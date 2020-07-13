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Вести.RuВести.Ru

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. Требовавшие повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина мигранты разгромили офис подрядной компании Renaissance Heavy Industries.В источнике
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Амурский ГПЗ усилил меры безопасности после разгрома

РИА Новости12:11

На амурском заводе «Газпрома» 300 рабочих устроили погром

РБК09:54

Прокуратура начала проверку по фактам возможных нарушений трудовых прав иностранных работников Амурского ГПЗ

АСН2405:33

После беспорядков на Амурском ГПЗ прокуратура возбудила уголовное дело

ТАСС07:02

Рабочие разгромили офис на Амурском газоперерабатывающем заводе

КП - Благовещенск07:24

Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков на Амурском ГПЗ

Зейские Огни09:27

Работники Амурского ГПЗ из-за финансовых претензий устроили «бунт» в офисе

Телепорт01:41
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В Азербайджане служба госбезопасности задержала экс-министра обороны

Задержание экс-министра Азербайджана Рагима Газиева по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату государственных органов страны произвела служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана 13 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Азербайджане служба госбезопасности задержала экс-министра обороны
ИА Красная Весна11:30

Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене

Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости11:20
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Миллионеры попросили повысить налоги

Десятки миллионеров из США и шести других стран мира просят власти своих стран повысить налог на богатых, чтобы таким образом помочь оплатить расходы на борьбу с пандемией коронавируса, пишет Bloomberg.
Lenta.ru09:56
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Комитет по этике РФС рассмотрит жест Кикнадзе и высказывания Карпина

Комитет по этике Российского футбольного союза обсудит 17 июля неприличный жест генерального директора московского "Локомотива" Василия Кикнадзе и критические высказывания в адрес РФС наставника "Ростова" Валерия Карпина.
Вести.Ru10:44
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Очистка после аварии под Норильском займет три года

«Норникель» собирается завершить рекультивацию земель к 2023 году «Норникель» планирует провести очистку и рекультивацию земель и водных объектов после крупнейшего в Арктике разлива нефтепродуктов под Норильском в четыре этапа до 2023 года, говорится в материалах компании.
Коммерсантъ07:17
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Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

«Утверждено обвинительное заключение по завершённому расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестёр Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК России в совершении в июле 2018 года группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.
RT на русском08:08
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Названы поднявшие зарплаты в пандемию регионы России

В качестве регионов, где зарплаты подняты выше всего, называются Сахалинская область (плюс 6,9 процента в годовом выражении), Чукотский автономный округ (плюс 5,6 процента), Псковская (плюс 5,3 процента) и Волгоградская (плюс 5,1 процента) области.
Lenta.ru11:17
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Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости11:56
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В Воронеже найдено расчлененное тело пропавшего преподавателя ВГУ

Воронеж, 13 июля 2020, 12:59 — REGNUM Останки преподавателя химического факультета Воронежского государственного университета, пропавшего в марте, обнаружены, подозреваемые в совершении убийства задержаны и уже отправлены под арест.
REGNUM05:59
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Заместитель председателя Арбитражного суда Москвы лишена мантии

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) досрочно прекратила полномочия зампредседателя московского Арбитражного суда Ольги Александровой, а также лишила ее второго квалификационного класса судьи.
Время МСК10:32
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У СИЗО «Лефортово» задержана свидетель по делу Сафронова

В Москве у СИЗО "Лефортово", где несколько десятков журналистов собрались, чтобы поддержать арестованного Ивана Сафронова, задержана свидетель по его делу - главный редактор издания "Холод" Таисия Бекбулатова.
Интерфакс08:23
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