С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы.

Политика Консул РФ встретился с 33 задержанными россиянами в Белоруссии Российский консул в Белоруссии Кирилл Плетнев заявил, что версия правоохранителей республики о том, что задержанные 33 россиянина замешаны в сговоре с белорусскими оппозиционером и блогером, надумана и недействительна. 473

Общество Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости». 1K

Общество Проценко рассказал о кашле при заболевании коронавирусом Главврач инфекционной больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал, как определить кашель, возникающий при коронавирусной инфекции COVID-19. 154

Происшествия В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.

Авто С начала лета через Крымский мост проехало более миллиона автомобилей За первые два месяца лета по Крымскому мосту проехало уже больше одного миллиона автомобилей, об этом 1 августа сообщила пресс-служба ФКУ Управления федеральных автомобильных дорог «Тамань». 4

Футбол Олег Корнаухов: «Футболисты „Химок“ сами не понимают всей ситуации» Российский тренер и эксперт «Матч ТВ» Олег Корнаухов поделился мнением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» и коллективном письме футболистов в его защиту.

Политика Захарова ответила на обвинения Польши в гибели Качиньского Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление польской комиссии по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского о том, что самолет якобы был взорван и бомбу подложили в лайнер во время ремонта в России. 34

Общество В ОАЭ ввели в строй первую в арабских странах атомную электростанцию Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума. 17

Футбол Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака» По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака».

Фигурное катание Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем. 18

Общество Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа «Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения. 605

Общество В Екатеринбурге начали убирать арт-объект в память о протестах В Екатеринбурге сегодня в сквере у Театра Драмы, где проходили протесты, установили арт-объект.

Здоровье На Украине начали действовать новые правила карантина На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.

Экономика Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения С 2021 года вводится переходный налоговый режим для бизнесменов, применяющих упрощенную систему налогообожения (УСН) и незначительно превысивших ее лимиты. 3