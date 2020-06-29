Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРаботавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним. О них рассказал в интервью "Московскому комсомольцу" врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в "красной зоне" 45 суток. Он назвал коронавирус хитрим противником, который намного умнее человека.
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«Больной был черного цвета»: врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 4 (ОАР-4) госпиталя Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский отработал в «красной зоне» 45 суток.
Московский Комсомолецвчера в 12:22

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Побывавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

РИА Новостивчера в 14:36

Реаниматолог из «красной зоны» заявил о странности коронавируса. «Он намного умнее человека»

URA.Ruвчера в 15:27

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:16

Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Взгляд.рувчера в 14:52

Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом

РБКвчера в 19:50

Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:34

«Больной был черного цвета»: врач рассказал о странностях коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 12:22
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Происшествия

«Норникель» мог допустить новое загрязнение на своем предприятии

Ведомости 28 июня в 16:08
Кино

Поклонникам саги «Властелин колец» и «Хоббит» приготовили подарок

REGNUM вчера в 07:45
Происшествия

В Новосибирской области коронавирус нашли еще у 107 человек

Более 100 новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, скончались два человека, сообщила в понедельник на оперативном совещании в облправительстве замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
РИА Новости вчера в 00:07
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Общество

Поклонская прокомментировала нападение на Собчак в монастыре на Урале

РБК 28 июня в 15:32
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Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru вчера в 14:18
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Происшествия

Дело возбудили в отношении убившего хаски охотника в Челябинске

Известия вчера в 01:43
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
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Политика

В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
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Политика

Памфилова напомнила о просьбе не публиковать экзитполы на плебисците

Единственное, наша просьба была, чтобы не оглашали свои результаты, данные экзитполов, по крайней мере до того момента, когда закончится голосование.
РБК вчера в 05:29
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Общество

В Думу внесли проект о покупке на маткапитал техники для онлайн-учебы

В Госдуму внесли законопроект, разрешающий использовать средства материнского капитала на покупку техники для дистанционного обучения ребенка.
РБК вчера в 22:08
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Здоровье

В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19

Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
РИА Новости 00:21
Футбол

ПФК ЦСКА объявил о смене технического спонсора

Московский футбольный клуб ЦСКА сообщил о смене технического спонсора команды.
RT на русском вчера в 06:48
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Шоу-бизнес

Нюша и Егор Крид пообщались в мессенджере в новом клипе

Нюша и Егор Крид сегодня представили фанатам свой новый клип на песню «Mr. & Mrs. Smith».
ИнфоСМИ вчера в 14:46
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Происшествия

В Перми вынесли приговор учителю за сексуальное насилие над школьницей

Газета.Ru вчера в 10:23
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Общество

В России из-за коронавируса сократили 680 тысяч работников

В России в «нерабочий период» из-за пандемии COVID-19 сократили 680 тысяч человек.
BFM.ru вчера в 23:54
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Общество

Турсезон в Абхазии могут открыть 15 июля

Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб рассказал, что ведомствам страны поручено проработать вопрос открытия туристического сезона с 15 июля, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:56
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Политика

Парламент Китая принял закон о нацбезопасности в Гонконге

Законопроект о национальной безопасности в Гонконге одобрен высшим законодательным органом КНР -- постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей.
Коммерсантъ вчера в 23:27
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Политика

В США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона

РБК вчера в 20:06
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Политика

Лукашенко высказался о союзе Белоруссии и РФ

Российская Федерация не хочет лишиться Белоруссии, поскольку Минск является единственным союзником Москвы.
Народные новости вчера в 03:04
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
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Политика

В Раде заявили, что Зеленский может стать последним лидером Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предупредил, что Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой, а действующий глава государства Владимир Зеленский может стать последним президентом страны.
RT на русском вчера в 22:53
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Общество

Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений

У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
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Транспорт

«Автодор» назвал стоимость проезда по ЦКАД

Стоимость проезда по Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) составит 2,5 руб. за 1 км. Как сообщает ТАСС, об этом журналистам рассказал глава «Автодора» Вячеслав Петушенко.
РБК вчера в 03:14
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Общество

Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля

С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
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Армия и оружие

В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ

Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
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Общество

ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае

На следующей неделе Всемирная организация здравоохранения направит в Китай команду для расследования причин происхождения коронавирусной инфекции нового типа.
Комсомольская правда вчера в 15:03
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Происшествия

Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова

Известия вчера в 15:44
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

По их данным, американский лидер называл канцлера Германии Ангелу Меркель глупой и обвинял ее в том, что она находится под влиянием России.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Политика

Глава Косова отказался уйти в отставку после обвинений в 100 убийствах

Глава непризнанного Косова Хашим Тачи отказался подать в отставку после предъявления ему обвинений в военных преступлениях и убийстве 100 человек.
РЕН ТВ вчера в 15:02
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