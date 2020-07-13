Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости". Как сообщили в пресс-службе АГПЗ, рабочие нанесли ущерб офисным помещениям подрядной организации "Ренейссанс".

Происшествия Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы. 5

Общество США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени В администрации добавили, что к началу 2021 года США рассчитывают произвести 300 млн доз вакцины.

Происшествия В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.

Политика Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам. 7,4K

Кино Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов примет участие в совместном проекте режиссера Кирилла Серебренников и платформы Okko. 123

Экономика Банк России не планирует проводить деноминацию рубля Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность. 997

Здоровье Кабмин сможет устанавливать отсрочку на введение маркировки лекарств Правительство наделяется правом установить особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года (за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 7 высокозатратных нозологий), и которые могут быть ввезены в Россию до конца 2020 года без нанесения средств идентификации.

Наука Ученые выяснили возможные причины неспособности различать лица Люди, страдающие лицевой агнозией, попросту не различают и не распознают информацию при виде человеческого лица, будто никогда его в жизни не видели. 8

Политика Стариков: «Ситуация в Хабаровске говорит нам, что нужно отказываться от выборов губернаторов» Михаил Антонов и Николай Стариков поговорили с Владимиром Ворсобиным, находящимся в Хабаровске, о задержании губернатора Сергея Фургала и сложившейся после этого ситуации в городе.

Энергетика ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе. 44

Гаджеты Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка. 3

Общество СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей. 221

Экономика ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС. 4