Врач-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 4 (ОАР-4) госпиталя Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский отработал в «красной зоне» 45 суток.

с чего всё началось

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним. О них рассказал в интервью "Московскому комсомольцу" врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в "красной зоне" 45 суток. Он назвал коронавирус хитрим противником, который намного умнее человека.

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

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