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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей

Индексация пенсий пройдет автоматически, в Пенсионный фонд обращаться не нужно. С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Работающим пенсионерам проведут перерасчет выплат

URA.Ruвчера в 17:51
Парламентская газета

Бибикова рассказала, кому повысят пенсии с 1 августа

Парламентская газетавчера в 18:12
РИА Новости

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

РИА Новости31 июля в 11:18
Царьград

Пенсии работающих пенсионеров вырастут: Гарантированная прибавка с 1 августа

Царьград31 июля в 14:45
ТАСС

Перерасчет страховых пенсий затронет более 11 млн российских пенсионеров

ТАСС31 июля в 12:46
Газета.Ru

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

Газета.Ru31 июля в 14:11
UssurMedia.ru

ПФР назвал категорию пенсионеров, кому в августе стоит ждать прибавки

UssurMedia.ru29 июля в 18:46
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Врач назвала рекомендованные после коронавируса витамины

Заведующая отделением скорой медицинской помощи Городской Мариинской больницы кардиолог Татьяна Рыбка в интервью «Российской газете» назвала витамины, которые рекомендовано пить после заболевания коронавирусной инфекцией.
RT на русском02:14
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Адвокат вдовы Энди Картрайта рассказала о подробностях расчленения

Мать жены погибшего в Санкт-Петербурге рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) не помогала его вдове Марине Кохал расчленять тело, а истинным мотивом совершенного женщиной поступка было «сохранение светлой памяти о муже».
Lenta.ru19:07
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Клинические испытания вакцины от коронавируса Центра Гамалеи завершены

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, пишет «РИА Новости».
Ведомостивчера в 04:10
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