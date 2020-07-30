Экономика
Российская газетаРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы.
Читать в источнике
Оценить158
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Авто
ГАЗ выпустил первые образцы нового грузовика «Валдай Next»
Anonsens вчера в 17:58
Космос
Корабль Crew Dragon Илона Маска отстыковался от МКС
Американский космический корабль Crew Dragon, созданный компанией Илона Маска SpaceX, отстыковался от Международной космической станции в автоматическом режиме.
Вести.Ru вчера в 19:48
Политика
Рар: Если Байден станет президентом, отношения США и Германии станут ещё хуже
Эксперт сказал, что большие европейские бизнес-компании встревожены возможным введением санкций со стороны Америки из-за «Северного потока-2» и хотели бы, чтобы их национальные правительства как-то отреагировали на это, но сами политики пока ведут себя очень осторожно.
Украина.ру вчера в 23:30
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ вчера в 09:36
Общество
Собянин заявил об отсутствии второй волны коронавируса в Москве
Второй волны коронавируса в Москве нет, а число новых ежедневно выявляемых случаев инфекции с мая уменьшилось в 10 раз, заявил в воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин.
Известия 02:16
Общество
Педиатр дал советы по использованию санитайзеров в школах
Использование санитайзеров и антисептиков в российских школах в этом году станет обязательным.
РИА Новости вчера в 21:59
Общество
Исследование ДНК афроамериканцев изменило историю рабства в США
Телеканал 360° вчера в 20:27
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru вчера в 04:55
Игры
Человек-Паук может присоединиться к «Мстителям» в новой видеоигре
Эксклюзивным персонажем в новой видеоигре по Мстителям на PS4 может стать Человек-Паук.
iReactor 01:22
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости вчера в 04:10
Общество
Около 20 тысяч человек вышли на акцию против карантина в Берлине
Акция против коронавирусных ограничений в Берлине собрала около 20 тыс. жителей и завершилась только после того, как полиция вывела организаторов со сцены, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:54
Авто
Эксперты назвали самые нержавеющие кузова авто
Эксперты издания "АвтоВзгляд" составили рейтинг самых нержавеющих автомобилей.
Новые автомобили 00:09
Кино
Раскрыт сюжет последнего эпизода «Ходячих мертвецов» в 2020 году
Недавно стало известно, что эпизод все-таки выйдет в эфир 4 октября 2020 года и, по заверениям режиссера Грега Никотеро, шокирует зрителей.
Киноафиша России 31 июля в 05:38
Политика
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения
Задержанным в Белоруссии россиянам избрали меру пресечения.
Lenta.ru вчера в 13:42
Здоровье
Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины
Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском 02:14
Общество
Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Европейской России
В европейской части России на следующей неделе ожидается тёплая погода с превышением климатической нормы.
RT на русском вчера в 19:00
Шоу-бизнес
Светлана Лобода презентовала провокационный клип с Pharaoh и Собчак
Певица выкладывала в свои социальные сети фрагменты клипа на новую песню «Boom Boom».
Bimru.ru 31 июля в 08:31
Политика
Путин поздравил десантников с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником и 90-летием создания Воздушно-десантных войск.
Российская газета 02:28
Фигурное катание
Фигуристка Алена Косторная ушла из группы тренера Этери Тутберидзе
Российская фигуристка Алена Косторная ушла из группы Этери Тутберидзе — об этом тренер сама сообщила в Instagram.
Salt Mag 31 июля в 09:51
Общество
В Кузбассе скончался ещё один пациент с коронавирусом
Всего в регионе официально зарегистрировано 3702 случая заражения коронавирусом, 2481 человек вылечился, 25 скончались.
REGNUM вчера в 04:01
Политика
Статкевич назвал бредом обвинение в связи с задержанными россиянами
Ранее консул посольства РФ в Минске Кирилл Плетнёв заявил, что обвинения властей Белоруссии в сговоре задержанных граждан РФ с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем являются надуманной и недействительной позицией.
News.ru вчера в 07:11
Игры
EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры
3DNews 31 июля в 08:45
Общество
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса продлится ещё долго
Пандемия коронавируса остается особой ситуацией, имеющей международное значение.
Российская газета вчера в 15:57
Здоровье
Врачи заявили о риске облысения при коронавирусе
Столкнувшиеся с коронавирусом граждане имеют риск пострадать от облысения.
Актуальные Новости вчера в 09:39
Музыка
Клип Little Big стал самым популярным видео «Евровидения» всех времен
Клип к песне Uno российской панк-поп-рэйв-группа Little Big стал самым популярным видео всех времен на YouTube-канале «Евровидения», сообщается на официальном сайте музыкального конкурса.
Пятый канал 01:24
Общество
В Тюмени умерла самая тяжелая женщина России
Любовь Нурдинова на протяжении нескольких лет считалась самой тяжелой женщиной в России: она весила 350 килограммов.
Пятый канал вчера в 12:16
Шоу-бизнес
Илья Авербух и Лиза Арзамасова вместе уехали в Крым
Издание «Комсомольская правда» сообщает, что Авербух приехал на сборы в Крым вместе с Арзамасовой и, не стесняясь окружающих, водит молодую невесту на прогулки и в рестораны.
Passion.ru вчера в 11:14
Финансы
Как могут измениться курсы доллара и евро в августе
Официальный курс валют Центробанка на 1 августа установлен на уровне 73,43 рубля за доллар и 87,29 рубля за евро.
RT на русском вчера в 05:53
Общество
Поклонская предложила ввести спецназ в Феодосию и навести там порядок
News.ru вчера в 08:59
Происшествия
Полиция Украины ликвидировала захватившего заложника в Полтаве
На Украине сотрудники правоохранительных органов ликвидировали преступника, который 23 июля взял в Полтаве в заложники полицейского и угрожал взорвать гранату.
Известия вчера в 00:47