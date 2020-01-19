Политика

РИА НовостиРИА НовостиРабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента. Теперь члены рабочей группы оперативно подключились к оформлению инициатив.
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с чего всё началось

Рабочая группа по поправкам в Конституцию выработает механизм общероссийского голосования

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию РФ выработает и оформит механизм общероссийского голосования как по предложениям самой группы, так и по президентским инициативам. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении группы, которое имеется в распоряжении ТАСС.
ТАСС08:16

Подробнее о событии

Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает систему голосования

Lenta.ru09:08

Группа по изменению Конституции сделала первое заявление

Московский Комсомолец08:43

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

РИА Новости09:00

Группа по поправкам в Конституцию внесёт в парламент пакет предложений

RT на русском08:27

Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Известия08:25

Рабочая группа по поправкам в Конституцию выработает механизм общероссийского голосования

ТАСС08:16

Рабочая группа рассказала о процессе изменения Конституции РФ

Телеканал 360°08:40
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Происшествия

В Петербурге арестовали обвиняемого в избиении своих детей мужчину

Фрунзенский районный суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в избиении своих детей, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
РБК вчера в 14:09
Происшествия

Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца

Коммерсантъ вчера в 04:19
Технологии

Amazon разрабатывает способ оплаты по ладони

The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Amazon разрабатывает платежные терминалы, где для оплаты будет достаточно коснуться их ладонью.
RuNews24.ru вчера в 15:03
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Кино

Гильдия продюсеров Америки назвала «1917» лучшим фильмом года

Гильдии продюсеров Америки назвала ленту "1917" режиссёра Сэма Мендеса лучшим фильмом года.
Клопс 06:14
Космос

SpaceX проведёт испытание системы спасения корабля Crew Dragon

Компания SpaceX проведёт испытание системы спасения космического корабля Crew Dragon во Флориде 18 января.
RT на русском 17 января в 17:13
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ 06:35
Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Политика

Меркель и Маас провели отдельные встречи с Сараджем и Хафтаром

Канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД Хайко Маас провели отдельные встречи с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром перед началом конференции по Ливии в Берлине.
ТАСС 08:19
Футбол

«Милан» вырвал победу в матче с «Удинезе»

LiveSport.ru 08:33
Биатлон

Норвежка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира

Представительница Норвегии Тириль Экхофф стала первой в гонке преследования на десять километров на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Российская газета 07:28
Экономика

Банк России зафиксировал рекордный приток иностранцев в госдолг

Приток иностранного капитала в российский госдолг в 2019 году стал рекордным за всю историю наблюдений.
Российская газета 07:53
Политика

Иран передаст Украине черные ящики сбитого в Тегеране Boeing

РЕН ТВ вчера в 08:58
Энергетика

Началась встреча Козака с вице-премьером Белоруссии по нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера Дмитрий Козак проводит встречу со своим белорусским коллегой Игорем Ляшенко, чтобы обсудить нефтяную сферу.
Известия 16 января в 10:53
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл золото на этапе Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов выиграл золото в гонке на 15 километров свободным стилем на этапе Кубка мира в Чехии.
Lenta.ru вчера в 06:42
Футбол

«Мальорка» разгромила «Валенсию», Черышева заменили в первом тайме

"Мальорка" разгромила на своем поле "Валенсию", за которую выступает футболист сборной России Денис Черышев, в матче 20-го тура чемпионата Испании.
РИА Новости 08:01
Общество

Путин пообещал ветеранам по 75 тысяч рублей к 75-летию Победы

РИА Новости вчера в 11:02
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали по делу о взяточничестве

РБК 17 января в 13:07
Общество

Пенсионерку признали инвалидом после обращения ее дочери к Путину

НТВ 08:19
Шоу-бизнес

Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
РБК вчера в 12:56
Общество

Гидрометцентр предупредил москвичей о снегопаде и метели

На следующей неделе в центральной части России, как ожидается, выпадет снег и будет метель.
Известия 01:59
Хоккей

Бывший тренер Овечкина прокомментировал его очередной хет-трик

Газета.Ru вчера в 18:10
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, кому нельзя купаться на Крещение

Рамблер 17 января в 04:28
Футбол

Сетьен ответил на вопрос о трансферах «Барселоны»

Главный тренер "Барселоны" Кике Сетьен рассказал о трансферных предпочтениях каталонцев.
Sport.ru 07:59
Хоккей

Дивизион Боброва обыграл дивизион Чернышева на Матче Звезд КХЛ

Матч завершился со счетом: 7:4 в пользу дивизиона Боброва.
ГЛАС.RU 09:10
Общество

Умер основатель группы «Ляпис Трубецкой» Руслан Владыко

RT на русском 05:22
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
РИА Новости 07:02
Армия и оружие

Пентагон показал форму космических войск США

Космические войска Соединенных Штатов показали, как будет выглядеть их форма. Фото опубликовано в Twitter организации.
РБК 04:29
Армия и оружие

В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»

Красная весна вчера в 07:14
Как работают Яндекс.Новости?
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