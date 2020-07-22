Девушка решила не надевать одежду под защитный комбинезон, так как в нём было очень жарко. При этом, по её словам, она никак не ожидала, что костюм окажется таким насквозь просвечивающимся. Впрочем, как говорят, мужчины-пациенты ничего не имели против подобного наряда медсестры.

с чего всё началось

Тульская медсестра, получившая известность за работу с больными с COVID-19 в купальнике под полупрозрачным спецкостюмом, с 22 июля ведет прогноз погоды в эфире "Вести Тула". О новом опыте Надежды Жуковой в качестве телеведущей сообщает сайт телекомпании.

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