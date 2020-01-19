Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента. Теперь члены рабочей группы оперативно подключились к оформлению инициатив.

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

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