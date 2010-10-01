Общество
Радио Комсомольская правдаРаботало 1500 человек, осталось — 60: Татулова об отсутствии реальной поддержки бизнеса
Эпидемия привела к кризису во многих отраслях, а бизнес пытается выжить в режиме самоизоляции граждан. Основательница семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала в интервью Радио «КП», что меры, принимаемые властями для поддержки бизнеса, действуют не так, как хотелось бы.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Работало 1500 человек, осталось — 60: Татулова об отсутствии реальной поддержки бизнеса
Радио Комсомольская правдавчера в 13:54
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Здоровье
Роспотребнадзор заявил о росте бессимптомных заражений коронавирусом
В России зафиксирован рост числа людей, болеющих коронавирусной инфекцией COVID-19 бессимптомно, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
RT на русском 10:55
Общество
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Коронавирус в свою очередь поражает стенки сосудов и клетки крови, в результате чего у больного возникает нехватка кислорода.
Инфорос вчера в 08:14
Политика
Разведка США предупреждала НАТО о коронавирусе в ноябре
Разведка США предупредила НАТО и Израиль о распространении коронавируса еще в ноябре 2019 года, хотя Китай сообщил о вспышке только в конце декабря, пишет 16 апреля The Times of Israel.
Известия вчера в 21:15
Армия и оружие
Шойгу сообщил об открытии медцентра Минобороны в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде открывается медицинский центр Минобороны, в котором будут принимать зараженных коронавирусом.
РБК 12:41
Общество
В Липецкой области ввели пропускную систему
Владельцы мобильных телефонов могут сразу в тоновом режиме ввести паспортные данные, в ответ на которые пришлют смс с кодом.
Российская газета вчера в 09:21
Общество
В Турции умерло рекордное за сутки число больных коронавирусом
В Турции за минувшие сутки от коронавируса умерло рекордное количество инфицированных: 115 человек.
МонаВиста 00:31
Футбол
Ле Таллек: «90% работы по получению российского паспорта сделано»
Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек заявил, что он близок к получению российского паспорта.
Бомбардир.ру 11:29
Технологии
НАСА заявило о рекордном истощении слоя озона над Арктикой
Московский Комсомолец 11:37
Футбол
Тренер «Сельты»: Приняв решение уехать, Смолов допустил ошибку
Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия прокомментировал решение российского нападающего Фёдора Смолова покинуть Испанию в разгар пандемии коронавируса.
Нева Спорт 11:22
Транспорт
На въезде в Карелию установят КПП из-за коронавируса
Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил об ограничении въезда в республику для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12:32
Политика
Путин: новые очаги коронавируса возникают из-за недоработок властей
Причинами возникновения новых очагов коронавируса являются, как правило, недоработки со стороны властей, которые что-то просмотрели или недопроверили.
Будущее России. Национальные проекты 09:58
Культура
Львенок и Зайка станут новыми участниками шоу «Маска»
NewInform 05:33
Общество
В МЧС дали рекомендации по ношению медицинских масок
МЧС рекомендовало не носить защитные маски на улице.
РИА Новости 06:34
Кино
Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru вчера в 07:15
Политика
Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко доложил главе государства о том, что Россия приступила к доклиническим испытаниям вакцин от коронавирусной инфекции.
Российская газета 09:55
Здоровье
В Петербурге почти 140 медиков лежат в больнице с COVID-19
Ранее о более чем ста заболевших медработниках сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга Напомним, по данным на 16 апреля трое врачей, заболевших COVID-19, находились в реанимации больницы им. С. П. Боткина.
REGNUM 12:22
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл раздавали еду больным в Лос-Анджелесе
Принц Гарри вместе со своей супругой Меган Маркл стали волонтерами проекта Angel Food в Пасхальное воскресенье в Калифорнии.
Невские Новости 00:27
Здоровье
Врач назвал самый вредный продукт в мире
Врач-диетолог Алексей Ковальков заявил, что сахар – это самый вредный продукт в мире, пишет «МК».
Ореанда-Новости вчера в 11:56
Общество
Названы обязательные условия для передвижения по Москве пешком
«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
Известия 09:30
Общество
Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершено
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что строительство новой инфекционной больницы в поселении Вороновское в Новой Москве завершилось за месяц.
RT на русском 10:44
Здоровье
В Оренбургской области за сутки выявили 21 новый случай коронавируса
Новые случаи заражения касаются разных районов области.
Эхо Москвы в Оренбурге 15 апреля в 06:59
Шоу-бизнес
Алла Пугачева показала, как выглядит после дня рождения
Певица Алла Пугачева показала первое после празднования 71-летия селфи.
Газета.Ru вчера в 04:14
Политика
Помпео и Лавров провели телефонный разговор
«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.
RT на русском 12:17
Общество
Безработным России установили максимальные выплаты
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ об установлении выплат безработным в максимальном размере.
Газета.Ru 11:49
Армия и оружие
МИД ответил на обвинения США в испытаниях противоспутниковой ракеты
Ранее командующий Космическими силами США Джон Реймонд обвинил Россию в испытании противоспутниковой ракеты прямого перехвата.
Ореанда-Новости 08:50
Общество
Малышева объяснила, почему считает коронавирус «чудом чудесным»
Елена Малышева рассказала, почему назвала коронавирус «чудом чудесным».
Ореанда-Новости 07:57
Шоу-бизнес
Умерла звезда фильма «Июльский дождь» Евгения Уралова
Советская и российская актриса Евгения Уралова умерла на 80-м году жизни. Об этом сообщается на сайте Театра имени Ермоловой.
РИА Новости 09:11
Политика
Путин перенес проведение парада Победы
Республика Татарстан вчера в 11:11