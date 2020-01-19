Политика
РИА НовостиРабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию
Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента. Теперь члены рабочей группы оперативно подключились к оформлению инициатив.
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Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Футбол
АПЛ. «Бернли» одержал волевую победу над «Лестером»
В матче 23-го тура АПЛ «Бернли» обыграл «Лестер» – 2:1. Для «Бернли» эта победа стала четвертой в десяти последних матчах, «Лестер» потерпел второе поражение подряд и остался на третьем месте в таблице.
Политика
Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине
Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
Космос
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде c космическим кораблём Crew Dragon.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Армия и оружие
Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии
Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
Политика
Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова
Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Шоу-бизнес
Анохина в пух и прах разнесла Водонаеву
Мнение Алены Водонаевой об изменениях в системе получения материнского капитала еще не раз аукнется теледиве.
Спорт
Непряева выиграла серебро гонки преследования в Нове-Место
Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.
Политика
Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой
Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Происшествия
14-летняя петербурженка призналась в групповом интиме
Общество
Российские эксперты прилетели в Египет для проверки аэропортов
В Каире надеются, что по окончании этого визита российские эксперты подготовят окончательный отчёт о безопасности аэропортов.
Политика
В «Единой России» потребовали извинений от главы Чувашии за призыв «мочить» журналистов
Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву следует извиниться перед журналистским сообществом за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ, заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Армия и оружие
Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря
Космос
Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь
Экономика
ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг
Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
Политика
Медведев оценил работу своего правительства
Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
Политика
В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию
Общество
ВШЭ пообещала учесть мнение студентов перед ограничением их заявлений
В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) пообещали учесть мнение студентов при введении внутренних поправок, которые ограничат их политические высказывания.
Экономика
Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%
Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Футбол
Черышева заменили до перерыва в матче «Валенсии»
Политика
Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство
Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Хоккей
Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ
Происшествия
Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.