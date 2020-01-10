Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.

с чего всё началось

Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича.

Комик Евгений Петросян в комментарии РБК заявил о том, что ему ничего не известно о приостановке работы «Смехопанорамы». «Утренняя звезда» выходила в эфир с марта 1991 года. Авторская телепередача Евгения Петросяна, «Смехопанорама», впервые появилась в эфире в январе 1994 года.

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