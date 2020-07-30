Экономика
Мойка78Перерасчет страховых пенсий в России затронет более 11 млн пенсионеров
Перерасчет страховых пенсий, который ежегодно проводится с 1 августа, затронет 11,1 млн пенсионеров в России. Об этом в пятницу, 31 июля, рассказали в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).
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С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
Национальная служба новостей30 июля в 04:39
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Наука
Месторождение камней для второго кольца Стоунхенджа выявлено учеными
Во время нового исследования специалисты выяснили, где добыли камни для второго кольца Стоунхенджа.
МедиаПоток 30 июля в 02:08
Общество
Хаматова прокомментировала уход Гармаша из театра «Современник»
РИА Новости вчера в 18:12
Футбол
Олег Корнаухов: «Футболисты „Химок“ сами не понимают всей ситуации»
Российский тренер и эксперт «Матч ТВ» Олег Корнаухов поделился мнением об отставке Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок» и коллективном письме футболистов в его защиту.
Матч ТВ 08:36
Происшествия
В Иране задержали главаря террористической группировки
По версии иранской стороны, задержанный действовал с поддержкой США. Его имя Джамшид Шармахд, он возглавлял группировку «Тондар».
Известия 08:35
Происшествия
В Дагестане арестовали исполняющего обязанности главы района
Советский районный суд Махачкалы арестовал на два месяца исполняющего обязанности главы Дербентского района Дагестана Фуада Шихиева, подозреваемого в организации преступной группы, занимавшейся хищением и продажей земельных участков.
RT на русском 09:03
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе
В ПФР озвучили условия выплаты 20 000 рублей на детей в августе 2020 года. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 07:59
Общество
В Крыму ответили на жалобы отдыхающих на казаков с нагайками на пляже
Полиция в Крыму проведет проверку после жалоб отдыхающих на агрессивных казаков на пляже санатория «Форос».
Lenta.ru 10:03
Футбол
Семак признан лучшим тренером сезона РПЛ
Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак стал обладателем награды лучшему тренеру сезона-2019/20 Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 11:10
Происшествия
СК возбудил дело об убийстве после смерти семьи на алтайской турбазе
РБК вчера в 10:14
Общество
Число задержанных на акции в Петербурге превысило 20 человек
Акция в Петербурге была заявлена как «кормление голубей». Всего было задержано более 20 человек, ранее сообщалось о 10 задержанных.
Коммерсантъ 09:36
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» посетил офис «Спартака»
По информации «СЭ», спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в субботу приезжал в офис «Спартака».
Спорт-Экспресс 05:40
Общество
В Минздраве заявили, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной
Вакцинация против коронавируса для россиян будет бесплатной, сообщил в субботу журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
ТАСС 10:24
Игры
Мультиплеер в Halo Infinite будет бесплатным
343 Industries подтвердила слухи о Halo Infinite. Мультиплеер Halo Infinite будет бесплатным.
Cyber.sports.ru 02:28
Экономика
В Минэкономразвития не обсуждают введение новых налогов в России
Российские власти не обсуждают возможность введения новых налогов, сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития.
РИА Новости 09:53
Политика
Пушков прокомментировал требование Кравчука отдать Украине $300 млрд
Глава комиссии Совета Федераций по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подверг критике заявление бывшего президента Украины Леонида Кравчука о том, чтобы его стране заплатили $300 млрд для восстановления Донбасса.
Газета.Ru 04:55
Происшествия
Контрабандист ранен при попытке пересечь границу с Украиной
Инцидент с участием контрабандиста, пытавшегося незаконно пересечь границу России и Украины, произошел недалеко от села Григорьевка Ростовской области.
Пятый канал вчера в 11:23
Армия и оружие
Российские военные перехватили военный корвет НАТО у берегов Крыма
Avia.pro вчера в 20:02
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Совет Безопасности совместно с Владимиром Путиным обсудили факт ареста россиян на территории Белоруссии.
CT news вчера в 11:32
Политика
Задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов
В Белоруссии с участием адвокатов допросили ранее задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ОНТ.
Моя Москва.онлайн 03:23
Футбол
Хавбек загребского «Динамо» Моро может перейти в клуб РПЛ
Действующее соглашение с загребским клубом рассчитано до лета 2025 года.
REGNUM вчера в 14:57
Общество
Авиасообщение между Россией и Швейцарией возобновится с 15 августа
«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией по маршруту Москва–Женева–Москва», — приводит ТАСС текст сообщения.
Известия 06:04
Происшествия
Жена Энди Картрайта не признала вину в убийстве рэпера
В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга опровергли сообщения о признании вины Мариной Кохал в убийстве мужа Энди Картрайта (Александра Юшко).
РИА Новости 07:44
Политика
Проценко рассказал о визите Путина в Коммунарку
Главврач 40-й больницы в московском посёлке Коммунарка Денис Проценко рассказал о визите президента России Владимира Путина в медицинское учреждение в марте.
RT на русском 09:16
Общество
В Крыму взлетел спрос на отдых премиального класса
Номера премиального класса в крымских отелях пользуются особым спросом в нынешнем курортном сезоне, сообщил РИА Новости министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
РИА Новости 10:50
Армия и оружие
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Перспективное самоходное 120 мм орудие "Лотос", разрабатываемое в интересах Воздушно-десантных войск РФ, вышло на приёмо-сдаточные испытания, сообщил РИА Новости в субботу источник в российском оборонно-промышленном комплексе.
РИА Новости 05:51
Общество
Власти США предъявили обвинения во взломе Twitter троим подозреваемым
Американские власти предъявили обвинения трем молодым людям в скоординированном взломе аккаунтов в Twitter, которое произошло 15 июля.
Московский Комсомолец вчера в 16:49
Наука
Сперматозоид сравнили со штопором и выдрой
Человеческие сперматозоиды во время движения вращаются в одну сторону подобно штопору или резвящейся в воде выдре, а не ундулируют («виляют хвостом»), как многие другие клетки со жгутиками, сообщается в Science Advances.
N+1 вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Николай Басков показал нового питомца
Российский певец Николай Басков завел котенка. Видео с новым питомцем он опубликовал в Instagram.
РЕН ТВ вчера в 19:19