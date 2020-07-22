Общество
Российская газетаРаботавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей
Тульская медсестра, получившая известность за работу с больными с COVID-19 в купальнике под полупрозрачным спецкостюмом, с 22 июля ведет прогноз погоды в эфире "Вести Тула". О новом опыте Надежды Жуковой в качестве телеведущей сообщает сайт телекомпании.
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с чего всё началось
Девушка решила не надевать одежду под защитный комбинезон, так как в нём было очень жарко. При этом, по её словам, она никак не ожидала, что костюм окажется таким насквозь просвечивающимся. Впрочем, как говорят, мужчины-пациенты ничего не имели против подобного наряда медсестры.ГТРК Тула07:23
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Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 10:00
Шоу-бизнес
28-летняя дочь Розы Сябитовой второй раз вышла замуж
Дочь самой известной телевизионной свахи страны Розы Сябитовой Ксения вышла замуж. Ее избранником стал инженер-технолог Максим Шевченко.
Wday.ru 08:00
Происшествия
СК возбудил дело после исчезновения Ан-2 в Бурятии
Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России сообщило о возбуждении уголовного дела после пропажи самолёта Ан-2 с людьми на борту в Бурятии.
RT на русском 22:30
Общество
Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца
Российский боец смешанного стиля, абсолютный чемпион (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал смерть своего отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова.
Известия 19:10
Шоу-бизнес
Алексей Глызин дал оценку разводу Пелагеи и Телегина
В последнее время стало появляться довольно много различных фактов о супружеской жизни Пелагеи и Телегина, а также о причинах развода.
Bimru.ru 09:10
Общество
Вильфанд сообщил о наступлении аномальной жары в ряде регионов РФ
Наиболее значимые отклонения от климатической нормы будет наблюдаться именно в Якутии, подчеркнул метеоролог в интервью журналистам ТАСС.
Слово и Дело 02:55
Авто
Ford удвоил объем выпуска Ford Bronco из-за ажиотажного спроса
Avtovesti.com 09:49
Армия и оружие
На Черном море начались испытания патрульного корабля «Павел Державин»
Третий патрульный корабль проекта 22160 "Павел Державин" приступил к заводских ходовым испытаниям на Черном море, сообщили в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
РИА Новости 22:02
Происшествия
Арестованный экс-полицейский намерен просить возобновить дело Голунова
Бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец, который проходит по делу о подброшенных наркотиках Ивану Голунову, намерен просить Генпрокуратуру возобновить расследование в отношении журналиста.
RT на русском 12:00
Наука
Роспотребнадзор запустил портал научных публикаций о коронавирусе
Роспотребнадзор сообщил об открытии российского портала препринтов (научных статей) по коронавирусу COVID-19 Preprints.
Коммерсантъ 21:23
Общество
Туристы нашли второе гейзерное озеро в Горном Алтае
"Кажется, я случайно обнаружил старшего брата гейзерного озера", — написал Тимофеев.
Алтапресс 21:22
Здоровье
В Алтайском крае выявили 183 новых случая заражения коронавирусом
Более 180 новых зараженных коронавирусом выявили в Алтайском крае за сутки, число инфицированных составило 7941 человек, сообщают в региональном оперштабе.
РИА Новости 02:03
Политика
Жириновский заявил о планах Фургала уйти в отставку до задержания
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Сергей Фургал еще до ареста хотел подать в отставку с поста губернатора Хабаровского края.
Ведомости 07:44
Единоборства
Исмаилов набрал более 15 кг перед боем с Александром Емельяненко
Российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов рассказал, какой вес набрал перед поединком с Александром Емельяненко.
RT на русском 13:34
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника, причастного к убийству Захарченко
Киев, 23 июля 2020, 00:13 — REGNUM Служба безопасности Украины задержала своего бывшего сотрудника Андрея Байдалу, который по данным МВД ДНР причастен к убийстве главы республики Александра Захарченко.
REGNUM 17:13
Космос
Ученые раскрыли неисчерпаемый источник воды и нефти
Live24 вчера в 01:20
Происшествия
Захвативший заложников в Луцке задержан
Захват заложников в Луцке Во вторник мужчина в центре Луцка захватил автобус, где находились около 20 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие.
РИА Новости вчера в 17:47
Общество
В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан назвал сроки получения вакцины от коронавируса.
Lenta.ru 20:39
Общество
Волочкову суд оштрафовал на 20 тысяч рублей за нарушение карантина
Москва, 22 июля 2020, 20:34 — REGNUM Тверской суд Москвы оштрафовал бывшую балерину Анастасию Волочкову на 20 тысяч рублей за нарушение правил при угрозе возникновения ЧС при посещении Серафимо-Дивеевского монастыря в Нижегородской области.
REGNUM 13:34
Общество
Якутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы
Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина».
Ведомости 02:53
Общество
Комета Neowise приблизится к Земле 23 июля
Комета Neowise с кодовым названием C/2020 F3 считается самой яркой за последние семь лет. Она пройдет на минимальном расстоянии от Земли.
Evo-rus.com 06:49
Экономика
В России жилье одиноких пенсионеров предложили передавать в госфонд
В России придумали способ решить проблему нехватки денег одиноких пенсионеров с жильем.
ФедералПресс вчера в 17:44
Общество
В Госдуме предложили штрафовать мотоциклистов за движение между рядами
Согласно документу, за нахождение в одном ряду с другим транспортом владельцы мопедов и мотоциклов будут платить 3 тыс. руб. Если движение будет носить признаки опасного вождения и лавирования между рядами, сумма штрафа вырастает до 15 тыс. руб. Кроме того, мотоциклиста могут лишить прав на срок от двух до шести месяцев.
РБК 20:13
Общество
Знатока «Что? Где? Когда?» обвинили в домогательствах
Ровшан Аскеров прокомментировал «Ридусу» обвинения в домогательствах в адрес Михаила Скипского.
Известия 09:39
Общество
Следователи предъявили обвинение Навальному по делу о клевете
Оппозиционеру и политику Алексею Навальному предъявили обвинение по делу о клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны.
Ведомости 11:41
Общество
Суд огласил результат ДНК-теста сына Децла
Басманный суд Москвы огласил решение о признании сына рэпера Децла Тони наследником первой очереди, ДНК-экспертиза показала, что он действительно является сыном музыканта.
Lenta.ru 15:02
Происшествия
Следствие по делу Абызова находится в завершающей стадии
Следствие по уголовному делу в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова находится в завершающей стадии.
ТАСС 21:16
Авто
Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Обновленную фирменную эмблему и типографику бренда концерн уже презентовал в Европе.
Новые автомобили 11:37
Общество
Лето 2020 года может стать самым дождливым в истории Москвы
В Москве в текущем месяце уже выпала норма осадков, таким образом июль продолжил серию месяцев с дождливой погодой.
Газета.Ru 19:31