Политика
РИА НовостиРабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента. Теперь члены рабочей группы оперативно подключились к оформлению инициатив.
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с чего всё началось
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ выработает и оформит механизм общероссийского голосования как по предложениям самой группы, так и по президентским инициативам. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении группы, которое имеется в распоряжении ТАСС.ТАСС08:16
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Началась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти
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Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
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«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме
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Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы
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Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о трансферных предпочтениях каталонцев.
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Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко
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