Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРаботавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним. О них рассказал в интервью "Московскому комсомольцу" врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в "красной зоне" 45 суток. Он назвал коронавирус хитрим противником, который намного умнее человека.
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с чего всё началось

«Больной был черного цвета»: врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 4 (ОАР-4) госпиталя Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский отработал в «красной зоне» 45 суток.
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Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом

РБК19:50

«Больной был черного цвета»: врач рассказал о странностях коронавируса

Московский Комсомолец12:22

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

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Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Взгляд.ру14:52

Побывавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

РИА Новости14:36

Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса

Lenta.ru13:34

Реаниматолог из «красной зоны» заявил о странности коронавируса. «Он намного умнее человека»

URA.Ru15:27
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 19:59, Ашберн
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Газета.Ru 18:48
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Коммерсантъ 18:14
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Один из соперников Александра Лукашенко на президентских выборах Валерий Цепкало заявил, что Россия может сыграть более важную роль в обеспечении законности выборов в Белоруссии, чем США или Евросоюз.
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Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

В России проводятся испытания голосового управления боевыми роботами, командир отдает приказы автоматизированному комплексу так же, как и солдатам, заявил глава Национального центра развития технологий Фонда перспективных исследований Олег Мартьянов.
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Процессоры AMD Ryzen 4000 на основе Zen 3 выпустят уже этой осенью

Часть источников утверждает, что Ryzen 4000-й серии с поддержкой архитектуры Zen 3 поступит в продажу не раньше 2021 года в связи с экономическими затруднениями фирмы из-за пандемии.
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Каково же было удивление певца, когда рэпер Тимати подарил Мартину шикарный мотоцикл за 100 тысяч рублей.
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Экономика

Акции Coty взлетели после сделки с Ким Кардашьян

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Xiaomi сильно увеличит стоимость флагманов в 2021 году

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Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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