Общество
Коммерсантъ«Работа.ру»: россияне хотели бы зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц
Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT. 26% опрошенных заявили, что хотят зарабатывать от 100 тыс. до 200 тыс. руб. 4% респондентов устроило бы менее 30 тыс. руб. в месяц.
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с чего всё началось
Заработок менее 30 тыс. рублей в месяц устроил бы 4% респондентов. Как указывают специалисты, в среднем по стране россияне хотят зарабатывать 92 тыс. рублей в месяц. Аналитики отмечают, что уровень желаемых зарплат отличается в зависимости от региона.RT на русскомвчера в 22:00
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