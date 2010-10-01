Общество

Радио Комсомольская правдаРадио Комсомольская правдаРаботало 1500 человек, осталось — 60: Татулова об отсутствии реальной поддержки бизнеса

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Эпидемия привела к кризису во многих отраслях, а бизнес пытается выжить в режиме самоизоляции граждан. Основательница семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова рассказала в интервью Радио «КП», что меры, принимаемые властями для поддержки бизнеса, действуют не так, как хотелось бы.
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Инновационный бизнес в эпидемию: без реальной помощи и под «уголовкой»

Право.ру07:51

Работало 1500 человек, осталось — 60: Татулова об отсутствии реальной поддержки бизнеса

Радио Комсомольская правдавчера в 13:54
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«Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры, или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться», — цитирует его «Интерфакс».
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Строительство инфекционной больницы в Новой Москве завершено

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«Госсекретарь Помпео и министр иностранных дел Лавров обсудили последующие шаги в двустороннем диалоге по стратегической стабильности, принимая во внимание пандемию COVID-19», — говорится в её заявлении.
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