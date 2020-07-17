Строители делового комплекса «Лахта Центр» в Санкт-Петербурге прекратили работу, потребовав расплатиться с ними. В пресс-службе генподрядчика проекта, компании «Ренейссанс Констракшн» заявили, что бастующие требуют выплат, которые не предусмотрены трудовыми контрактами.

Рабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

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