Очистка после аварии под Норильском займет три года

«Норникель» собирается завершить рекультивацию земель к 2023 году «Норникель» планирует провести очистку и рекультивацию земель и водных объектов после крупнейшего в Арктике разлива нефтепродуктов под Норильском в четыре этапа до 2023 года, говорится в материалах компании.