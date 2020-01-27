Общество

КоммерсантъКоммерсантъ«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц

Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT. 26% опрошенных заявили, что хотят зарабатывать от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 4% респондентов устроило бы менее 30 тыс. руб. в месяц.
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с чего всё началось

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов. Как указывают специалисты, в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц. Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона.
RT на русскомвчера в 22:00

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В России назвали желаемый уровень зарплаты

Газета.Ru05:28

Новосибирцы хотят зарплату 90 тысяч рублей

Московский Комсомолец04:09

Россияне назвали желаемую зарплату

РБК00:24

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Российская газета01:23

Стал известен размер желаемой зарплаты россиян

Lenta.ruвчера в 23:31

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

Известиявчера в 23:25

Россияне назвали желаемый уровень зарплаты

RT на русскомвчера в 22:00
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Политика

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Здоровье

Путь в прошлое

Что думают российские врачи о дженериках Русфонд вместе с сообществом "Врачи РФ" и порталом "Новости GMP" провел анонимный опрос врачей о том, как они оценивают качество дженериков.
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Происшествия

Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли

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РИА Новости 24 января в 05:08
Политика

Комитет Думы получил 17 поправок к проекту об изменениях в Конституции

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству получил уже 17 поправок к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, они касаются в том числе порядка избрания нижней палаты и уточнения статусов Совета безопасности РФ и Государственного совета.
ТАСС 03:37
Авто

В России Mercedes-Benz отзывает 151 автомобиль

Немецкая компания Mercedes-Benz отзывает в России 151 автомобиль Mercedes-Benz V-Class (тип 447).
Автоновости дня 04:00
Политика

РБК: глава Аналитического центра при правительстве уйдет в отставку

Глава Аналитического центра при российском правительстве Владислав Онищенко покидает должность.
Газета.Ru вчера в 05:42
Теннис

Медведев вылетел из Australian Open

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл швейцарцу Станисласу Вавринке в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии (Australian Open).
Коммерсантъ 02:53
Экономика

Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты

За шестилетний налоговый маневр Белоруссия приобретала российскую нефть без выплаты необходимой пошлины, но с 2019 года эта схема перестала действовать.
Известия 05:06
Происшествия

Стали известны имена всех погибших при крушении вертолёта с Брайантом

REGNUM 06:04
Общество

Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрениями на коронавирус

По итогам обследования всех пациентов выписали на амбулаторное лечение за исключением одной женщины, у которой выявили вирус гриппа А. Вспышка нового коронавируса была впервые зарегистрирована в китайском городе Ухань в декабре прошлого года.
РБК 04:39
Общество

В работе Mail.ru произошел крупный сбой

В работе почтового сервиса Mail.ru произошел сбой.
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Политика

Кравчук назвал способы возвращения Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс может вернуться под украинский контроль самостоятельно, а в случае с Крымом нужна «другая схема».
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Шоу-бизнес

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В настоящее время недоступна страница Виктории Бони в инстаграме, на которую были подписаны несколько миллионов поклонников.
Ruposters.ru 04:05
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«Мы как будто строили корабль». Борис Юхананов — об «Электротеатре Станиславский»

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Официальный портал Мэра и Правительства Москвы вчера в 01:01
Происшествия

Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании

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REGNUM 02:25
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Россиянам рассказали о существовании десятков лекарств от коронавируса

Всего существует около тридцати препаратов, которыми можно лечить новый коронавирус из Китая.
Lenta.ru 03:49
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
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Политика

ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

ФСБ России приостановила следствие по делу украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Известия 05:11
Происшествия

В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе

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На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

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В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
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Директор Натальи Андрейченко объявил о пропаже актрисы в Мексике

Звезда фильмов «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике и не выходит на связь.
Lenta.ru 04:02
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На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей

Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
REGNUM 04:28
Кино

Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США

News.ru вчера в 02:47
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