Экономика

КоммерсантъКоммерсантъРаботающие пенсионеры с 1 августа получат прибавку к пенсии

С 1 августа будет проведен ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, напомнили «Российской газете» в Пенсионном фонде России. Максимальная прибавка составит 279 руб. Перерасчет пенсий неработающим пенсионерам — не традиционная индексация.
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с чего всё началось

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа. Как напомнили "Российской газете" в Пенсионном фонде России, эта обязательная ежегодная процедура.
Российская газета11 июля в 21:40

Подробнее о событии

С 1 августа работающим пенсионерам увеличат выплаты

RuNews24.ru06:27

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

RT на русском12 июля в 04:27

Стало известно, кому пересчитают пенсии с 1 августа

Парламентская газета13 июля в 09:34

Бессараб рассказала о дополнительных выплатах работающим пенсионерам с 1 августа

ФАН12 июля в 05:58

Кому повысят пенсии с 1 августа?

Рамблервчера в 05:07

Работающим пенсионерам скорректируют пенсии с 1 августа

РИА Новости12 июля в 03:56

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Российская газета11 июля в 21:40
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Общество

Поклонская пожаловалась главе Крыма на платные пляжи

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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru вчера в 11:10
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Общество

У украинской телеведущей в прямом эфире выпал передний зуб

Телеведущая ТСН на украинском телеканале "1+1" Маричка Падалко во время эфира новостей потеряла зуб.
РИА Новости 08:36
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Политика

Путин и Меркель выступили за дипломатическое решение кризиса в Ливии

РИА Новости 09:51
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Футбол

Хусаинов считает, что российские судьи намеренно принимают решения не в пользу «Спартака»

Бывший арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением по поводу работы российских судей в матчах московского «Спартака» в нынешнем сезоне.
RT на русском 09:52
Театры

Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

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ТАСС 06:54
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Политика

Вован и Лексус поговорили с президентом Польши от имени генсека ООН

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой от имени генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
Газета.Ru 03:36
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Общество

Власти Татарстана возобновили работу торговых центров и кафе

Татарстанские власти возобновили деятельность торговых центров и заведений общественного питания, последовав рекомендациям Роспотребнадзора.
Новый Век 07:20
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Общество

РФ и Турция договорились о возобновлении авиасообщения

Москва, 15 июля 2020, 13:10 — REGNUM Авиасообщение между Россией и Турцией, прерванное из-за пандемии коронавирусной инфекции, будет возобновлено уже в ближайшее время.
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Шоу-бизнес

Харламов после разрыва с Асмус нашел новую возлюбленную

Судя по слухам, Харламов просто истосковался по женскому вниманию и «пошел в разнос» после официального разрыва с супругой.
ФАН 07:03
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Общество

ОНК: от Фургала после задержания требовали покинуть пост губернатора

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Экономика

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке до 10 процентов

Сбербанк снизил минимальный первоначальный взнос по ипотеке до 10%. Предложение действует для участников зарплатных проектов банка.
Российская газета 06:56
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Происшествия

В США найдена мёртвой звезда сериала «Хор» Ная Ривера

Спасатели нашли тело 33-летней американской актрисы Наи Риверы.
RT на русском вчера в 10:13
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Происшествия

В Нью-Йорке нашли распиленное тело миллионера

В Нью-Йорке на Манхэттене нашли распиленное тело миллионера рядом со строительными мешками и бензопилой, пишет Unilad.
Газета.Ru 07:15
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Происшествия

Историк Соколов назвал травлю причиной убийства аспирантки Ещенко

Напомним, экс-доцента СПбГУ Олега Соколова обвиняют в том, что в начале ноября прошлого года он расстрелял аспирантку Анастасию Ещенко, расчленил ее тело и по частям утопил в реке Мойке.
Российская газета 09:18
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Шоу-бизнес

Пользователи Сети пришли в ужас от условий жизни матери Ивлеевой

Политическая Экспертиза 05:11
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Футбол

Уткин прокомментировал слухи о назначении Бердыева главным тренером «Спартака»

Появился слух, что тренером «Спартака» может стать Бердыев, хотя вообще неизвестно, будет ли у «Спартака» новый тренер.
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ЕЭК запретит ремонтировать машины восстановленными запчастями в РФ

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Происшествия

СК просит арестовать четырех акушеров по делу о торговле младенцами

Следственный комитет просит Басманный суд Москвы арестовать четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами.
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Популярный блогер Николь Тея скончалась на восьмом месяце беременности

Известная блогер Николь Тея умерла, вынашивая своего первенца.
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Сборная Украины по футболу показала обновленную форму

Матч ТВ 09:56
Армия и оружие

Посол Норвегии пожаловался на имитации воздушных бомбардировок РФ

Посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд заявил, что "регулярные имитации атак боевыми самолетами РФ" представляют угрозу безопасности для скандинавской страны.
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Шоу-бизнес

Ляйсан Утяшева отметила 35-летие в одном из ресторанов столицы

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Тестирование «Мстителей» начнётся 7 августа

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Общество

Достижение максимума населению Земли спрогнозировали к 2064 году

Численность населения Земли достигнет своего пика в середине XXI века, а затем начнет уменьшаться – так, что в 2100 году этот показатель составит 8,79 млрд человек.
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Forbes: Россия разрабатывает уникальное оружие будущего

Политическая Экспертиза 04:06
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В Германии ответили США на угрозы санкций против «Северного потока-2»

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