Политика

ДождьДождьРабочая группа предложила внести изменения в 14 статей Конституции

Рабочая группа по изменению Конституции предложила внести поправки в 14 статей основного закона страны. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ, подписанный сопредседателями рабочей группы — Павлом Крашенинниковым, Андреем Клишасом и Талией Хабриевой.
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Рабочая группа призвала определить в Конституции статус Госсовета

RT на русском06:54

Рабочая группа предложила Путину принять федеральный закон о Госсовете

Ведомости07:55

В Конституции РФ предложено изменить 14 статей

REGNUM07:25

Рабочая группа внесла предложения по изменениям в Конституцию

РИА Новости07:01

Рабочая группа предложила внести поправки в более чем 10 статей Конституции

ТАСС08:15

Рабочая группа по поправкам в Конституцию призвала определить роль Госсовета

Телеканал 360°06:42

Рабочая группа по изменению Конституции соберется в пятницу

Новости Брянска17 января в 04:00
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Политика

Глава Чувашии извинился за призыв «мочить журналистов»

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принёс извинения за свои высказывания, касающиеся работы представителей СМИ.
RT на русском 06:54
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru вчера в 12:41
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Шоу-бизнес

Брэд Питт не отпускал от себя Дженнифер Энистон на SAG Awards

Церемония вручения наград премии Гильдии киноактеров США, которая прошла вчера в Лос-Анджелесе, подарила зрителям как минимум один незабываемый момент: на красной дорожке снова встретились бывшие супруги Брэд Питт и Дженнифер Энистон.
Sunmag.me 06:47
Общество

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть

Россия согласилась заплатить Белоруссии за грязную нефть: стороны достигли соглашения.
Lenta.ru 08:07
Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
Политика

Эрдоган и Помпео покинули берлинскую конференцию по Ливии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и госсекретарь США Майкл Помпео покинули Международную конференцию по Ливии в Берлине.
Взгляд.ру вчера в 13:08
Общество

Финляндия интересуется созданием ВСМ между Хельсинки и Москвой

Финляндия вновь заявила РФ о своем интересе к созданию высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Хельсинки и Москвой, следует из слов представителя РЖД.
РИА Новости 01:27
Армия и оружие

На Украине заявили о готовности к силовому возвращению Донбасса

Заместитель Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что вооруженные силы страны должны быть готовы к сценарию силового возвращения контроля над Донбассом.
Lenta.ru 07:42
Политика

Владимир Путин назначил Михаила Мишустина премьер-министром

Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина председателем Правительства РФ. Документ вступил в силу со дня его подписания.
Бизнес журнал 17 января в 13:00
Армия и оружие

Появились сообщения о гибели четырех российских офицеров в Сирии

В сентябре прошлого года сообщалось о гибели в Сирии трех российских спецназовцев.
Lenta.ru 07:58
Происшествия

Полгода группового секса со школьницей: о происходящем рассказала мать

Жительница Санкт-Петербурга обратилась в полицию, когда выяснила, что ее 14-летняя дочь в течение полугода занимается сексом сразу с двумя молодыми людьми.
Вести.Ru вчера в 12:55
Происшествия

В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России.
ТАСС 00:05
Происшествия

«Нефтехимик» изучает вопрос о ДТП с возможным участием Захарчука

Хоккейный клуб "Нефтехимик" изучает вопрос о ДТП с возможным участием игрока нижнекамской команды, сообщается в микроблоге команды в Twitter.
РИА Новости 06:58
Политика

Эрдоган: в Ливии присутствуют турецкие военные инструкторы и советники

По словам Эрдогана, Турция пока не отправляла свои войска в североафриканскую республику и в Ливии якобы присутствуют лишь турецкие военные советники.
iReactor 08:26
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Крым и Севастополь утвердили границу между субъектами

Граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:55
Политика

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.
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В Сети продают 200-сильную турбированную «Ниву» за миллион рублей

Автор объявления указал, что внедорожник оснащен 200-сильным турбированным двигателем, настроенным на высокооктановый бензин АИ98-100.
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Число заболевших пневмонией в Китае увеличилось до 217 человек

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В Венской опере объяснили замену Гергиева на представлении

В Венской государственной опере разъяснили ситуацию с заменой дирижера Валерия Гергиева на спектакле "Лоэнгрин", который прошел в воскресенье.
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Эксперт оценил проект о выкупе «красивых» номеров через госуслуги

Ранее kp.ru сообщил, что Минэкономики подготовило проект постановления правительства, согласно которому резервировать и покупать «красивые» автомобильные номера можно будет через портал госуслуг.
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Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

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Президент Чехии назвал Путина сильной политической фигурой

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Россию сочли одной из сторон конфликта в Донбассе

Бывший представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик считает Россию одной из сторон вооруженного конфликта в Донбассе.
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По мнению Энди Хауэлла из обсерватории Лас-Кумбрес, замеченные гравитационные волны не связаны со взрывом именно этой звезды.
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Новым акционером петербургского производителя молочных продуктов ООО «Галактика» стала компания Altair Holding SA.
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Рассекречена форма бойцов космических войск США

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