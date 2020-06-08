Общество
Lenta.ruРоссиянам напомнили о начале короткой рабочей недели
Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя в связи с Днем России. Об этом напомнили в Роструде, передает РИА Новости. Так, жители страны будут работать на этой неделе с 8 по 11 июня, затем россиян ждут три выходных дня.
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с чего всё началось
МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Россияне будут работать всего четыре дня на этой неделе — с 8 по 14 июня — в связи с празднованием Дня России, 12 июня. В Роструде рассказали, что рабочими будут дни с 8 по 11 июня.РИА Новости17:18
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