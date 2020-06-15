В службе подчеркнули, что этот день будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере. При этом у граждан, которые не будут работать 1 июля, оплата труда за месяц не снизится.

Финансы Россия увеличила вложения в американские госбумаги почти вдвое Россия в апреле 2020 года увеличила объем вложений в американские государственные бумаги с $3,85 млрд до $6,85 млрд благодаря краткосрочным облигациям. 35

Общество Президента Арктической академии наук заподозрили в госизмене Президенту Арктической академии наук в Санкт-Петербурге Валерию Митько предъявили обвинение в государственной измене, сообщил РИА Новости его адвокат Иван Павлов. 1,3K

Общество Захарова прокомментировала сериал Би-би-си «Отравление в Солсбери» Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала в понедельник, 15 июня, в интервью YouTube-каналу «Соловьев Live» новый сериал английского телеканала Би-би-си об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль «пропагандой» и «дезинформацией». 6

Политика Госсекретарь США потребовал от России немедленно освободить Уилана Госсекретарь США Майк Помпео обратился к российским властям с требованием немедленно освободить американца Пола Уилана, которого Мосгорсуд 15 июня приговорил к 16 годам строгого режима за шпионаж. 1,6K

Экономика «Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство. 2,6K

Политика МИД направил ноту протеста в связи с действиями Киева в День России Министерство иностранных дел России направило ноту протеста в МИД Украины в связи с акциями, которые прошли у российского посольства в Киеве и у генеральных консульств в других городах 12 июня, в День России. 266

Общество Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд. 866

Происшествия В МВД назвали имена пострадавших в перестрелке московских полицейских Как рассказал руководитель пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин, полицейские задержали стрелка, когда уже были серьёзно ранены.

Общество Правительство России расширило меры поддержки безработных Расширяется число семей с несовершеннолетними детьми, которые вместе с пособием по безработице получат по три тысячи рублей в месяц на каждого ребёнка в июне-августе. 2,1K

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 251

Кино Премьера фильма Нолана «Довод» официально перенесена Выход на экраны одного из самых ожидаемых фильмов ближайшего будущего «Довод» перенесла студия-изготовитель Warner Bros. 4

Происшествия Четыре человека утонули, спасая тонущую в Забайкалье девочку По предварительным данным, 15-летняя девочка начала тонуть в водовороте на реке Онон в 2 км от села Нижний Цасучей, пока на берегу отдыхала компания родственников. 3

Происшествия Опубликовано видео ссоры Соколова и Ещенко перед убийством аспирантки Санкт-Петербург, 15 июня 2020, 21:12 — REGNUM На платформе YouTube 15 июня размещено видео ссоры между аспиранткой Анастасией Ещенко и ее сожителем, петербургским историком Олегом Соколовым. 1

Происшествия Бастрыкин поручил изучить дело девочки, убитой в Красноярском крае Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах дела девочки, убитой в Красноярском крае в мае, сообщается на сайте СК России. 62

Политика Россия вышлет двух чешских дипломатов В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина. 1,1K

Армия и оружие Глава ДНР отменил режим полной боеготовности Глава ДНР Денис Пушилин приказал снизить уровень боевой готовности подразделений Народной милиции в связи со стабилизацией ситуации на линии соприкосновения.

Происшествия Скончалась лжехирург Алена Верди Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание. 807

Общество В Нью-Йорке расформировали подразделение полиции в штатском Подразделение полиции в штатском по борьбе с преступностью расформировано в Нью-Йорке, заявил шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши 15 июня в ходе пресс-конференции.

Технологии Объяснена необходимость отключать телефон в поезде В зоне нестабильного приема сотовой связи телефоны разряжаются в несколько раз быстрее обычного. 3

Здоровье У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды. 783