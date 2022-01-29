Будьте в Плюсе

Работа ФАС по контролю за тарифами ЖКХ позволила сэкономить 5,6 млрд рублей

Переход на единые тарифы по передаче электроэнергии был запущен правительством в целях снижения стоимости электроэнергии в регионах, требующих поддержки.
РИА Новости
С 1 января 2023 года тарифы на передачу электроэнергии в регионах будут устанавливаться на пять лет.
Российская газета
По мнению ФАС, пятилетний горизонт планирования тарифов "повысит инвестиционную привлекательность электроэнергетической отрасли, качество электроснабжения, позволит устанавливать долгосрочные тарифы для потребителей".
Российская газета
Изменения могут коснуться четверти отпуска электроэнергии в региональных сетях.
РИА Новости

Подробнее о событии

ФАС: тарифы на электроэнергию удалось снизить в восьми регионах России
Экономика сегодня04:03
В России начал действовать документ для модернизации ЖКХ
iluki.ru04:00
ФАС в 2021 году сэкономила гражданам и бизнесу 5,6 миллиардов рублей в тарифах на связь и ЖКХ
ПРАЙМвчера в 08:43
Глава ФАС сообщил о создании зоны единого тарифного регулирования в УрФО
Бизнес журнал Урал02:46
Максим Шаскольский сообщил о работе ФАС по регулированию тарифов ЖКХ
Solenka.info01:30
Глава ФАС назвал регионы, где удалось снизить тарифы на электроэнергию
Российская газетавчера в 12:10
Работа ФАС по контролю за тарифами ЖКХ позволила сэкономить 5,6 млрд рублей
ФАН03:16

Интересное

Врач Мясников заявил о полезных свойствах орехов для укрепления иммунитета при COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, способный укрепить иммунитет при COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Lenta.ru08:19

Президент Токаев заявил о захвате аэропорта Алма-Аты с целью обеспечения прохода боевиков

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что аэропорт Алма-Аты в ходе январских беспорядков был захвачен с целью обеспечить проход в город боевиков, прилетевших под видом гастарбайтеров.
Lenta.ru08:16

The Telegraph сообщила о скорой роковой ошибке президента России Путина из-за Украины

Автор британской газеты The Telegraph Кон Кафлин опубликовал материал, в котором предрекает, что президент России Владимир Путин может совершить ошибку «катастрофических масштабов», если примет решение напасть на Украину.
Lenta.ru05:32

Сбежавший из Польши солдат Эмиль Чечко заявил, что обратился в Гаагский трибунал

Сбежавший в Белоруссию польский военнослужащий Эмиль Чечко заявил, что обратился в Гаагский трибунал.
RT на русском06:48

Передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Рейнджерс» в матче регулярного сезона НХЛ

« Миннесота Уайлд » обыграла «Нью-Йорк Рейнджерс» в гостевой встрече регулярного сезона-2021/22 Национальной хоккейной лиги (НХЛ), которая состоялась 28 января.
Metaratings23:15

Актера Валерия Николаева не пустили на кинопремию «Золотой орел»

Николаев решил 28 января посетить церемонию, но его имени не оказалось в списках приглашенных.
RuNews24.ru04:28

Полузащитник «Зенита» Оздоев попрощался с форвардом Азмуном

29-летний полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев попрощался с 27-летним иранским нападающим клуба Сердаром Азмуном, который ранее подписал контракт с «Байером».
Metaratings02:45

Врач Каган: против коронавируса следует запастись жаропонижающими средствами

Заслуженный врач России Михаил Каган в интервью KP.RU перечислил лекарства, которые следует держать в домашней аптечке на случай первых симптомов коронавируса, в том числе штамма "омикрон".
Газета.Ru07:37

Генсек НАТО Столтенберг: Россия заплатит высокую цену в случае эскалации вокруг Украины

НАТО готова вести диалог с Россией по ситуации вокруг Украины, но в случае эскалации заставит "заплатить высокую цену", заявил генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью итальянской газете La Stampa.
РИА Новости05:19

Глава Минобороны Венгрии Бенке счел нецелесообразным размещение дополнительных войск НАТО

Венгрия располагает достаточным количеством национальных вооруженных сил, поэтому размещение дополнительных подразделений НАТО на ее территории нецелесообразно, заявил министр обороны страны Тибор Бенке.
РИА Новости07:31