олни умер на сцене во время концерта

РИА Новости 05:50
Политика

Власти США хотят ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать

Власти США хотят ужесточить выдачу виз типа B для туристок, направляющихся в страну для родов и автоматического получения гражданства.
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Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Шоу-бизнес

В инстаграм Веры Брежневой появился Константин Меладзе

После долгого перерыва и по просьбе трудящихся Вера Брежнева, наконец, опубликовала фотографии совместного отдыха с Константином Меладзе.
Paparazzi.ru 04:51
Общество

Венгерский лоукостер Wizz Air откроет четыре новых направления из Петербурга летом

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Опубликованы первые фотографии Xiaomi Mi 10 Pro

Компания Xiaomi к середине следующего месяца выпустит свой флагман Xiaomi Mi 10 Pro, снимки которого уже появились в сети.
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Шоу-бизнес

Второй день свадьбы: Дарья Жукова устроила вечеринку в русском стиле

Скромная свадебная церемония прошла в Париже, а на днях экс-избранница Абрамовича уже закатила грандиозное торжество в честь свадьбы на курорте в Швейцарии.
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Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
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Появилась информация о возможной отставке Юрия Чайки

В ноябре 2019 года снова вброшена информация об отставке Юрия Чайки и предполагаемом сменщике.
Байкал24 вчера в 22:35
Происшествия

В Самарской области угнали машину с ребенком

20 января в Кинеле Самарской области возле дома №27 по улице Ульяновской неизвестный человек украл припаркованный автомобиль, когда в нем находился четырехлетний ребенок, сообщила служба спасения в своем аккаунте социальной сети.
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Число отравившихся питьевой водой в Кизляре возросло до 193

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В Минске задержан подозреваемый в осквернении памятника Пушкину

Минская милиция задержала оппозиционера Филиппа Шаврова, подозреваемого в осквернении памятника поэту Александру Пушкину.
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Что касается коронавируса, который получил распространение в Китае, и уже отмечались случаи летального исхода, то в Приамурье на сегодняшний день ни одного подобного (подозрительного) случая зарегистрировано не было.
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Посол США рассчитывает на сотрудничество с российским правительством

Новый посол США в РФ Джон Салливан заявил, что в качестве главы американской дипмиссии в Москве рассчитывает на сотрудничество с правительством России по важным вопросам, включая денуклеаризацию Корейского полуострова и Афганистан.
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СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
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Все станции метро в Москве проверяют из-за сообщений о минировании

Очередная волна "минирований" в разных городах России идет с конца прошлого года и затронула суды, торговые центры, станции метро, вокзалы, школы и детские сады.
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Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»

Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
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