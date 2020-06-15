Общество

РИА НовостиРИА НовостиРаботающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

В службе подчеркнули, что этот день будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере. При этом у граждан, которые не будут работать 1 июля, оплата труда за месяц не снизится.
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Работающие 1 июля россияне получат двойную зарплату

РИА Новости11:34

Роструд напомнил о повышенной оплате в день голосования по Конституции

РБК12:24

Роструд напомнил о повышенной оплате в день общероссийского голосования

Москва 2411:53

Работающие 1 июля россияне получат зарплату в двойном размере

ТАСС11:49

Роструд напомнил о правилах оплаты работающим 1 июля

RT на русском13:44

За работу 1 июля россияне получат двойную оплату

Победа (Бирск)вчера в 23:50

Совфед пообещал повышенную оплату работающим 1 июля 2020 года россиянам

Победа 31вчера в 02:00
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 14:10, Ашберн
Происшествия

Очевидец рассказал о стрельбе на Ленинском проспекте в Москве

Очевидец Владимир Попов прокомментировал стрельбу на Ленинском проспекте в Москве.
RT на русском 13:46
2K
Общество

Ученый оценил заразность обнаруженного в Пекине коронавируса

Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт, после того как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости 13:33
Общество

Европа не откроет границы для россиян в июле, считают туроператоры

Отказ Евросоюза отменить для россиян ограничения на въезд, вероятно, связан с большим количеством новых случаев заражения COVID-19 в нашей стране.
RuNews24.ru 04:33
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Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия 13 июня в 19:47
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Здоровье

В Архангельской области стартует первый этап снятия ограничений

Сегодня, 15 июня, в ходе заседания оперштаба, было принято решение приступить к первому этапу снятия ограничительных мер на территории Архангельской области.
Невские Новости 13:41
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Экономика

Глава калининградского спортклуба «Альбатрос» пожаловался Путину на сложную ситуацию в отрасли

Калининградскому спортивному клубу "Альбатрос" на фоне кризиса из-за пандемии удалось сохранить весь коллектив и трижды за три месяца выплатить зарплату.
Клопс 13:55
Энергетика

Газпром обязали вернуть Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG заявила о подписании с Газпромом приложения к контракту на поставки газа, согласно которому российская компания до 1 июля заплатит PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за топливо по итогам решения Стокгольмского арбитража.
Взгляд.ру 08:11
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Футбол

УЕФА перенесет финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на 2022 год

Санкт-Петербург примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2022 году, а не в 2021-м, как было запланировано изначально, сообщает Sky Sport.
РИА Новости 12:39
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
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Происшествия

Гармаш от имени Ефремова может встретиться с семьей погибшего в ДТП

Актер Сергей Гармаш может от имени Михаила Ефремова встретиться с родственниками погибшего в ДТП Сергея Захарова.
ТАСС 09:03
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Общество

СК возбудил дело против Навального о клевете в адрес ветерана

RT на русском 10:41
3,4K
Политика

Путин провёл телефонный разговор с Вучичем

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с сербским коллегой Александром Вучичем.
RT на русском 13:09
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Культура

Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище - у актера Вячеслава Тихонова

Определяя стоимость надгробий, в учёт не брались памятники установленные криминальным авторитетам, которые были похоронены на Новодевичьем кладбище в лихие 90-е.
Территория новостей 06:35
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Политика

МИД РФ оценил русофобские выходки в Киеве в День России

В МИД РФ рассчитывают на то, что Киев, принимающий дипломатические представительства других стран, примет меры по предотвращению нарушений спокойствия российских посольства, или их оскорбления.
ИА Красная Весна 13:58
Музыка

Названа дата проведения «Евровидения» в 2021 году

Новую дату «Евровидения» назвали Европейский вещательный союз (EBU) и вещатели NPO, NOS и AVROTROS.
МордовМедиа 13:42
Политика

Помпео потребовал немедленно освободить Уилана

Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал освободить американца Пола Уилана, осужденного российским судом за шпионаж.
Городовой 09:23
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции

Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском вчера в 08:57
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Происшествия

Скончалась лжехирург Алена Верди

Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
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Армия и оружие

Истребители России сопроводили бомбардировщики США

Россия подняла истребители Су-27 для сопровождения над Балтикой стратегических бомбардировщиков США В-52H и самолетов-разведчиков НАТО.
Lenta.ru 11:54
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Здоровье

Перечислены скрытые симптомы коронавируса

Доктор биологических наук Анча Баранова перечислила скрытые симптомы коронавируса в разговоре с РИА Новости.
Lenta.ru 13 июня в 01:10
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Здоровье

Коронавирусом заразились еще 208 нижегородцев

В Нижегородской области за сутки подтверждено 208 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщают в оперативном штабе региона.
РБК Нижний Новгород 04:13
1
Политика

Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики

Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 12:45
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Происшествия

В Петербурге мужчине продали санитайзер под видом воды для детей

X5 Retail Group уволит руководство "Пятерочки" в Петербурге, по чьей вине санитайзер для персонала, разлитый в бутылки из-под детской питьевой воды, оказался на полке с этой продукцией и был ошибочно куплен вместо нее, из-за чего пострадал маленький ребенок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель торговой сети.
РИА Новости 09:04
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Экономика

«Газпром нефть» выплатит очередные рекордные дивиденды

Как говорится в сообщении "Газпром нефти", одобрены дивиденды по результатам деятельности в 2019 году в размере 37,96 руб. на одну обыкновенную акцию (с учетом дивидендов, выплаченных по результатам шести месяцев 2019 года в размере 18,14 руб. на одну обыкновенную акцию).
Интерфакс 10:32
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском вчера в 06:26
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Политика

Президент РФ продлил «иностранные» сроки

В апреле этого года было принято решение о приостановлении с 15 марта по 15 июня течения некоторых сроков.
Главная книга 09:50
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
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Финансы

Как решение ЦБ по ставке в пятницу отразится на рубле

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", рассказал о влиянии на курс рубля решения ЦБ по ключевой ставке: - В пятницу, 19 июня, Банк России примет решение по ключевой процентной ставке и обрисует перспективы дальнейшего курса монетарной политики.
Российская газета вчера в 23:00
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Общество

Польша открыла границу для калининградцев, но с ограничениями

Власти Польши открыли движение на границе с Калининградской области.
FlashNord 07:55
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Как работают Яндекс.Новости?
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