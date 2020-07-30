С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы.

Космос Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме. 159

Политика Рар: Если Байден станет президентом, отношения США и Германии станут ещё хуже Эксперт сказал, что большие европейские бизнес-компании встревожены возможным введением санкций со стороны Америки из-за «Северного потока-2» и хотели бы, чтобы их национальные правительства как-то отреагировали на это, но сами политики пока ведут себя очень осторожно.

Общество Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин. 108

Политика Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса. 543

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». 2,1K

Здоровье Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией. 214

Политика Путин поздравил десантников с праздником Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.

Политика Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией. 14

Общество В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов. 25

Шоу-бизнес Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны. 9

Финансы Как могут измениться курсы доллара и евро в августе Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.