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RT на русском
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Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

Под американские санкции в отношении трёх российских НИИ подпали учёные и специалисты, которые трудились над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель МИД России.В источнике
С чего всё началось
«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — говорится в её сообщении
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RT на русском06:30
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РБК

МИД возмутился санкциями против российских разработчиков вакцины от COVID

РБК06:58
Известия

Захарова прокомментировала введение США санкций против российских НИИ

Известия07:18
ТАСС

Под санкции США подпали ученые из РФ, занимавшиеся вакциной от коронавируса

ТАСС07:10
Газета.Ru

Захарова осудила санкции США против НИИ, занимавшихся вакциной от COVID-19

Газета.Ru10:11
РИА Новости

МИД прокомментировал санкции США против российских НИИ

РИА Новости06:34
RT на русском

Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США

RT на русском06:30
Комсомольская правда

Под санкции США попали разработчики вакцины от коронавируса из России

Комсомольская правда06:30

Будогосский высказался о проваленной проверке Еськова на детекторе лжи

Бывший глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Андрей Будогосский прокомментировал информацию о том, что арбитр Алексей Еськов не прошел проверку на детекторе лжи после матча первого тура чемпионата России между московским "Спартаком" и "Сочи".
Газета.Ru13:17

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить.
РИА Новости03:58
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Отец Месси сообщил о решении футболиста перейти в «Манчестер Сити»

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо провел переговоры с Хорхе Месси, отцом и агентом капитана "Барселоны" Лионеля Месси, с целью обсудить возможный трансфер аргентинца в стан парижан.
РИА Новости10:33

Маск назвал завод Tesla в Неваде целью арестованного в США россиянина

Основатель компании Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что объектом готовящейся кибератаки, о которой ранее заявил минюст США, арестовавший россиянина Егора Крючкова, было его предприятие по производству электроавтомобилей в штате Невада.
Известия00:10
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ЦБ предложил разрешить форекс-дилерам торговать не только валютой

Как устроен рынок Forex в России Форекс-дилеры предлагают физическим лицам производные финансовые инструменты на валюту или валютные пары на международном внебиржевом валютном рынке Forex, клиенты могут играть и на заемные деньги.
РБК13:29
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Захарова дала совет заявившему о «диктаторстве» РФ депутату Эстонии

MFA Russia / via Globallookpress.com Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова заместителя председателя комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсона, который заявил о "диктаторстве" российского руководства в отношении Белоруссии.
РЕН ТВ13:57

Юрий Ганус покинет пост гендиректора РУСАДА по решению учредителей

Москва, 28 августа 2020, 14:29 — REGNUM Рекомендации наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о рассмотрении вопроса об увольнении нынешнего гендиректора РУСАДА Юрия Гануса поддержаны общим собранием учредителей агентства.
REGNUM07:29