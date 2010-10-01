Эпидемия привела к кризису во многих отраслях, а бизнес пытается выжить в режиме самоизоляции граждан. Основательница семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала в интервью Радио «КП», что меры, принимаемые властями для поддержки бизнеса, действуют не так, как хотелось бы.

Работало 1500 человек, осталось — 60: Татулова об отсутствии реальной поддержки бизнеса

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