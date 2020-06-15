Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении 1 июля текущего года датой общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. О необходимости внесения ряда изменений в Конституцию президент России заявил в ходе послания Федеральному собранию.

Общество Москва перешла к новому этапу снятия ограничений из-за коронавируса Число активных случаев составляет 80,6 тыс. Согласно графику снятия в Москве ограничений, с 23 июня в городе откроют спортивные и детские площадки, а также разрешат сидеть на лавочках и пользоваться беседками. 625

Культура Актер дубляжа Иван Агапов отреагировал на каминг-аут Губки Боба Народный артист России Иван Агапов, который озвучивает в русском дубляже Сквидварда из мультфильма "Губка Боб Квадратные штаны", прокомментировал информацию о каминг-ауте главного героя. 37

Здоровье В Самарской области зафиксировали рост числа заболеваний пневмонией Самара, 16 июня 2020, 08:50 — REGNUM Увеличение числа заболеваний пневмонией на 24% с начала текущего года фиксируют в Самарской области. 35

Политика МИД России не считает приговор Уилану слишком суровым «Что же касается утверждений о несправедливости или чрезмерной суровости приговора, необходимо подчеркнуть, что в США, да и в других западных странах наказание за аналогичные деяния предусматривает десятки лет тюремного заключения, вплоть до пожизненного, причем без права помилования»,-- говорится в комментарии российского МИДа. 253

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 511

Армия и оружие КНДР заявила о возможном вводе войск в демилитаризованную зону Северная Корея изучает возможность ввести военные подразделения в демилитаризованную зону на границе с Южной Кореей, говорится в сообщении Генерального штаба Корейской народной армии. 19

Экономика «Газпром нефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год Акционеры «Газпром нефти» приняли решение выплатить по итогам 2019 года дивиденды в размере 179,98 млрд рублей, или 37,96 рубля на одну обыкновенную акцию (с учетом промежуточных дивидендов за шесть месяцев), говорится в сообщении компании. 6

Политика Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции. 87

Здоровье Коронавирус косит липецкие предприятия В Липецке 15 июня на очередном заседании оперативного штаба озвучили коэффициент по числу заболеваемости коронавирусом. 21

Происшествия В Новосибирской области подросток сжег школу, чтобы не идти на занятия В Купинском районе Новосибирской области 17-летний ученик школы поджег ее, не желая идти на занятия после каникул.

Общество Стали известны отменившие парад Победы российские города Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса. 1,3K