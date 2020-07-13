Происшествия
Вести.RuРабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. Требовавшие повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина мигранты разгромили офис подрядной компании Renaissance Heavy Industries.
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Футбол
«Рубин» подписал нападающего с контрактом 1 млн евро
Соглашение рассчитано на один сезон. Заработная плата Деспотовича составит 1 млн евро.
Общественная служба новостей 15:17
Общество
В Казахстане карантин продлили до конца июля
Власти Казахстана продлили режим карантина из-за коронавируса на две недели -- до конца июля, сообщил президент Касым-Жомарт Токаев.
Коммерсантъ 11:55
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Спорт
Глава ОКР Поздняков: аудит выявил финансовые нарушения в РУСАДА
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил о ряде существенных нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Российского антидопингового агентства.
Вести.Ru 11:28
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Спорт
Сдал назад: Юрченко покинул пост главы ВФЛА, не проработав и полгода
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Евгений Юрченко в понедельник официально объявил об уходе со своего поста.
РИА Новости 13:41
Общество
В Хабаровске завершилась несогласованная акция в поддержку Фургала
Несогласованная акция в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала завершилась в понедельник поздно вечером в Хабаровске у здания регионального правительства, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 09:30
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Авто
Опубликованы снимки нового Mitsubishi Outlander
На днях один из пользователей социальной сети Twitter опубликовал в своём аккаунте снимок нового кроссовера Mitsubishi Outlander.
SpeedMe 14:57
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для части иностранцев
«Законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных детей, достигших 18 лет и являющихся гражданами России», —передает ТАСС.
URA.Ru 14:21
Политика
Дуда переизбран президентом Польши на второй срок
RT на русском 14:17
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Футбол
Бердыев прилетал в Сочи на матч «Спартака» для переговоров с Газизовым
Курбан Бердыев, в прошлом занимавший должность главного тренера в российском профессиональном футбольном клубе "Рубин" (Казань), посещал матч "Спартак" - "Сочи".
CT news 14:31
Происшествия
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч метров
«Пожар локализован на площади 10 тыс. кв. метров», — рассказали ТАСС в ведомстве.
RT на русском 12:11
Общество
Кот Мостик завершил вахту на Крымском мосту и нашел новую работу
Кот Мостик, ставший талисманом Крымского моста, завершил свою вахту и нашел новую работу.
Lenta.ru 10:46
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском 08:08
Общество
Минкультуры разрешило кинотеатрам возобновить работу с 13 июля
В России кинотеатры смогут возобновить работу с 13 июля при наличии решений от высших должностных лиц субъектов РФ.
Известия 09:54
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Армия и оружие
В ДНР заявили, что силовики попытались приблизиться к их позициям
Украинские силовики предприняли неудачную попытку приблизиться к позициям подразделений Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщил журналистам представитель оборонного ведомства ДНР.
РИА Новости 14:53
Политика
Süddeutsche Zeitung: Письмо Бундестага в США насчет «Северного потока — 2»
Председатель комитета по вопросам экономики и энергетики бундестага Клаус Эрнст (представитель партии «Левые») призвал сенаторов и членов палаты представителей Конгресса США воздержаться от запланированного ужесточения американских санкций против практически достроенного газопровода «Северный поток — 2». Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Евразия Daily 09:52
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Музыка
Андрей Губин спел на публике впервые за 15 лет
Популярный в 90-х певец из Уфы Андрей Губин выступил на публике впервые за 15 лет.
КП - Уфа 04:36
Происшествия
Обыски прошли в воронежской ячейке «Свидетелей Иеговы»
Сотрудники следственного комитета, полицейские, при силовой поддержке Росгвардии, провели более 110 обысков, изъято большое количество запрещенной к распространению на территории РФ литературы, документы и предметы важные для следствия.
Kursk.com 14:31
Футбол
Адольфо Гайч отклонил предложение о переходе в ЦСКА
Высока вероятность, что переход не состоится. Ранее была информация о том, что аргентинский клуб готов продать Гайча за 8,5 миллионов евро.
ГЛАС.RU 08:36
Общество
Жительница Будапешта осталась без работы из-за своей внешности
Барбара Луна Сипос, которая до недавнего времени работала администратором, сделала несколько пластических операций на сумму, превышающую 12 миллионов рублей.
Evo-rus.com 09:47
Общество
СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей
Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт 07:56