Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ выработает и оформит механизм общероссийского голосования как по предложениям самой группы, так и по президентским инициативам. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении группы, которое имеется в распоряжении ТАСС.

с чего всё началось

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента. Теперь члены рабочей группы оперативно подключились к оформлению инициатив.

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Технологии Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Amazon разрабатывает платежные терминалы, где для оплаты будет достаточно коснуться их ладонью.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Политика Меркель и Маас провели отдельные встречи с Сараджем и Хафтаром Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас провели отдельные встречи с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром перед началом конференции по Ливии в Берлине.

Биатлон Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

Спорт Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.