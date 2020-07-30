Экономика

Российская газетаРоссийская газетаРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку

С 1 августа начинается ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров. Их около 14-15 миллионов человек. Если пенсионер продолжает работать, с его зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы.
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Работающим пенсионерам в России повысят выплаты

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С 1 августа пенсионеры получат прибавку

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«Нижний Новгород» обыграл «Томь» в первом матче нового сезона ФНЛ

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Акции поддержки хабаровским протестам сегодня прошли в нескольких городах. Не менее 10 человек задержали в Санкт-Петербурге.
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Происшествия

Суд арестовал организатора перевозки после ДТП с автобусом в Крыму

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Суд продлил срок задержания жене убитого рэпера Энди Картрайта

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Жена Николаева впервые прокомментировала сообщения о разводе с певцом

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Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная Список спортсменок, которые покинули группу сильнейшего российского тренера Этери Тутберидзе в это межсезонье, пополнился новым именем.
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Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа

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В США обвинили Россию во вмешательстве в еще не состоявшиеся выборы

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Соседов резко высказался о творчестве сестры Дмитрия Маликова

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На Украине начали действовать новые правила карантина

На Украине с 1 августа вступают в силу новые правила карантина.
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Путин ввел льготы по упрощенной системе налогообложения

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В Берлине люди вышли на акцию против «коронавирусных» ограничений

Тысячи демонстрантов протестуют в Берлине против "коронавирусных" ограничений - по данным издания Morgenpost, в центре города, на улице Унтер-ден-Линден, собралось около семи тысяч человек, многие из которых без масок.
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