Рабочий визит: что обсудят Путин и Додон в Москве

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Политика Действующие главы регионов лидируют на всех выборах губернаторов Источник Дождя, близкий к Кремлю, ранее сообщил, что согласно данным экзит-полов на выборах губернаторов вторых туров не будет.

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Экономика HTC в квартальном отчете показала рост выручки За восемь месяцев выручка оказалась на 47,11% меньше, чем годом ранее. При этом в квартальном отчете указали рост 66,72%.

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