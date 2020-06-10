Общество
Газета.RuРаботающие 1 июля получат повышенную оплату
Работающие 1 июля россияне получат повышенную оплату труда, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу социального комитета Совфеда Инну Святенко. По ее словам, для тех граждан, кто будет работать в день голосования по поправкам в Конституцию, предусмотрена оплата в повышенном размере.
Читать в источнике
Оценить1,2K
с чего всё началось
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.РИА Новости10:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 22:57, Ашберн
Здоровье
Шувалов прокомментировал обращение энгельсских медиков к Путину
В минздраве Саратовской области 10 июня замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов прокомментировал видеообращение энгельсских медиков к президенту России из-за отсутствия выплат.
АиФ Саратов 06:32
Происшествия
Дело в отношении саратовского застройщика Белича развалилось в суде
Саратовский застройщик Владимир Белич, которого обвиняли в мошенничествах на сотни миллионов рублей, злоупотреблениях полномочиями, а также в отмывании незаконно полученных денежных средств, оправдан по нескольким эпизодам, а по остальным – признан виновным, но освобожден от наказания.
Saratovnews 12:38
Экономика
Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Как сообщает ToDay News Ufa, в Госдуму поступил на рассмотрение законопроект, в случае принятия которого неработающие и работающие пенсионеры получат дополнительную индексацию пенсий на 14,4%. Работающие пенсионеры получат недоплаченные средства за период с 2016 по 2018 годы.
ToDay News Ufa вчера в 05:53
Общество
Россия открывает границы для выезда граждан за рубеж
Международные авиаперевозки были остановлены в стране с 27 марта, а уже с 30 марта из-за пандемии коронавируса Россия полностью закрыла свои границы.
Блокнот.ру 08 июня в 08:44
Шоу-бизнес
В эфир вышла передача с участием Юлии Норкиной
В эфире Первого канала состоялся показ программы «Пусть говорят» с участием Юлии Норкиной, скончавшейся несколько дней назад.
Рамблер вчера в 03:20
Футбол
«Сельта» намерена выкупить трансфер Смолова у «Локомотива»
«Сельта» может выкупить контракт российского нападающего Федора Смолова у «Локомотива».
Vprognoze.ru 04:02
Кино
Фанаты «Аквамена» предложили заменить жену Деппа женой Рейнольдса
Художник spdrmnkyxxiii изобразил в образе подводной королевы актрису Блейк Лайвли и по совместительству жену Райана Рейнольдса.
Российская газета вчера в 07:15
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Общество
В России начались выплаты временным опекунам детей и инвалидов
Москва, 9 июня 2020, 13:30 — REGNUM Пенсионный фонд России (ПФР) начал выплачивать пособия гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание детей-сирот, инвалидов, престарелых людей.
REGNUM вчера в 06:30
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отреагировала на предложение Ефремова о помощи
Взгляд.ру вчера в 10:28
Происшествия
Михаил Ефремов пытался покончить с собой
Культуромания 10:49
Политика
Зеленский: россиянам станет стыдно за присоединение Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что без деоккупации Крыма нельзя говорить о нормальных отношениях с Россией.
News.ru 11:23
Кино
Появился кадр из фильма «Охотник на монстров» с Миллой Йовович
Издание Mantan-web опубликовало новый кадр из фильма «Охотник на монстров».
News.ru 03:33
Авто
«АвтоВАЗ» отложил переход на четырехдневную рабочую неделю
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» продолжит работу в режиме пятидневной рабочей недели до 31 августа 2020 года в связи с ростом заказов на автомобили.
Известия 11:13
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Кино
Disney готовит мюзикл с песнями Лайонела Ричи
Кинокомпания Disney разрабатывает мюзикл, в основу которого лягут песни Лайонела Ричи.
ИА InterMedia 05:25
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика вчера в 05:42
Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Piter.tv вчера в 04:07
Технологии
Белоруссия подключится к строительству космодрома Восточный
Амурская правда 21:56
Экономика
Госдума обсудит введение рассрочки по долгам для бизнеса и пенсионеров
Москва, 10 июня 2020, 00:01 — REGNUM Сегодня, 10 июня, Госдума обсудит в первом чтении законопроект о рассрочке по долгам бизнеса и пенсионеров, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM вчера в 17:01
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Общество
В ПФР рассказали о новой выплате для жителей России в 36 390 рублей
Некоторые категории жителей России получили право на ежемесячную доплату от государства в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
Вперёд (г. Батайск) 10:00
Общество
Потанин оценил масштаб разлива топлива в Норильске словами «такой вал»
Аварию на хранилище топлива норильской ТЭЦ-3 было «сложно предвидеть», так как она произошла из-за внезапного проседания свай вследствие изменения состояния вечной мерзлоты.
РБК 10:37
Общество
Клиенты Сбербанка пожаловались на списание выплат на детей за долги
Клиенты Сбербанка столкнулись с проблемой: деньги, поступающие на их счета от государства в рамках социальных мер поддержки во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, списываются в счет погашения старых долгов.
РБК 12:13
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru 10:48
Фигурное катание
Медведева поддержала Риппона в конфликте с Ягудиным
Российская фигуристка Евгения Медведева поддержала американца Адама Риппона, которого оскорбил олимпийский чемпион Алексей Ягудин.
Нева Спорт 09:06
Общество
Навальный нашел у семьи главы Росприроднадзора недвижимость на 720 млн
Оппозиционный политик Алексей Навальный заявил, что у пожилых родителей руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой четыре квартиры в Москве общей стоимостью 655 миллионов рублей, дом в Ницце на 40 миллионов, а также 600-метровый дом в Подмосковье, стоимостью около 25 миллионов.
Собеседник 09:22