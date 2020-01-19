Политика

РИА НовостиРИА НовостиРабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

Рабочая группа по подготовке изменений в Конституцию заявила, что предложения, с которыми выступил Владимир Путин, уже находились в высокой степени готовности благодаря работе государственно-правового управления президента. Теперь члены рабочей группы оперативно подключились к оформлению инициатив.
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Рабочая группа по поправкам в Конституцию разработает систему голосования

Lenta.ru09:08

Рабочая группа рассказала о подготовке изменений в Конституцию

РИА Новости09:00

Рабочая группа рассказала о процессе изменения Конституции РФ

Телеканал 360°08:40

Группа по поправкам в Конституцию внесёт в парламент пакет предложений

RT на русском08:27

Рабочая группа по поправкам в Конституцию выработает механизм общероссийского голосования

ТАСС08:16

Группа по изменению Конституции сделала первое заявление

Московский Комсомолец08:43

Рабочая группа предложит вариант изменений в Конституцию

Известия08:25
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Политика

Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец

Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Вести.Ru 08:20
Футбол

АПЛ. «Бернли» одержал волевую победу над «Лестером»

В матче 23-го тура АПЛ «Бернли» обыграл «Лестер» – 2:1. Для «Бернли» эта победа стала четвертой в десяти последних матчах, «Лестер» потерпел второе поражение подряд и остался на третьем месте в таблице.
Бомбардир.ру 10:53
Политика

Богданов допустил возможность встречи с Хафтаром в Берлине

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что не встречался в Берлине с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифой Хафтаром, но допустил, что они поговорят, если "будет окошко".
РИА Новости 09:26
Космос

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с кораблём Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на мысе Канаверал во Флориде c космическим кораблём Crew Dragon.
RT на русском 11:03
Единоборства

Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу

Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
РБК 00:33
Политика

Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила о начале процесса ликвидации Украины в интервью телеканалу ZIK, которое было опубликовано на YouTube.
Lenta.ru вчера в 23:32
Армия и оружие

Опубликованы кадры работы российских роботов в Сирии

Телеканал "Звезда" показал работу роботехнических комплексов "Скарабей" и "Сфера" в Сирии.
РИА Новости 07:02
Политика

Мишустин назначил новым главой ФНС Даниила Егорова

Новым руководителем Федеральной налоговой службы был избран Даниил Егоров.
Политическая Экспертиза 17 января в 09:34
Шоу-бизнес

Анохина в пух и прах разнесла Водонаеву

Мнение Алены Водонаевой об изменениях в системе получения материнского капитала еще не раз аукнется теледиве.
Телепрограмма 11:09
Спорт

Непряева выиграла серебро гонки преследования в Нове-Место

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла гонку преследования на 10 км в рамках этапа Кубка мира в Нове-Место.
Sportbox.RU 05:47
Политика

Путин, Гутерреш и Меркель поговорили на русском в Берлине

Радио Sputnik 10:45
Общество

Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы

Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Газета.Ru вчера в 13:38
Общество

В Москве прошло шествие памяти Маркелова и Бабуровой

Шествие в память об убитых адвокате Станиславе Маркелове и журналистке «Новой газеты» Анастасии Бабуровой прошло в центре Москвы.
Коммерсантъ 06:35
Происшествия

Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении

Lenta.ru вчера в 10:38
Происшествия

14-летняя петербурженка призналась в групповом интиме

АиФ Санкт-Петербург 09:14
Армия и оружие

Американские военные заблокировали военный патруль РФ в Сирии

Discover24 06:55
Общество

Российские эксперты прилетели в Египет для проверки аэропортов

В Каире надеются, что по окончании этого визита российские эксперты подготовят окончательный отчёт о безопасности аэропортов.
News.ru 08:01
Политика

В «Единой России» потребовали извинений от главы Чувашии за призыв «мочить» журналистов

Главе Чувашии Михаилу Игнатьеву следует извиниться перед журналистским сообществом за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ, заявил заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.
Взгляд.ру 11:01
Армия и оружие

Украинские военные собрались минировать побережье Азовского моря

REGNUM 17 января в 23:42
Космос

Ученый Леонид Ксанфомалити нашел на Венере жизнь

Vevby.ru 08:29
Экономика

ЦБ зафиксировал рекордный приток иностранцев в российский госдолг

Прежний рекорд был установлен в 2012 году, когда иностранные вложения в российский госдолг составили 17,1 миллиарда долларов.
РИА Новости 08:57
Политика

Медведев оценил работу своего правительства

Медведев отметил, что за время работы его правительства инфляция снизилась с 15% до 3%, что является самым низким показателем за всю историю России.
BFM.ru 05:49
Политика

В Москве проходят одиночные пикеты против поправок в Конституцию

АН Между строк вчера в 05:41
Общество

ВШЭ пообещала учесть мнение студентов перед ограничением их заявлений

В Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) пообещали учесть мнение студентов при введении внутренних поправок, которые ограничат их политические высказывания.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Экономика

Глава ПФР предсказал рост пенсий более чем на 18%

Средний размер пенсии в России к 2022 году увеличится на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.
Газета.Ru вчера в 00:57
Футбол

Черышева заменили до перерыва в матче «Валенсии»

Все про Спорт ру 10:58
Политика

Названы имена трех министров, которые не войдут в новое правительство

Российские СМИ назвали имена трех министров, которые не войдут в состав нового правительства во главе с Михаилом Мишустиным.
Ридус 17 января в 12:47
Происшествия

Жителя Мурманска обнаружили спящим в обнимку с пулеметом

Северпост 10:54
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Команда дивизиона Тарасова вышла в финал Матча звезд КХЛ

РИА Новости 10:33
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Боксер прокомментировал драку охранника с подростком в московском ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал конфликт в торговом центре "МЕГА Химки", в ходе которого охранник избил подростка, пытаясь разнять драку.
РИА Новости 11:01
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