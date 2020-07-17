Общество

РБКРБКРабочие устроили забастовку на стройке «Лахта Центра» в Петербурге

Представитель «Ренессанс Констракшн» пояснил, что требования рабочих уточняются и компания намерена «разрешить ситуацию». В настоящее время на стройку прибыли представители руководства компании, а также консул Узбекистана в Санкт-Петербурге (среди рабочих много трудовых мигрантов из этой страны).
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К переговорам с бунтующими рабочими «Лахта-центра» подключился консул Узбекистана

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У них на фабрике стачка. Строители Лахта Центра бастуют и хотят денег

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Строители «Лахта Центра» устроили массовую забастовку

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Фото и видео: У «Лахта Центра» прошёл стихийный митинг - рабочие требовали денег. В «Ренессанс Констракшн» говорят - всё идёт по плану

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Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра» в Петербурге

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СМИ: Рабочие у «Лахта Центра» устроили массовую забастовку

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Рабочие устроили забастовку у «Лахта Центра»

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Общество

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Общество

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Некоторым инвесторам блокчейн-проекта Павла Дурова Telegram Open Network (TON) предложили вернуть только 21% инвестиций, вместо положенных 72%.
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Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов

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РИА Новости 05:49
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Пригожина выселили из квартиры из-за долгов

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Политика

Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
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Филипп Киркоров признался, что не поддерживает связь с Аллой Пугачевой

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Экономика

«Роснефть» отозвала иск к РБК на 43 млрд рублей

"Роснефть" отзывает свой иск к принадлежащий Григорию Березкину РБК на 43 млрд рублей.
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Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Курс евро превысил на торгах отметку в 82 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи от 17 июля.
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Происшествия

Трое погибли в результате столкновения автомобилей с военной колонной

Известия 06:04
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Армия и оружие

Украина проведет военные учения с НАТО в ответ на российские маневры

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Политика

Памфилова выступила за перенос единого дня голосования

В ходе заседания экспертной площадки, где обсуждаются механизмы проведения выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года, председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что проведение выборов в течение нескольких дней потребует в будущем переноса единого дня голосования с сентября на другой месяц, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 08:35
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Общество

Результаты ЕГЭ по химии требуют признать недействительными

Автор другой петиции, инженер-химик-технолог Сергей Арутюнян отмечает, что задания ЕГЭ по химии рассчитаны на профессионалов химиков.
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Политика

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«Возмутительно, что Ленина, первого лидера Советской России и преступника, который, по оценкам историков, повинен в смерти до 6 млн человек, чествуют в, казалось бы, демократической Германии, при содействии которой в Россию пришёл он, а за ним и революция», — подчёркивает евродепутат.
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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.
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Общество

Чешский знакомый Ивана Сафронова отрицает связь с разведкой

Журналист чешской газеты Lidov noviny и эксперт по постсоветским и балканским странам Мартин Лариш заявил, что не имеет никакого отношения к разведке Чехии.
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Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США

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Суд в Москве арестовал трёх фигурантов дела о торговле детьми

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Жительница американского города Кольервилл, штат Теннесси, подала в суд на городские власти и полицейского, который убил ее мужа, пытавшегося совершить самоубийство.
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Аналитики назвали самые опасные и безопасные районы Москвы

Районы Северное Измайлово и Перово на востоке Москвы лидируют по числу регистрируемых происшествий, сообщает РБК со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».
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Регистрация первой российской вакцины от COVID-19 ожидается в августе

"Думаю, что первая регистрация (вакцины от коронавируса) будет в августе, первая - начало второй декады ориентировочно", - передают слова министра здравоохранения РИА Новости.
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Происшествия

В Ростове и Батайске подтоплены шесть социально значимых объектов

Шесть социально значимых объектов оказались в зоне затопления из-за ливня, обрушившегося на Ростов и Батайск.
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Политика

Кремль назвал недопустимым запугивание жителей коронавирусом

Инструкции для СМИ по «запугиванию» жителей коронавирусом недопустимы, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 05:50
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