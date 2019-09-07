Встреча лидеров двух стран прошла в субботу, 7 сентября, в Москве. В своем Facebook-аккаунте Додон сообщил, что в рамках встречи с Путиным договорился о снижении стоимости поставок газа в Молдавию с 1 октября.

Путин и Додон поговорили о газе

Армия и оружие Россиян заметили в форме венесуэльской армии Россиян заметили в военном форте Тиуна в Каракасе в форме вооруженных сил Венесуэлы.

Политика Зеленский позвонил Путину после передачи заключенных Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский поговорили по телефону и позитивно оценили состоявшийся 7 сентября обмен заключенными.

Происшествия Подозреваемому в нападении на Памфилову предъявили обвинение Следственный комитет России предъявил обвинение мужчине, подозреваемому в нападении на главу Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Гаджеты Intel признала потерю доли рынка процессоров «Красные» вовсю отвоёвывают у Intel рыночную долю, а выход 7-нанометровых чипов Ryzen 3000 лишь закрепил успех.

Армия и оружие Корабли ВМФ РФ получат новые российские двигатели вместо украинских Объединенная двигателестроительная корпорация, входящая в Ростех, разработала новые силовые установки для кораблей ВМФ России.

Политика В Раде захотели сажать за переговоры с Россией Депутаты Верховной Рады Украины от партии музыканта Святослава Вакарчука «Голос» планируют внести в парламент законопроект о введении уголовной ответственности за несанкционированные переговоры с Россией.

Политика Актер из «Реальных пацанов» стал депутатом гордумы в Пермском крае «Депутатом Осинской городской думы первого созыва по шестому округу избран директор ООО «Главное Осинское лесное хозяйство» Армен Бежанян», — приводит сообщение избиркома «РИА Новости».

Политика Глава МИД Франции назвал дело Дельпаля занозой в отношениях с Россией Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию вокруг топ-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля, назвав его дело занозой в отношениях с Россией.

Финансы Россия снизила зависимость от США и заработала миллиарды долларов Россия за последнее десятилетие в четыре раза увеличила свои золотые резервы и заработала миллиарды долларов благодаря росту стоимости драгоценного металла до шестилетнего максимума.

Спорт Колобков назвал логичным проведение КМ по шахматам в Ханты-Мансийске Министр спорта РФ Павел Колобков назвал логичным выбор Ханты-Мансийска в качестве места проведения очередного Кубка мира по шахматам, так как Югра является шахматным регионом и примером для других регионов РФ.

Происшествия Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву Мужчина умер на борту самолета, летевшего из Владивостока в Москву, по предварительным данным, от сердечного приступа.

Технологии Предпочтения россиян в роуминге назвал Тинькофф Мобайл На турецких пляжах россияне больше звонили, а вот в Италии популярным оказался интернет.

Общество Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Политика Россия предложила ЮНЕСКО учредить премию имени Менделеева Россия подала в ЮНЕСКО заявку на учреждение премии имени Менделеева.

Происшествия В Грозном убит открывший стрельбу по полицейским водитель В Грозном водитель автомобиля открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД.

Энергетика Додон рассказал о скидке на российский газ для Молдавии Додон добавил, что с 1 января 2020 года скидка на российский газ может составить $45-50, а с 1 апреля цена может достичь $70 за 1 тыс. куб. м. О том, что Додон договорился с президентом России Владимиром Путиным о скидке на газ, стало известно 7 сентября, переговоры сторон прошли в рамках встречи глав двух государств.

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Кино Стало известно, когда начнут снимать «Матрицу 4» и «Веном 2» Сайт discussingfilm.net сообщил даты старта съемок двух ожидаемых по всему миру фильмов «Матрица 4» и «Веном 2». К съемкам «Матрицы 4» приступят 10 февраля следующего года в Чикаго.