Происшествия

Газета.RuГазета.RuРабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости". Как сообщили в пресс-службе АГПЗ, рабочие нанесли ущерб офисным помещениям подрядной организации "Ренейссанс".
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Появилось видео погрома в офисе подрядчика «Газпрома»

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На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром

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Работники Амурского ГПЗ из-за финансовых претензий устроили «бунт» в офисе

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Рабочие разгромили офис на Амурском газоперерабатывающем заводе

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Накануне в оперштабе рассказали, что в Москве доля выявляемых за неделю новых случаев коронавируса сократилась почти на 60% по сравнению с данными июня.
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Биржевые индексы в Нью-Йорке менялись разнонаправленно

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже к завершению торгов в понедельник изменились разнонаправленно.
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Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода

Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
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Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
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Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

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В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
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Верховный суд разрешил предъявлять иски к Facebook в российских судах

В определении ВС указано, что российские суды вправе рассматривать дела с участием иностранных лиц, если ответчик распространяет рекламу, направленную на россиян; если иск вытекает из договора, который исполняется в РФ; если субъект персональных данных живет в РФ.
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