Политика

Sputnik МолдоваSputnik МолдоваРабочий визит: что обсудят Путин и Додон в Москве

Президент России Владимир Путин в субботу встретится с президентом Молдовы Игорем Додоном, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры стран обсудят вопросы российско-молдавского сотрудничества.
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Молдавский политик
Молдавский государственный и политический деятель. Президент Молдавии с 23 декабря 2016. В 2006-2009 годах возглавлял министерство экономики и торговли Молдавии, а в 2008-2009 годах занимал должность первого вице-премьер-министра.
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