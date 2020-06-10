Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.

с чего всё началось

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко. По ее словам, для тех граждан, кто будет работать в день голосования по поправкам в Конституцию, предусмотрена оплата в повышенном размере.

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