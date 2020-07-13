Происшествия

Газета.RuГазета.RuРабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости". Как сообщили в пресс-службе АГПЗ, рабочие нанесли ущерб офисным помещениям подрядной организации "Ренейссанс".
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Появилось видео погрома в офисе подрядчика «Газпрома»

РИА Новости13:05

Работники Амурского ГПЗ из-за финансовых претензий устроили «бунт» в офисе

Телепорт01:41

Строители Амурского ГПЗ устроили беспорядки

Коммерсантъ10:38

Рабочие разгромили офис на Амурском газоперерабатывающем заводе

КП - Благовещенск07:24

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

Вести.Ru06:03

На Амурском ГПЗ устроили погром: по соцсетям разошлось видео с бушующими строителями

АСН2402:37

На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром

РБК09:54
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Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 20:02, Ашберн
Кино

Братья Андреасян получили иск на 50 млн рублей за провалившийся фильм

В конце января состоялась премьера фантастического фильма «Кома», выпущенный кинокомпанией «Большое кино», принадлежащей братьям Гевонду и Сарику Андреасянам.
RuNews24.ru 10:33
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев прокомментировал в беседе с РБК видео с разговором актера с полицейским после ДТП в центре Москвы.
РИА Новости 19:46
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Общество

США рассчитывают начать производство вакцины от коронавируса до осени

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RT на русском 17:48
Происшествия

В Якутии в результате удара молнии погиб артист балета

В Якутии в Чурапчинском улусе в понедельник, 13 июля, от удара молнии погиб артист театра оперы и балета Василий Кириллин, сообщает SakhaLife.
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Происшествия

Защита губернатора Фургала обжаловала его арест

В Москве защита губернатора Хабаровского края Сергея Фургала обжаловала его арест.
Lenta.ru 06:14
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Политика

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости 11:59
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Кино

Миронов сыграет роль Чайковского в пилотном проекте Серебренникова

Художественный руководитель Театра наций, народный артист РФ Евгений Миронов примет участие в совместном проекте режиссера Кирилла Серебренников и платформы Okko.
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости 08:53
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Политика

Анджея Дуду переизбрали президентом Польши на второй срок

ТАСС 13:58
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Здоровье

Кабмин сможет устанавливать отсрочку на введение маркировки лекарств

Правительство наделяется правом установить особенности ввода в гражданский оборот лекарственных препаратов, произведенных в период с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года (за исключением лекарственных препаратов, предназначенных для лечения 7 высокозатратных нозологий), и которые могут быть ввезены в Россию до конца 2020 года без нанесения средств идентификации.
Российская газета 15:13
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«Уиком» впервые вышел в Чемпионшип. Клубу 133 года

«Уиком» обыграл «Оксфорд Юнайтед» (2:1) в финале плей-офф Лиги 1 на «Уэмбли».
Sports.ru 17:07
Авто

Tesla снизила стоимость электрического кроссовера Model Y на $3000

Американской автокомпании электрокаров Тесла удалось удешевить производство Tesla Model Y. Об этом сообщает официальный сайт "www.njcar.r".
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Наука

Ученые выяснили возможные причины неспособности различать лица

Люди, страдающие лицевой агнозией, попросту не различают и не распознают информацию при виде человеческого лица, будто никогда его в жизни не видели.
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Происшествия

Тело актрисы из сериала Glee Наи Риверы нашли в озере в Калифорнии

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Политика

Стариков: «Ситуация в Хабаровске говорит нам, что нужно отказываться от выборов губернаторов»

Михаил Антонов и Николай Стариков поговорили с Владимиром Ворсобиным, находящимся в Хабаровске, о задержании губернатора Сергея Фургала и сложившейся после этого ситуации в городе.
Радио Комсомольская правда 13:39
Здоровье

Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии

Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
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Футбол

Экс-арбитр Николаев считает, что вратарь «Сочи» не фолил на спартаковце Понсе в штрафной

Бывший арбитр ФИФА, а ныне эксперт «Матч ТВ» Алексей Николаев разобрал самый спорный эпизод 28-го тура Российской Премьер-Лиги.
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Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака

Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
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Энергетика

ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче

Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru вчера в 06:33
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Диетолог рассказала о разрушающих мозг продуктах

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Xiaomi «сломала» свой новейший смартфон на чистом Android

Xiaomi уже выступила с заявлением, согласно которому все эти проблемы связаны с обыкновенной ошибкой: компания по ошибке начала распространять прошивку, предназначенную для мексиканского оператора Telcel, на все устройства, выпущенные для глобального рынка.
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
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Футбол

Защитник «Ливерпуля» Ловрен близок к переходу в «Зенит»

Vprognoze.ru 02:30
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Киберспорт

В Assassin’s Creed Valhalla будет неочевидное объяснение возможности менять пол героя

Нарративный директор Ubisoft Дэрби МакДевитт заявил, что игроки не сразу узнают, почему в Assassin's Creed Valhalla можно изменить пол главного героя на лету.
CyberSport.ru 12:42
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Наука

Жирные кислоты оказались способны «убивать» раковые клетки

Ученые провели свежее исследование, результаты которого продемонстрировали, что жирные кислоты оказались способны "убивать" раковые клетки.
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Экономика

ЦБ поддерживает частичное снятие средств с ИИС

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор поддерживает идею о частичном снятии средств с инвестиционных счетов (ИИС), передает ТАСС.
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NVIDIA прекратила производство почти всех моделей видеокарт RTX

CyberSport.ru вчера в 17:13
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Потанин потерял $3,7 млрд из-за аварий «Норникеля»

Состояние самого богатого россиянина, основного владельца «Норникеля» Владимира Потанина сократилось на $3,7 млрд с начала июня.
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Общество

В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11 июля в 11:58
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Авто

Nissan показал на очередном видео новый Nissan Magnite

Известно, что Nissan Magnite будет построен на платформе CMF-A.
32CARS.ru 15:09
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