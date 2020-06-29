Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРаботавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус имеет ряд странностей, которые стали заметны благодаря тесной борьбе с ним. О них рассказал в интервью "Московскому комсомольцу" врач-реаниматолог Максим Лифинский, проработавший в "красной зоне" 45 суток. Он назвал коронавирус хитрим противником, который намного умнее человека.
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«Больной был черного цвета»: врач рассказал о странностях коронавируса

Врач-реаниматолог отделения анестезиологии и реанимации № 4 (ОАР-4) госпиталя Специализированного центра инфекционных заболеваний Мурманской областной больницы Максим Лифинский отработал в «красной зоне» 45 суток.
Московский Комсомолецвчера в 12:22

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Побывавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

РИА Новостивчера в 14:36

Реаниматолог из «красной зоны» заявил о странности коронавируса. «Он намного умнее человека»

URA.Ruвчера в 15:27

Работавший в «красной зоне» врач рассказал о странностях коронавируса

Газета.Ruвчера в 15:16

Реаниматолог рассказал о странностях коронавируса

Взгляд.рувчера в 14:52

Врач из «красной зоны» сообщил детали о работе с коронавирусом

РБКвчера в 19:50

Побывавший в «красной зоне» врач раскрыл странности коронавируса

Lenta.ruвчера в 13:34

«Больной был черного цвета»: врач рассказал о странностях коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 12:22
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Общество

Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина

РИА Новости вчера в 07:35
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Общество

Три прототипа российской вакцины от COVID-19 оказались эффективны

Три прототипа российской вакцины от коронавируса успешно прошли испытания на способность формировать иммунный ответ и показали эффективность.
Lenta.ru 00:12
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Общество

Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей

В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
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Космос

Астроном рассказала об особенностях наблюдения за парадом планет

Парад планет, который будет проходить почти весь июль, нельзя будет наблюдать полностью: Солнце затмит Меркурий, а Уран и Нептун не видны невооруженным глазом, сообщила РИА Новости научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
РИА Новости 01:20
Политика

США ужесточили ограничения для экспорта в Россию

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
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Происшествия

В Югре ушло в суд дело о незаконном обороте драгметаллов на 82 млн руб

В Югре в суд ушли материалы уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов на общую сумму 82 миллиона рублей.
Российская газета 01:56
Происшествия

Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа

РИА Новости вчера в 17:59
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Политика

В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины

Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
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Армия и оружие

В ОСК заявили о готовности создать серию эсминцев проекта «Лидер»

В Объединённой судостроительной корпорации рассказали о готовности создать серию эсминцев проекта "Лидер".
Piter.tv 01:32
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Политика

Крым отказался просить Зеленского возобновить подачу воды

Хотя у президента Украины Владимира Зеленского есть возможность принять решение о возобновлении подачи воды в Крым, жители полуострова не будут просить его об этом.
Газета.Ru 28 июня в 09:09
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Авто

Эксперты назвали автомобили с худшими двигателями

Новые автомобили вчера в 23:14
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Общество

Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле

Организаторы поездок не рассчитывают на возобновление международного туризма. Российские туроператоры отменили июльские туры за границу.
Piter.tv 27 июня в 12:20
1,3K
Шоу-бизнес

Принцу Гарри было стыдно за новость о беременности Меган Маркл

Экспресс газета 01:38
Общество

Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире

Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
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Политика

Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
3,8K
Шоу-бизнес

Объявившая о разводе с Харламовым Асмус начала приводить себя в форму

Популярная российская актриса Кристина Асмус заявила, что начала себя приводить в форму перед разводом с юмористом гариком Харламовым.
ФАН вчера в 13:59
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Общество

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Согласно проекту федерального бюджета, за четыре года финансирование составит более 44 миллиардов рублей.
АТВмедиа вчера в 02:30
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Политика

В первом туре выборов президента Польши Дуда набрал 43,5%

Варшава, 30 июня 2020, 08:44 — REGNUM Действующий президент Польши Анджей Дуда, лидирующий в голосовании, получил в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, что требует проведения второго тура, а его конкурент Рафал Тшасковский — 30,46% голосов.
REGNUM 01:44
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Общество

Глава Минобрнауки России назвал самые востребованные специальности

Отвечая на вопрос премьер-министра России Михаила Мишустина о наиболее востребованных специальностях, Фальков подчеркнул, что из IT-специалистов во всём мире сегодня больше всего нужны аналитики данных.
REGNUM 01:06
5
Футбол

В матче ЦСКА — «Спартак» все решит характер

Ближайшая встреча в Москве — с "Локомотивом", который выиграл два своих матча после рестарта, не пропустив ни одного мяча.
Московский Комсомолец вчера в 12:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу

Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
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Финансы

Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост

В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ вчера в 09:05
Общество

Забайкальские военные заразились коронавирусом при подготовке к параду

Тайга.инфо вчера в 23:25
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Общество

В Белоруссии оценили возможные сроки открытия границы с Россией

Граница между Белоруссией и Россией, закрытая в марте из-за коронавируса, может быть открыта в конце июля — начале августа.
RT на русском вчера в 11:05
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Политика

Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом

Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
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Шоу-бизнес

Опубликовано видео особенного сына Бледанс с младшей сестрой

Экс-супруг актрисы Эвелины Бледанс телепродюсер Александр Семин на своей странице в странице Instagram опубликовал видео, на котором их общий с артисткой сын Семен играет со своей младшей сестрой.
Московский Комсомолец вчера в 02:39
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Общество

В Тульской области сняли ряд ограничений из-за коронавируса

В понедельник, 29 июня, губернатор Тульской области Алексей Дюмин внёс изменения в Указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».
7 новостей вчера в 09:05
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Футбол

«Оренбургу» присуждено техническое поражение от ФК «Краснодар»

МК-Спорт вчера в 14:42
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Здоровье

Количество случаев коронавируса в Сахалинской области превысило 790

В Сахалинской области коронавирус подтвердился еще у 29 человек. Общее количество случаев COVID-19 в регионе возросло до 791.
EastRussia вчера в 20:08
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Транспорт

На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов

Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
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