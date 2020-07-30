Экономика
Российская газетаРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку
С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы.
Читать в источнике
Оценить110
Подробнее о событии
Показать все источники
С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
Национальная служба новостей30 июля в 04:39
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:39, Ашберн
Кино
«Космическому» кино Тома Круза выделили 200 млн долларов
Evo-rus.com 02:14
Авто
Электрический внедорожник Hummer EV выпустят осенью 2021 года
Бренд GMC выпустил тизерный видеоролик с анонсированной датой выхода нового электрического внедорожника Hummer EV.
Экономика сегодня 30 июля в 10:14
Политика
Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии
Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна.
Газета.Ru 07:52
Общество
Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены
Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомости 04:10
Авто
Спрос на электромобили с пробегом вырос на 132% в России
Стало известно, что в России спрос на электромобили с пробегом значительно вырос на 132%.
ToDay News Ufa вчера в 09:47
Экономика
В России на 20% выросли оптовые цены на яблоки
Оптовая цена на российские яблоки выросла в стране на 20%, возможно и дальнейшее удорожание этого вида продукции.
ТАСС 07:05
Общество
Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом
Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 08:01
Футбол
«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ
«Нижний Новгород» на своём поле обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ.
Metaratings 08:56
Происшествия
В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском 09:03
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Авто
С начала лета через Крымский мост проехало более миллиона автомобилей
За первые два месяца лета по Крымскому мосту проехало уже больше одного миллиона автомобилей, об этом 1 августа сообщила пресс-служба ФКУ Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань».
ИА Красная Весна 09:12
Футбол
«Спартак» отложил объявление о трансфере Кокорина
Российская газета 05:31
Футбол
Олег Корнаухов: «Футболисты „Химок“ сами не понимают всей ситуации»
Российский тренер и эксперт «Матч ТВ» Олег Корнаухов поделился мнением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» и коллективном письме футболистов в его защиту.
Матч ТВ 08:36
Политика
Посол допустил, что задержанные в Белоруссии россияне работают в ЧОПе
Ранее стало известно, что в санатории под Минском и в южной части страны полиция задержала 33 «боевика иностранной частной компании Вагнер».
Evo-rus.com вчера в 09:09
Политика
Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России.
Газета.Ru 06:23
Общество
В Москве задерживают участников акции солидарности с Хабаровском
Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
Коммерсантъ 08:41
Общество
В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию
Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
Интерфакс 05:07
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака»
По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака».
Спорт-Экспресс 05:40
Шоу-бизнес
Хилькевич показала фото в нижнем белье, которое возмутило ее мужа
Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
CT news вчера в 10:08
Происшествия
Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта
Смольненский районный суд Санкт-Петербурга в субботу продлил срок задержания под стражей Марине Кохал - жене убитого рэпера Энди Картрайта.
Российская газета 07:34
Шоу-бизнес
Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом
Супруга музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова официально прокомментировала слухи о разводе с артистом.
ФАН вчера в 07:22
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
Коммерсантъ вчера в 12:24
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Общество
В Екатеринбурге начали убирать арт-объект в память о протестах
В Екатеринбурге сегодня в сквере у Театра Драмы, где проходили протесты, установили арт-объект.
Уральский меридиан 09:04
Политика
В США обвинили Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся выборы
Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обвинила Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся президентские выборы 2020 года.
Lenta.ru вчера в 13:51
Шоу-бизнес
Соседов резко высказался о творчестве сестры Дмитрия Маликова
Известный музыкальный критик Сергей Соседов высказался о 43-летней исполнительнице Инне Маликовой.
Территория новостей 08:56
Здоровье
На Украине начали действовать новые правила карантина
На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
RT на русском 02:54
Экономика
Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения
С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты.
Российская газета вчера в 08:26
Общество
В Берлине люди вышли на акцию против «коронавирусных» ограничений
Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против "коронавирусных" ограничений - по данным издания Morgenpost, в центре города, на улице Унтер-ден-Линден, собралось около семи тысяч человек, многие из которых без масок.
Интерфакс 07:47