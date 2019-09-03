Политика
Газета.RuРабота иркутского бизнес-омбудсмена разгневала Мутко
Вице-премьер Виталий Мутко на встрече с жителями Тулуна 1 сентября раскритиковал работу иркутского бизнес-омбудсмена Андрея Капитонова, сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Вице-премьер Виталий Мутко на совещании подверг жесткой критике деятельность уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова-Козлова, отметив, что на него поступает множество жалоб после сильного наводнения.Вести.Ru03:26
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«Какой вы на хрен уполномоченный?»: Мутко отругал иркутского бизнес-омбудсмена
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