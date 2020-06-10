Общество

Газета.RuГазета.RuРаботающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко. По ее словам, для тех граждан, кто будет работать в день голосования по поправкам в Конституцию, предусмотрена оплата в повышенном размере.
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с чего всё началось

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости10:09

Подробнее о событии

Работающие в выходной 1 июля получат повышенную оплату

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В Совфеде рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

RT на русском12:34

В Совфеде пообещали повышенную оплату работающим 1 июля

РБК11:51

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Комсомольская правда18:34

Работу 1 июля оплатят в повышенном размере

ТАСС10:22

Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Lenta.ru10:14

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

РИА Новости10:09
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