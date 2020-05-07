Коронавирус
Lenta.ruРабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
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Все ранее выданные постоянные электронные пропуска (для поездок на работу или по служебным удостоверениям) будут автоматически продлены до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.Коммерсантъ09:42
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В Мосгордуме заявили, что рабочие пропуска продлеваются до 31 мая автоматически
Агентство Москва15:32
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Комсомольская правда 08:09
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Из-за сложности технологий в The Medium будет фиксированная камера
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Рейтинг Путина упал до исторического минимума
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Несколько миллионов смартфонов Samsung оказались под угрозой взлома
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