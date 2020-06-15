Общество
РИА НовостиРаботающие 1 июля россияне получат двойную зарплату
В службе подчеркнули, что этот день будет оплачиваться как выходной, то есть в двойном размере. При этом у граждан, которые не будут работать 1 июля, оплата труда за месяц не снизится.
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Скончалась лжехирург Алена Верди
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Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
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Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
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Польша открыла границу для калининградцев, но с ограничениями
Власти Польши открыли движение на границе с Калининградской области.
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