Общество

Газета.RuГазета.RuРаботающие 1 июля получат повышенную оплату

Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко. По ее словам, для тех граждан, кто будет работать в день голосования по поправкам в Конституцию, предусмотрена оплата в повышенном размере.
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Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости10:09

Подробнее о событии

Работающие в выходной 1 июля получат повышенную оплату

Телеканал 360°11:09

В Совфеде рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

RT на русском12:34

В Совфеде пообещали повышенную оплату работающим 1 июля

РБК11:51

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Комсомольская правда18:34

Работу 1 июля оплатят в повышенном размере

ТАСС10:22

Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Lenta.ru10:14

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

РИА Новости10:09
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В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
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Экономика

Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

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В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
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Общество

Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить

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В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов

Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
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Из бара Ulysses пропали записи с камер видеонаблюдения

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Михаил Ефремов пытался покончить с собой

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
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Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович

Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
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Адвокат Добровинский представит семью погибшего в ДТП с Ефремовым

РЕН ТВ 15:56
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«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжит работу в режиме пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года в связи с ростом заказов на автомобили.
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Disney готовит мюзикл с песнями Лайонела Ричи

Кинокомпания Disney разрабатывает мюзикл, в основу которого лягут песни Лайонела Ричи.
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Белоруссия подключится к строительству космодрома Восточный

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Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров

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В ПФР рассказали о новой выплате для жителей России в 36 390 рублей

Некоторые категории жителей России получили право на ежемесячную доплату от государства в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
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Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»

Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги

Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
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Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
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Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным

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Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн

Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
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