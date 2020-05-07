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Lenta.ruLenta.ruРабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
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Все ранее выданные постоянные электронные пропуска (для поездок на работу или по служебным удостоверениям) будут автоматически продлены до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге
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