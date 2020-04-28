Общество
Lenta.ruРабочие устроили бунт на базе «Газпрома» для «Силы Сибири»
В Якутии на Чаяндинском месторождении, которое является ресурсной базой «Газпрома» для поставок по газопроводу «Сила Сибири», начался бунт рабочих-вахтовиков, пишет портал «Якутия.инфо» со ссылкой на видео митинга.
Читать в источнике
Оценить1,6K
с чего всё началось
На Чаяндинском месторождении, где есть заболевшие коронавирусом, взбунтовались вахтовики, требуя улучшения бытовых условий
Ну, конечно же, после соответствующей проверки", - заявил Айсен Николаев. Напомним, что четыре дня назад в Якутск на лечение в тяжелом состоянии были доставлены двое рабочих с вахтового поселка Чаяндинского месторождения.Якутия.Инфо02:34
Подробнее о событии
Показать все источники
На газовом месторождении в Якутии взбунтовались рабочие: «Где карантин! Где маски?!»
Московский Комсомолец06:05
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 09:44, Ашберн
Экономика
Топ-менеджеры «Яндекса» сократили себе зарплаты до конца года
Топ-менеджеры "Яндекса" решили сократить себе зарплаты до конца 2020 года, сообщил в ходе телеконференции операционный и финансовый директор группы Грег Абовский.
Интерфакс 09:00
Энергетика
Польша пригрозила арестом зарубежных активов «Газпрома»
Польша намерена добиваться от "Газпрома" исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору о ценах на поставляемый газ и готова, к примеру, просить об аресте активов, связанных с проектом "Северный поток-2", заявил изданию Wprost замминистра госактивов Януш Ковальски.
Интерфакс 04:46
Хоккей
Антон Глинкин и Андрей Попов покинут челябинский «Трактор»
Челябинск Сегодня 08:16
Политика
Путин выступит с большим обращением
Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Lenta.ru 05:23
Армия и оружие
Американские эксперты оценили операцию сил ВДВ РФ в Арктике
Американские эксперты оценили операцию российских Вооруженных сил.
Дни24 09:04
Общество
Почти 300 сотрудников ФСИН и 40 заключенных заразились коронавирусом
У 271 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) подтверждено заражение коронавирусом, сообщили в пресс-бюро ведомства.
Интерфакс 09:37
Политика
Российские СМИ заявили о давлении властей из-за публикаций о коронавирусе
Независимые российские СМИ, входящие в объединение «Синдикат-100», выпустили обращение с критикой российского закона об уголовной ответственности за фейки про коронавирус.
Ведомости 07:20
Политика
МИД получил 12 запросов на российскую помощь из-за коронавируса
Ранее посол Йемена в Москве сообщил Sputnik, что его страна обратилась с соответствующим запросом к российской стороне.
РИА Новости 08:41
Политика
Москва не одобряет заявления Хафтара о переходе власти в Ливии
Москва не одобряет заявление главы Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара о выходе из политического соглашения и переходе власти в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 09:14
Общество
Попова предупредила о «новой нормальности» после пандемии
По информации главы Роспотребнадзора, за время самоизоляции темпы прироста числа заражений снизились с 30% менее чем до 10%.
РБК вчера в 08:52
Транспорт
Стало известно о первом штрафе с камеры за езду без пропуска в Москве
Житель Москвы получил штраф в размере пяти тысяч рублей за проезд на автомобиле, номер которого не вписан в цифровой пропуск.
РИА Новости 07:31
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» снова сменил курс
Главный претендент на достройку газопровода "Северный поток-2", трубоукладчик "Академик Черский", вновь изменил порт прибытия, теперь им обозначен порт Находка, из которого судно вышло в феврале.
Российская газета 26 апреля в 07:57
Религия
Костромские православные отмечают Радоницу
Приводят в порядок могилы, чтят память умерших родственников.
ГТРК Кострома 01:55
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru 07:12
Общество
ФСБ рассекретила документы о преступлениях нацистов в Крыму
Копии документов были переданы в Государственный архив республики и Архив Севастополя.
Вести.Севастополь 07:39
Политика
Зеленский подписал закон о рынке земли сельхозназначения
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения.
ТАСС 08:06
Общество
Попова спрогнозировала сроки отмены самоизоляции в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире канала "Россия-1" заявила, что режим самоизоляции в России можно будет отменять после 12 мая.
Газета.Ru вчера в 11:32
Футбол
Месси назван лучшим футболистом XXI века
REGNUM 08:31
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости вчера в 13:05
Армия и оружие
Пентагон опубликовал видеоролики с НЛО
«Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
Известия вчера в 15:21
Общество
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Власти могут ввести обязательную регистрацию мобильных устройств по заводскому номеру, или IMEI, с 1 июля 2021 года.
Коммерсантъ 01:30
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru 26 апреля в 12:39
Общество
В День Победы к набережной Петербурга пришвартуются корабли Балтфлота
Во вторник, 28 апреля, стало известно о том, что в 9 мая к набережным Петербурга пришвартуются корабли Балтфлота.
Piter.tv 09:37
Общество
Россия вышла на восьмое место по числу заразившихся коронавирусом
По данным Университета Джона Хопкинса, число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в мире превысило три миллиона человек, вылечились более 878 тысяч.
РИА Новости 04:35
Общество
В чипсах на российских прилавках обнаружили кадмий и мышьяк
Эксперты проверили картофельные чипсы с разными вкусами 16 торговых марок и выявили у некоторых из них превышенное содержание мышьяка, кадмия, охратоксина А и криламида, сообщает Роскачество.
Газета.Ru 05:47
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 26 апреля в 02:53
Политика
Путин потребовал от регионов полной готовности к ЧП
«В целом в каждом субъекте Федерации должна быть обеспечена стопроцентная готовность среагировать на любое ЧП, на любое развитие событий, а все необходимые для этого ресурсы полностью должны быть отмобилизованы», — подчеркнул президент.
РБК вчера в 07:50
Здоровье
Минздрав призвал больницы снизить потребность в защитных костюмах
Министерство здравоохранения России в обновленных рекомендациях по пандемии коронавируса, обратилось к медицинским организациям с просьбой рационально минимизировать потребности в средствах индивидуальной защиты с целью ограничения необоснованного расхода.
Московский Комсомолец 07:50
Общество
Постоянный координатор ООН призвала белорусов оставаться дома
Постоянный координатор ООН в Белоруссии Иоанна Казана-Вишневецкий в связи с "эволюцией вспышки" COVID-19 на территории республики призвала белорусов оставаться дома.
РИА Новости 07:58