Политика
Sputnik МолдоваРабочий визит: что обсудят Путин и Додон в Москве
Президент России Владимир Путин в субботу встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудят вопросы российско-молдавского сотрудничества.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 14:05, Вашингтон
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