Происшествия
Газета.RuРабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости". Как сообщили в пресс-службе АГПЗ, рабочие нанесли ущерб офисным помещениям подрядной организации "Ренейссанс".
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Кино
Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм
В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru 10:33
Происшествия
Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
Общество
США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени
В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.
RT на русском 17:48
Происшествия
В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета
В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
Известия 19:26
Происшествия
Защита губернатора Фургала обжаловала его арест
В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
Кино
Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова
Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов примет участие в совместном проекте режиссера Кирилла Серебренников и платформы Okko.
Piter.tv 11 июля в 11:58
Экономика
Банк России не планирует проводить деноминацию рубля
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
Здоровье
Кабмин сможет устанавливать отсрочку на введение маркировки лекарств
Правительство наделяется правом установить особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года (за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 7 высокозатратных нозологий), и которые могут быть ввезены в Россию до конца 2020 года без нанесения средств идентификации.
Российская газета 15:13
Футбол
«Уиком» впервые вышел в Чемпионшип. Клубу 133 года
«Уиком» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (2:1) в финале плей-офф Лиги 1 на «Уэмбли».
Sports.ru 17:07
Авто
Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000
Американской автокомпании электрокаров Тесла удалось удешевить производство Tesla Model Y. Об этом сообщает официальный сайт "www.njcar.r".
Лезги газет 16:44
Наука
Ученые выяснили возможные причины неспособности различать лица
Люди, страдающие лицевой агнозией, попросту не различают и не распознают информацию при виде человеческого лица, будто никогда его в жизни не видели.
МедиаПоток 08:18
Политика
Стариков: «Ситуация в Хабаровске говорит нам, что нужно отказываться от выборов губернаторов»
Михаил Антонов и Николай Стариков поговорили с Владимиром Ворсобиным, находящимся в Хабаровске, о задержании губернатора Сергея Фургала и сложившейся после этого ситуации в городе.
Радио Комсомольская правда 13:39
Здоровье
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва вчера в 02:56
Футбол
Экс-арбитр Николаев считает, что вратарь «Сочи» не фолил на спартаковце Понсе в штрафной
Бывший арбитр ФИФА, а ныне эксперт «Матч ТВ» Алексей Николаев разобрал самый спорный эпизод 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
Bookmaker-ratings.ru 15:53
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака
Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
Ореанда-Новости 03:22
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
Здоровье
Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах
Peterburg2.ru вчера в 08:22
Гаджеты
Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android
Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
Ferra 13:14
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»
Vprognoze.ru 02:30
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя
Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДевитт заявил, что игроки не сразу узнают, почему в Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол главного героя на лету.
CyberSport.ru 12:42
Наука
Жирные кислоты оказались способны «убивать» раковые клетки
Ученые провели свежее исследование, результаты которого продемонстрировали, что жирные кислоты оказались способны "убивать" раковые клетки.
Ferra 13:00
Экономика
ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
Газета.Ru 11:32
Гаджеты
NVIDIA прекратила производство почти всех моделей видеокарт RTX
CyberSport.ru вчера в 17:13
Экономика
Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»
Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня.
Коммерсантъ 18:23
Общество
В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11 июля в 11:58
Авто
Nissan показал на очередном видео новый Nissan Magnite
Известно, что Nissan Magnite будет построен на платформе CMF-A.
32CARS.ru 15:09