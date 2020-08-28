Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

Под американские санкции в отношении трёх российских НИИ подпали учёные и специалисты, которые трудились над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель МИД России.