Общество

РИА НовостиРИА НовостиРаботающие 1 июля получат повышенную оплату

На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
Читать в источнике
Комментировать100
с чего всё началось

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию первоначально назначили на 22 апреля, но из-за пандемии коронавируса его пришлось отложить. На прошлой неделе президент Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля, а этот день будет выходным.
РИА Новости10:09

Подробнее о событии

Выход россиян на работу 1 июля обещали оплатить в повышенном размере

Говорит Москва10:14

Работа 1 июля будет оплачиваться в повышенном размере

Коммерсантъ11:04

СФ: работа в день голосования по конституции будет оплачена в повышенном размере

ТАСС10:22

В Совфеде пообещали повышенную оплату работающим 1 июля

РБК11:51

Россиянам рассказали об оплате работы в выходной 1 июля

Lenta.ru10:14

Работающие 1 июля получат повышенную оплату

РИА Новости10:09

1 июля станет выходным днем с сохранением зарплаты

Комсомольская правда09:46
Показать все источники
Автоматически обработаны 7224 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
1,7K
Футбол

Агент Деспотовича: Веду переговоры с одним российским клубом

Юрий Горбенко, представляющий интересы Джордже Деспотовича, рассказал о дальнейших планах экс-форварда «Оренбурга».
Советский спорт 10:57
Технологии

Ученые выяснили, какая группа крови меньше подвержена коронавирусу

Специалисты американского сервиса по расшифровке генома 23andMe выяснили, что люди с первой группой крови подвержены заражению SARS-COV-2 примерно на 18% меньше, чем обладатели других групп крови.
Газета.Ru 11:08
4
Происшествия

Жириновский попросил для Ефремова строгого наказания

JustMedia 01:07
188
Происшествия

Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу

Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
694
Общество

В ПФР рассказали о новой выплате для жителей России в 36 390 рублей

Некоторые категории жителей России получили право на ежемесячную доплату от государства в качестве меры поддержки в период пандемии коронавирусной инфекции.
Вперёд (г. Батайск) 10:00
1
Происшествия

Прокурор потребовал передать дело Ефремова в ГУ МВД по Москве

РИА Новости 11:11
17
Экономика

«Норникель» стал лидером по щедрости к топ-менеджерам

Компания «Норильский никель» выплатила своим управленцам в минувшем году около 6,3 млрд рублей в качестве вознаграждения.
Первое антикоррупционное СМИ 09:10
2
Общество

В Петербурге представили план поэтапного снятия ограничений

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о сроках поэтапного снятия ограничений в городе.
RT на русском 09:28
282
Политика

Прокуратура повторила версию, что MH17 сбили из-под Первомайского

Совместная следственная группа (ССГ) под руководством прокуратуры Нидерландов после расследования подтвердила старую версию, что самолет, летевший рейсом MH17, скорее всего, был сбит из-под населенного пункта Первомайское, хотя до этого ведомство заявляло, что исследования радаров не подтвердили обнаружение истребителя или ракеты в момент крушения.
РИА Новости вчера в 14:59
967
Транспорт

Москва встала в 9-балльных пробках впервые с начала пандемии

Российская газета 12:06
1
Происшествия

В Сургуте полицейский при задержании женщины встал коленом на ее шею

Эхо Москвы 11:31
Армия и оружие

США подняли истребители для сопровождения Ту-95МС над Тихим океаном

РИА Новости 04:36
14
Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин умер 9 июня в 52-й больнице Москвы, подтвердили его друзья и коллеги информагентствам.
Коммерсантъ 06:48
661
Общество

Россияне выезжали за рубеж в апреле при закрытых границах

Граждане РФ смогли выехать за границу в апреле при почти полностью закрытых границах, они посещали Турцию, Южную Корею, Индонезию, сообщает РБК.
РИАМО 07:05
750
Здоровье

Раскрыта причина высокой мужской смертности при коронавирусе

Медицинские органы штата Огайо (США) выяснили причину высокой смертности от коронавируса среди мужчин.
Lenta.ru 10:52
2
Здоровье

Наркологи оценили новые правила медосвидетельствования водителей

Формулировки нового порядка медицинского освидетельствования водителей, разработанного Минздравом, не исключают, что некоторым водителям придется сдавать дорогостоящий тест CDT.
Известия вчера в 18:30
Футбол

«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова

По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru 03:35
Происшествия

Прокуратура заявила о наркотическом опьянении Ефремова во время ДТП

Газета.Ru 11:42
60
Политика

Украина не предоставила данные с радаров по крушению MH17

Городовой вчера в 08:19
1K
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
1,6K
Политика

Путин пожелал Дрозденко успехов на выборах губернатора Ленобласти

Вести.Ru 11:14
45
Происшествия

Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии

По делу о разливе нефти в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, сообщил Следственный комитет России (СКР).
Ведомости 05:59
258
Происшествия

В «новой Москве» из-за дождей обрушился автомобильный мост

В «новой Москве» из-за подтопления обрушился автомобильный мост через реку Незнайка. Об этом в среду, 10 июня, сообщили очевидцы.
Известия 11:54
11
Политика

Песков заявил об отсутствии олигархов в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране не существует олигархов.
Газета.Ru 08:31
4,4K
Происшествия

Судимый актер Долинский рассказал, что ждет Ефремова в тюрьме

Заслуженный артист России Владимир Долинский, имеющий судимость, рассказал, что ждет Михаила Ефремова в тюрьме.
ФАН 10:52
24
Культура

Создатели мультсериала «IP Stories: истории из истории» представляют новую серию

Новая серия мультсериала "IP Stories: истории из истории" посвящена изобретению парового двигателя и одному из первых фактов "патентного троллинга".
ТАСС 11:41
Энергетика

Объём экспорта российской нефти с января по апрель снизился

Объём экспорта нефти из России в период с января по апрель 2020 года снизился на 25% в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил $30,02 млрд.
RT на русском 11:47
162
Происшествия

Стало известно о попытке суицида Ефремова

Lenta.ru 10:49
615
Кино

Стартовало производство сиквела «Человек-паук: Через вселенные»

Стартовало производство сиквела мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» — об этом сообщил главный аниматор проекта.
Игромания.ру вчера в 10:16
2
Как работают Яндекс.Новости?
Изменение КонституцииБольше новостей по теме
Главное