Рабочий визит: что обсудят Путин и Додон в Москве

Финансы ЦБ предупредил о потерях банков от вкладов в евро Некоторые банки уже отказываются от вкладов в евро и взимают комиссию за обслуживание счетов в европейской валюте, чтобы компенсировать возможные потери.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

Авто Представили гибридные Mercedes-Benz GLC и GLE Компания Mercedes-Benz представила гибридные версии своего кроссовера GLE – дизель-электрический GLE 350 de 4Matic и бензин-электрический GLC 300 e 4Matic.

Шоу-бизнес 41-летняя телеведущая Ирина Муромцева разводится с мужем Ведущая шоу «Доброе утро» на Первом канале Ирина Муромцева разводится с мужем – продюсером Максимом Волковым, сообщает «СтарХит» .

Происшествия На Украине произошёл взрыв во время передислокации военной части В Запорожской области во время передислокации военной части на новое место службы взорвался прицеп с топливом.

Общество Директор Димы Билана прокомментировал сообщения о скандале в Самаре Дмитрий Бушуев, концертный директор российского певца Димы Билана, в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о якобы неадекватном поведении артиста на выступлении в Самаре.

Общество Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).

Общество Минтруд рассказал, кто сможет парковаться на местах для инвалидов Согласно поправкам в закон "О социальной защите инвалидов", которые были приняты в июле 2019 года, с 2020 года право парковаться на местах для инвалидов будут иметь не только люди с I и II группами инвалидности, но также инвалиды III группы.

Энергетика Власти Украины пообещали снизить цены на газ для населения в сентябре Власти Украины пообещали снизить цены на газ для жителей страны в сентябре на 115 гривен ($4,6), о чем заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте.

Происшествия Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.

Наука Гормон роста позволил сбросить два эпигенетических года В исследовании ученых из США и Канады в течение двух лет девять мужчин принимали смесь из гормона роста и антидиабетических препаратов и «помолодели» на два года по эпигенетическим часам.

Происшествия В Чувашии школьный автобус попал в ДТП Школьный автобус столкнулся с легковой автомашиной в Яльчикском районе Чувашии, пострадали два ребенка и взрослый, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

Общество Найдено решение одной из сложнейших математических задач За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.

Политика Закон об отсрочке Brexit вступил в силу Закон об отсрочке Brexit, принятый британским парламентом на прошлой неделе, вступил в силу в понедельник, получив королевскую санкцию Елизаветы II.

Политика Зеленский посетит США 23 сентября Президент Украины Владимир Зеленский посетит Соединённые Штаты 23 сентября. Об этом сообщил глава украинского МИД Вадим Пристайко.

Политика США вывезли из России своего топового шпиона в 2017 году, узнали СМИ США в ходе секретной миссии в 2017 году смогли вывезти из России своего топового шпионана в российском правительстве, сообщает CNN со ссылкой на заявления многочисленных чиновников американской администрации, знакомых с вопросом.

Шоу-бизнес Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина требуют снести По некоторым данным, рядом с замком уже вовсю орудуют рабочие в строительной форме, поэтому по приезду домой Пугачеву и Галкина ожидает весьма неприятная ситуация.

Кино Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце Авторы YouTube-канала Corridor представили, как бы выглядела семейная комедия Криса Коламбуса "Один дома" с рейтингом R. Они перемонтировали и переозвучили картину, добавили кровь, зловещую музыку, и в итоге из милой рождественской истории получился триллер о юном серийном убийце.

Происшествия В Японии из-за тайфуна более 885 тыс. домов остались без электричества В Японии из-за тайфуна «Факсай» без электричества остались 885 тыс. 600 домов. Об этом сообщает энергетическая компания TEPCO в Twitter.