Политика
Lenta.ruПутин и Додон поговорили о газе
Встреча лидеров двух стран прошла в субботу, 7 сентября, в Москве. В своем Facebook-аккаунте Додон сообщил, что в рамках встречи с Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа в Молдавию с 1 октября.
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