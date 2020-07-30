С 1 августа у работающих пенсионеров пенсии вырастут на 279 рублей
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Индексация пенсий пройдет автоматически, в Пенсионный фонд обращаться не нужно. С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии на 279 рублей, следует из материалов сайте Госдумы РФ.В источнике
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