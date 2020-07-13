Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ
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В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный. Требовавшие повышения зарплаты и выплат за три месяца карантина мигранты разгромили офис подрядной компании Renaissance Heavy Industries.В источнике
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