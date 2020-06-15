Общество
Газета.RuРаботающие 1 июля россияне получат удвоенную зарплату
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию.
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Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса
Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками.
РБК вчера в 17:50
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о «тяжелом состоянии» актера после ДТП
Мойка78 вчера в 20:05
Здоровье
Советник правительства Новой Зеландии — РБК: «Запад недооценил угрозу»
В интервью РБК научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке утверждал, что у более чем 90% инфицированных коронавирусом не наблюдается серьезных симптомов.
РБК 00:10
Культура
Актер дубляжа Иван Агапов отреагировал на каминг-аут Губки Боба
Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма "Губка Боб Квадратные штаны", прокомментировал информацию о каминг-ауте главного героя.
Piter.tv 01:54
Здоровье
В Самарской области зафиксировали рост числа заболеваний пневмонией
Самара, 16 июня 2020, 08:50 — REGNUM Увеличение числа заболеваний пневмонией на 24% с начала текущего года фиксируют в Самарской области.
REGNUM 01:50
Политика
МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым
«Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа.
Коммерсантъ вчера в 12:06
Общество
Плющенко предложил Навальному обсудить вопросы по-мужски
Если у тебя есть вопросы ко мне — готов по-мужски их обсудить.
Чемпионат вчера в 12:19
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
В сети появилось видео стрельбы на Ленинском проспекте в Москве
Говорит Москва вчера в 10:00
Футбол
«Боюсь, протесты перерастут в нечто масштабное». Известный английский тренер — о беспорядках в Лондоне
Спорт-Экспресс вчера в 01:15
Происшествия
Опубликовано видео ссоры историка Соколова и убитой им аспирантки
В Сети появилась видеозапись ссоры экс-доцента СПбГУ Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой он обвиняется.
РБК 01:41
Армия и оружие
КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону
Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии.
РБК вчера в 19:47
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома
Анджелина Джоли проводит карантин со своими детьми и их домашними животными.
Киноафиша России вчера в 03:23
Экономика
«Газпром нефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Акционеры «Газпром нефти» приняли решение выплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 179,98 млрд рублей, или 37,96 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев), говорится в сообщении компании.
Rambler News Service вчера в 13:17
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Игры
Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition
КМВ Новости 13 июня в 16:41
Наука
Раскрыли способ защиты в кишечнике от коронавируса
Раскрыт способ российскими учеными защиты от коронавируса в кишечнике человека.
Evo-rus.com вчера в 15:39
Здоровье
Коронавирус косит липецкие предприятия
В Липецке 15 июня на очередном заседании оперативного штаба озвучили коэффициент по числу заболеваемости коронавирусом.
ГТРК Липецк вчера в 07:22
Футбол
Двух сотрудников РФС наказали за ошибку в регламенте Кубка России
РФС провел внутреннее расследование из-за ошибки, допущенной в регламенте Кубка России, сообщает Telegram-канал "Мутко против".
ProstoProSport вчера в 09:45
Происшествия
В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия
В Купинском районе Новосибирской области 17-летний ученик школы поджег ее, не желая идти на занятия после каникул.
Российская газета 01:56
Энергетика
Правительство возьмет на себя 60% расходов при переводе машин на газ
Глава Минэнерго Александр Новак предложил увеличить субсидирование перевода автомобилей с бензина на газомоторное топливо.
Газета.Ru 01:38
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицию
RT на русском вчера в 22:45
Энергетика
WSJ узнала о задолженности Турции перед «Газпромом» на 2 млрд долларов
Некоторые турецкие компании задолжали "Газпрому" около двух миллиардов долларов, сообщила Wall Street Journal со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 13:04
Авто
Появились данные о сроках производства новой модели от АвтоВАЗа
Линейка моделей отечественного бренда Lada периодически модернизируется: выходят в продажу модернизированные или на сто процентов новые машины.
Pnzdrive вчера в 03:02
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Общество
Федеральные власти США в июле возобновят смертную казнь
В июле прошлого года сообщалось, что федеральные власти США возобновляют практику смертной казни в качестве исключительной меры наказания после почти 20 лет перерыва.
РИА Новости вчера в 21:05