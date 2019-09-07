Политика
Sputnik МолдоваРабочий визит: что обсудят Путин и Додон в Москве
Президент России Владимир Путин в субботу встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудят вопросы российско-молдавского сотрудничества.
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
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Автоматически обработано 6990 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
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