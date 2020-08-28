Работающие над вакциной от COVID-19 россияне подпали под санкции США
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Под американские санкции в отношении трёх российских НИИ подпали учёные и специалисты, которые трудились над разработкой вакцины от коронавирусной инфекции. Об этом заявила официальный представитель МИД России.В источнике
С чего всё началось
«Непонятно, как американские власти будут объяснять своим гражданам эту попытку наказать людей, которые работают — и успешно — над лекарством от болезни, убившей уже более 180 тыс. граждан США», — говорится в её сообщении
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Под санкции США попали разработчики вакцины от коронавируса из России
Комсомольская правдавчера в 06:30