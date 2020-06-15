Общество
РИА НовостиРаботающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В службе подчеркнули, что этот день будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере. При этом у граждан, которые не будут работать 1 июля, оплата труда за месяц не снизится.
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