с чего всё началось

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.

Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая

Экономика ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию «В рамках ежедневно проводимого мониторинга ФАС России установила, что в настоящее время действительно наблюдается сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, в том числе картофель, лук, морковь», — говорится в сообщении. 208

Политика США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года. 105

Общество Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса. 673

Здоровье В Мордовии начнут выпускать препарат для борьбы с коронавирусом Предприятие "Биохимик" в Мордовии подготовили к выпуску препарат, который блокирует в клетках размножение вируса и эффективен при борьбе с коронавирусной инфекцией, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Мордовии. 6

Политика Из мэрии Иркутска ушли Ким, Козулина и Жичина С 6 мая из администрации уволена заммэра, глава Ленинского округа Татьяна Жичина, вместо неё и. о. главы округа назначен Александр Попов, заведующий сектором городской среды отдела коммунального хозяйства управления ЖКХ округа. 11

Энергетика В Китае нашли крупное месторождение газа В провинции Сычуань на юго-западе Китая обнаружено крупное месторождение природного газа с запасом более триллиона кубометров. 16

Экономика Стоимость биткоина впервые с февраля превысила $10 тысяч Стоимость биткоина в ходе торгов превысила отметку $10 тысяч впервые с 19 февраля, сообщает РИА Новости.

Здоровье Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин В Китае медики обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в семени заразившихся им мужчин.

Армия и оружие Вооруженные силы планируют получить первые С-500 в 2021 году Вооруженные силы России планируют получить первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в следующем году, сообщил замминистра обороны Алексей Криворучко журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Невысокое число выздоровевших после заболевания коронавирусной инфекцией объясняется тем, что подразумеваются только те, кто был выписан из больницы. 140

Футбол Копенгаген подтвердил, что готов провести Евро-2020 Пресс-служба Датского футбольного союза подтвердила, что Копенгаген готов провести игры Евро-2020 в 2021 году.

Общество Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии. 1K

Общество Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19. 8

Происшествия Полковник ФСБ получал в обед €100 тысяч По версии следствия, с октября 2007 по июль 2013 года банкиры ежемесячно передавали полковнику ФСБ в кафе «Кофемания» на Пушечной улице и в других заведениях по €100–150 тыс. за общее покровительство. 892

Происшествия Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт. 2,4K