Культура

REGNUMREGNUMРабота телепередач «Смехопанорама» и «Утренняя звезда» приостановлена

Комик Евгений Петросян в комментарии РБК заявил о том, что ему ничего не известно о приостановке работы «Смехопанорамы». «Утренняя звезда» выходила в эфир с марта 1991 года. Авторская телепередача Евгения Петросяна, «Смехопанорама», впервые появилась в эфире в январе 1994 года.
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Владимир Винокур
Я против всех отмен. Люди привыкли к этой передаче, они ее любят. Я даже не понимаю цели этого. У программы много поклонников, как и у Евгения Вагановича.
— Владимир Винокур, певецREGNUM 12:10
с чего всё началось

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

Последний выпуск «Сам себе режиссер» вышел в эфир 22 декабря 2019 года, последние выпуски «Утренней почты» и «Смехопанорамы» — 29 декабря.
РБК09:23

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Петросян прокомментировал приостановку выпуска «Смехопанорамы»

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Московский Комсомолец12:49

«Обычная экономия утреннего блока»: Евгений Петросян объяснил сообщения о закрытии «Смехопанорамы»

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Петросян опроверг закрытие «Смехопанорамы»

Lenta.ru11:05

ВГТРК сообщил о приостановке производства «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

ТАСС09:54

Петросян опроверг закрытие «Смехопанорамы»

Газета.Ru10:45

ВГТРК приостановила съемки «Смехопанорамы» и «Утренней почты»

РБК09:23
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