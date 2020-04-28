Ну, конечно же, после соответствующей проверки", - заявил Айсен Николаев. Напомним, что четыре дня назад в Якутск на лечение в тяжелом состоянии были доставлены двое рабочих с вахтового поселка Чаяндинского месторождения.

с чего всё началось

В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.

Рабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»

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